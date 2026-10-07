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ParMaureen Durand

Jours Flash Prime, dernier jour : les promos Amazon utiles pour votre Tesla

Tableau de bord et écran tactile central d’une Tesla Model 3, vus depuis la banquette arrière
Le tableau de bord de la Tesla Model 3 et son écran central, où se règle le Wi-Fi. Photo : Tesla (Courtesy of Tesla, Inc.)
Sommaire

En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag est rémunéré sur les achats remplissant les conditions requises. Les liens vers Amazon de cet article sont des liens affiliés : ils ne changent rien au prix que vous payez.

Les Jours Flash Prime d’Amazon, réservés aux membres Prime, se terminent ce mercredi 7 octobre. Nous avons passé les offres au crible pour ne garder que ce qui sert vraiment à un propriétaire de Tesla : tapis, protections d’écran, rangements, chargeur, gonfleur et stations électriques. Chaque produit de cette sélection affichait la mention « Offre Prime » sur sa fiche mardi soir.

Comment nous avons choisi

Amazon annonce 48 heures d’offres, les 6 et 7 octobre. Pour chaque produit, nous avons vérifié trois choses sur sa fiche : la mention de l’offre, la disponibilité et la compatibilité annoncée par le fabricant, modèle et année compris. Les prix affichés à côté des liens sont relevés automatiquement auprès d’Amazon. Une offre peut s’arrêter avant la fin de l’opération si le stock est épuisé.

Tapis et protections : trois kits 3W, un par génération

Les tapis restent l’achat le plus utile pour protéger l’intérieur, surtout avant l’hiver. La marque 3W a un kit en offre pour chaque génération :

Sur la Model Y Juniper, deux protections complètent les tapis : les protections de seuil 3W pour Model Y Juniper (9 pièces), que le fabricant exclut de la version Standard, et la protection de seuil de coffre Spigen pour Model Y Juniper31,99 €, réservée aux versions Premium et Performance. Pour comparer les marques de tapis, lisez notre comparatif.

Écran : le bon verre trempé dépend de sa taille

Deux verres trempés Spigen sont en offre. Le choix dépend de la taille de l’écran central, pas seulement du modèle :

Les Model Y équipées d’un écran de 16 pouces, comme la Model Y L et la Performance, demandent une autre référence : Spigen conseille de vérifier la taille de votre écran avant l’achat.

Rangement et téléphone

Recharger ses appareils à bord

Sur les Tesla d’avant 2024, les ports USB plafonnent à environ 15 W selon le manuel du conducteur : trop peu pour un ordinateur portable. Sur la prise 12 V de la console, le chargeur allume-cigare Anker 75 W à câble rétractable monte jusqu’à 75 W au total, avec un câble USB-C intégré et un second port USB-C. Il fait partie de notre sélection de hubs et de chargeurs.

Pneus : de quoi gérer une crevaison et le passage aux pneus hiver

Pour choisir entre gonfleur, compresseur et kit anti-crevaison, voyez notre guide des compresseurs.

Énergie de secours : trois stations électriques

Tesla vient d’ouvrir aux États-Unis Powershare, qui permet à une Model 3 ou une Model Y d’alimenter la maison avec un Powerwall 3 : nous expliquons ce qui manque pour la France. En attendant, une station électrique portable fait office de batterie de secours, en camping comme pendant une coupure. Trois modèles de notre guide des stations électriques sont en offre :

Pas en offre : inutile d’attendre

Le Wall Connector de Tesla et les clés USB Samsung que nous recommandons pour le mode Sentinelle ne portaient pas la mention de l’offre mardi soir. Pour bien choisir une clé, lisez notre guide du mode Sentinelle, et pour le reste de l’équipement, notre guide des accessoires Tesla par modèle.

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Sources : Amazon, page des Jours Flash Prime et fiches produits (relevé du 6 octobre 2026 au soir) ; About Amazon France, annonce des Jours Flash Prime (15 septembre 2026) ; caractéristiques et compatibilités annoncées par les fabricants ; manuels du conducteur Tesla.

Les produits de ce guide

3W Tapis de Sol Tesla Model Y Juniper 2025-2026 Kit 10 Pièces 3W — Tapis de sol, 10 pièces · Model Y Juniper 2025-2026 269,99 € J’achète sur Amazon 3W Kit Tapis de Sol et Coffre 9PCS pour Tesla Model Y 2020-2024 3W — Tapis de sol et coffre, 9 pièces · Model Y 2020-2024 179,99 € J’achète sur Amazon Spigen Tesla Protection de Seuil de Coffre en TPE avec Auto-Agrippante protection de seuil de coffre Spigen pour Model Y Juniper 31,99 € J’achète sur Amazon Spigen Glas.tR EZ Fit Verre Tesla Model 3 (2023-2017), Tesla Model Y (2024-2020) 15", Kit d'installation fourni, Anti-trace de doigt, Mat, Résistant aux Rayures J'achète cette protection d'écran directement sur Amazon 31,99 € J’achète sur Amazon BANGTING 5 Pièces Tampon Cric Compatibles avec Model 3 / S/X/Y, 4 Support de Cric Tesla avec 1 Boîte de Rangement, Cale Levage Accessoires pour Véhicules BANGTING Tampon Cric Compatibles — Rangement de console, 5 pièces · Model 3 16,61 € J’achète sur Amazon EF EcoFlow RIVER 3 Plus Station électrique portable, batterie LFP 286Wh EF EcoFlow RIVER Plus — Station électrique 286 Wh 279,00 € J’achète sur Amazon Anker SOLIX C1000 Gen 2 Station électrique portable (2 000 W, 1 024 Wh) Anker SOLIX C1000 Gen — Station électrique 024 Wh 541,49 € J’achète sur Amazon Station électrique portable EF ECOFLOW DELTA Pro 3 4096 Wh, batterie LFP Station électrique 4096 Wh 2 799,00 € J’achète sur Amazon

Prix et disponibilité relevés sur Amazon, actualisés deux fois par jour. En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 06/10/2026 à 21h05. Ils peuvent varier depuis.

Maureen Durand

Maureen Durand signe les articles de Tesla Mag consacrés aux sorties, aux bonnes adresses et aux guides d’achat.

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