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Les Jours Flash Prime d’Amazon, réservés aux membres Prime, se terminent ce mercredi 7 octobre. Nous avons passé les offres au crible pour ne garder que ce qui sert vraiment à un propriétaire de Tesla : tapis, protections d’écran, rangements, chargeur, gonfleur et stations électriques. Chaque produit de cette sélection affichait la mention « Offre Prime » sur sa fiche mardi soir.

Amazon annonce 48 heures d’offres, les 6 et 7 octobre. Pour chaque produit, nous avons vérifié trois choses sur sa fiche : la mention de l’offre, la disponibilité et la compatibilité annoncée par le fabricant, modèle et année compris. Les prix affichés à côté des liens sont relevés automatiquement auprès d’Amazon. Une offre peut s’arrêter avant la fin de l’opération si le stock est épuisé.

Tapis et protections : trois kits 3W, un par génération

Les tapis restent l’achat le plus utile pour protéger l’intérieur, surtout avant l’hiver. La marque 3W a un kit en offre pour chaque génération :

Sur la Model Y Juniper, deux protections complètent les tapis : les protections de seuil 3W pour Model Y Juniper (9 pièces), que le fabricant exclut de la version Standard, et la protection de seuil de coffre Spigen pour Model Y Juniper — 31,99 €, réservée aux versions Premium et Performance. Pour comparer les marques de tapis, lisez notre comparatif.

Écran : le bon verre trempé dépend de sa taille

Deux verres trempés Spigen sont en offre. Le choix dépend de la taille de l’écran central, pas seulement du modèle :

Spigen EZ Fit verre trempé anti-reflet 15,4 pouces : Model 3 de 2024 à 2026, Model Y Standard 2025-2026 et Model Y Premium 2025, selon Spigen ;

Spigen Glas.tR EZ Fit verre trempé 15 pouces — 31,99 € : Model 3 de 2017 à 2023 et Model Y de 2020 à 2024.

Les Model Y équipées d’un écran de 16 pouces, comme la Model Y L et la Performance, demandent une autre référence : Spigen conseille de vérifier la taille de votre écran avant l’achat.

Rangement et téléphone

Spigen organisateur de rangement sous l’écran — Indisponible : un bac sous l’écran central, pour les clés, les cartes et les câbles. Il est prévu pour la Model Y Juniper 2025-2026 et la Model 3 Highland 2024-2026.

: un bac sous l’écran central, pour les clés, les cartes et les câbles. Il est prévu pour la Model Y Juniper 2025-2026 et la Model 3 Highland 2024-2026. Spigen support téléphone MagSafe pour grille d’aération : il se clipse sur les aérations de la Model Y Juniper et de la Model 3 Highland, et tient le téléphone par aimants.

Recharger ses appareils à bord

Sur les Tesla d’avant 2024, les ports USB plafonnent à environ 15 W selon le manuel du conducteur : trop peu pour un ordinateur portable. Sur la prise 12 V de la console, le chargeur allume-cigare Anker 75 W à câble rétractable monte jusqu’à 75 W au total, avec un câble USB-C intégré et un second port USB-C. Il fait partie de notre sélection de hubs et de chargeurs.

Pneus : de quoi gérer une crevaison et le passage aux pneus hiver

Fanttik X9 Pro, gonfleur de pneus portable : sans fil, il se range dans le coffre. Les Model 3 et Model Y n’ont pas de roue de secours : un gonfleur et un kit de réparation sont la première ligne de défense.

BANGTING tampons de cric pour Model 3, Y, S et X — 16,61 € : ils se placent dans les points de levage, pour soulever la voiture sans marquer le bas de caisse, au moment de monter les pneus hiver.

Pour choisir entre gonfleur, compresseur et kit anti-crevaison, voyez notre guide des compresseurs.

Énergie de secours : trois stations électriques

Tesla vient d’ouvrir aux États-Unis Powershare, qui permet à une Model 3 ou une Model Y d’alimenter la maison avec un Powerwall 3 : nous expliquons ce qui manque pour la France. En attendant, une station électrique portable fait office de batterie de secours, en camping comme pendant une coupure. Trois modèles de notre guide des stations électriques sont en offre :

EcoFlow RIVER 3 Plus — 279,00 € , la plus compacte (286 Wh), pour un week-end ou un ordinateur ;

, la plus compacte (286 Wh), pour un week-end ou un ordinateur ; Anker SOLIX C1000 Gen 2 — 541,49 € , le bon compromis, avec 1 024 Wh et 2 000 W ;

, le bon compromis, avec 1 024 Wh et 2 000 W ; EcoFlow DELTA Pro 3 — 2 799,00 € , 4 096 Wh, pour secourir une maison pendant une coupure.

Pas en offre : inutile d’attendre

Le Wall Connector de Tesla et les clés USB Samsung que nous recommandons pour le mode Sentinelle ne portaient pas la mention de l’offre mardi soir. Pour bien choisir une clé, lisez notre guide du mode Sentinelle, et pour le reste de l’équipement, notre guide des accessoires Tesla par modèle.

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Sources : Amazon, page des Jours Flash Prime et fiches produits (relevé du 6 octobre 2026 au soir) ; About Amazon France, annonce des Jours Flash Prime (15 septembre 2026) ; caractéristiques et compatibilités annoncées par les fabricants ; manuels du conducteur Tesla.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 06/10/2026 à 21h05. Ils peuvent varier depuis.