Éco-score (score environnemental) : la liste des voitures électriques éligibles et les Tesla concernées

Le score environnemental, noté sur 80, conditionne la prime « coup de pouce ». Calcul, liste officielle, Tesla éligibles (16 Model Y, aucune Model 3) et méthode pour vérifier un modèle.

Estimer mon projet en 2 minutes

Mis à jour le 20 novembre 2026

L’éco-score d’une voiture électrique, appelé officiellement « score environnemental », est une note sur 80 points calculée à partir de l’empreinte carbone de sa fabrication et de son transport jusqu’en France. Il faut au moins 60 points pour figurer sur la liste officielle, et cette liste conditionne la prime « coup de pouce » qui a remplacé le bonus écologique. Chez Tesla, la liste applicable à partir du 24 novembre 2026 compte 16 versions de Model Y et aucune Model 3.

TESLA MAG Créez votre compte gratuit Votre voiture, les membres près de chez vous, les offres des partenaires et les concours. Créer mon compte

Qu’est-ce que l’éco-score d’une voiture électrique ?

Le score environnemental a été créé fin 2023 par un décret et un arrêté du 7 octobre 2023. Il ne mesure ni la consommation ni les émissions à l’usage, puisqu’une voiture électrique n’en a pas à l’échappement. Il évalue ce que la voiture a coûté en carbone avant même de rouler : les matériaux, la batterie, l’assemblage et le trajet depuis l’usine.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Le constructeur dépose un dossier auprès de l’ADEME pour chaque version. Si la note atteint 60 points, la version est inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre. Sans inscription, pas d’aide, quel que soit le prix de la voiture.

L’arrêté du 7 octobre 2023 additionne six postes pour obtenir l’empreinte carbone de la version, en kilogrammes équivalent CO2 :

l’acier et le fer (hors batterie) ;

l’aluminium (hors batterie) ;

les autres matériaux, plastiques compris ;

la fabrication de la batterie ;

les transformations intermédiaires et l’assemblage ;

le transport, du site d’assemblage jusqu’au site de distribution en France.

Cette empreinte est ensuite convertie en note, de 0 à 80 points. Plus elle est basse, plus la note est haute. Le seuil d’éligibilité est fixé à 60 points par l’article 13 de l’arrêté. Le dossier peut aussi valoriser les plastiques recyclés, les matériaux biosourcés et la réparabilité de la batterie.

Un arrêté du 22 octobre 2026, en vigueur depuis le 24 octobre, a durci le barème. Il répartit les voitures en catégories selon le nombre de places, le volume du coffre et l’autonomie, et il abaisse deux valeurs de référence : de 21 000 à 19 300 kg équivalent CO2, et de 12 000 à 10 300 kg. Il faut donc une voiture moins émettrice à fabriquer pour garder la même note. Jusqu’au 23 novembre 2026 inclus, l’ancien calcul reste applicable lorsqu’il est plus favorable.

TESLA MAG Escales Des hôtels avec borne de recharge, dans la sélection de Tesla Mag. Voir les Escales

Pourquoi l’éco-score conditionne-t-il l’aide à l’achat ?

Depuis le 1er juillet 2025, le bonus écologique n’existe plus pour les voitures neuves. Il a été remplacé par la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques », financée par les certificats d’économies d’énergie (CEE). Selon la fiche de Service public vérifiée le 20 novembre 2026, la voiture doit :

être une voiture particulière neuve 100 % électrique ;

coûter 47 000 € TTC au plus, batterie comprise ;

peser moins de 2 400 kg en ordre de marche ;

obtenir au moins 60 points au score environnemental ;

être gardée au moins deux ans, ou louée pour deux ans au moins.

Le montant n’est pas fixé par la réglementation. Il dépend de l’entreprise qui verse la prime, des revenus du ménage (revenu fiscal de référence par part) et du lieu de fabrication de la voiture et de sa batterie : une bonification plus forte s’applique quand les deux sont produites en Europe. Demandez le montant exact à plusieurs fournisseurs d’énergie avant de signer.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Deux précisions utiles. Les ménages des déciles 6 à 8 qui roulent plus de 12 000 km par an pour le travail ont droit à une bonification renforcée, à condition d’engager l’achat avant le 1er janvier 2027 (voir notre article sur l’aide aux gros rouleurs). Et la prime ne se cumule pas avec les autres aides CEE, dont le leasing social. Le dispositif court jusqu’aux achats engagés au plus tard le 31 août 2029.

Où trouver la liste des voitures électriques éligibles ?

La liste officielle est l’annexe de l’arrêté du 14 décembre 2023, réécrite à chaque mise à jour. La dernière version, fixée par l’arrêté du 22 octobre 2026 (Journal officiel du 23 octobre), s’applique « à compter du 24 novembre 2026 ». Elle range les versions par marque, avec trois colonnes : marque, modèle et code « type, variante, version » (TVV). Elle ne publie pas la note obtenue : une version y figure ou n’y figure pas.

Deux outils officiels permettent de chercher un modèle sans lire l’annexe ligne à ligne : le site du score environnemental de l’ADEME et la page de Service public qui y renvoie, avec la liste des voitures qui remplissent le critère de production européenne.

TESLA MAG Énergie de la maison Comparez les offres d’électricité. Ouvrir

Quelles Tesla sont éligibles à l’éco-score ?

Dans la liste applicable à partir du 24 novembre 2026, la marque Tesla apparaît sur 16 lignes. Toutes concernent la Model Y. Décompte Tesla Mag, d’après l’annexe publiée sur Légifrance :

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Modèle Désignation dans l’annexe Nombre de lignes Model Y « Model Y LR RWD » (Grande Autonomie Propulsion), dont trois avec une puissance précisée : 120, 125 et 127 kW 7 Model Y « Model Y SR RWD » (Propulsion, batterie standard) 2 Model Y « Model Y » sans précision de version (une ligne est écrite « Modele Y ») 7 Model 3 Absente 0 Model S, Model X, Cybertruck Absents 0

Seul le code TVV distingue les lignes sans précision de version. C’est donc ce code, et non le nom commercial, qui fait foi.

Pourquoi la Tesla Model 3 n’est-elle pas éligible ?

La Model 3 ne figure ni dans la liste du 24 novembre, ni dans la précédente, publiée par l’ADEME le 21 septembre 2026. Tesla ne la fabrique pas en Europe. D’après le rapport trimestriel de Tesla (2e trimestre 2026), l’usine de Berlin ne produit que la Model Y. La Model 3 sort des usines de Californie et de Shanghai. Or le transport depuis l’usine d’assemblage fait partie des six postes du calcul.

L’ADEME ne publie pas le détail des notes, et Tesla n’a pas commenté l’absence de la Model 3. On ne peut donc pas dire à combien de points elle se trouve du seuil.

Une Model Y sur la liste ouvre-t-elle toujours droit à la prime ?

Non. La liste n’est qu’une des conditions. Le prix compte aussi : au 20 novembre 2026, le configurateur de Tesla France affiche la Model Y Propulsion à 40 990 € et la Premium Grande Autonomie Propulsion à 46 990 €, sous le plafond de 47 000 €. La Premium Grande Autonomie Transmission intégrale (53 990 €) et la Performance (62 990 €) le dépassent. Tesla indique sur cette page que le prix « n’inclut pas la prime CEE « Coup de pouce » de 3 600 € ».

TESLA MAG La boutique Tesla Mag Accessoires et publications Tesla Mag. Ouvrir la boutique

À 46 990 €, la Premium Grande Autonomie Propulsion passe sous le plafond de 10 € seulement. Les textes parlent d’un « coût d’acquisition » de 47 000 € TTC au plus, sans dire si les options entrent dans ce calcul. Avant d’ajouter une option, faites confirmer par écrit l’éligibilité de votre commande. Le détail des prix de chaque version est dans notre guide des prix des Tesla en France.

Récupérez le code TVV. Sur une carte grise, il figure en rubrique D.2 (« type, variante, version »). Pour une voiture neuve, demandez-le au vendeur : il est repris du certificat de conformité. Cherchez ce code sur le site de l’ADEME ou dans l’annexe de l’arrêté en vigueur à la date de votre commande. Contrôlez le prix et la masse : 47 000 € TTC au plus, moins de 2 400 kg en ordre de marche. Comparez les offres de prime des entreprises signataires de la charte, listées par le ministère de la Transition écologique. Les montants varient de l’une à l’autre. Gardez une trace écrite de l’éligibilité annoncée par le vendeur, surtout si la voiture est proche du plafond de prix.

La liste change plusieurs fois par an. Pour suivre ce qui a bougé le 24 novembre, lisez notre article sur la nouvelle liste et les 16 versions de Model Y, et notre comparatif des SUV électriques familiaux à moins de 45 000 € encore aidés.

Questions fréquentes

Le bonus écologique existe-t-il encore en 2026 ?

Non, pas pour les voitures neuves. Il a pris fin le 1er juillet 2025 et a été remplacé par la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques », versée par des entreprises signataires dans le cadre des certificats d’économies d’énergie. Les conditions d’éligibilité, dont le score environnemental, sont restées proches.

Quel score faut-il atteindre ?

Au moins 60 points sur un maximum de 80. Le score dépend de l’empreinte carbone de la fabrication et du transport de la voiture, et le barème a été durci le 24 octobre 2026.

La Tesla Model Y est-elle éligible à la prime ?

Seize versions de Model Y figurent sur la liste applicable au 24 novembre 2026. Pour toucher la prime, la version commandée doit aussi coûter 47 000 € TTC au plus : au 20 novembre 2026, c’est le cas de la Propulsion et de la Premium Grande Autonomie Propulsion.

TESLA MAG Rencontrer des propriétaires Dites bonjour aux conducteurs de voitures électriques près de chez vous. Ouvrir Rencontrer

Pourquoi ma Model 3 n’a-t-elle pas droit à la prime ?

Aucune Model 3 ne figure sur la liste des versions ayant atteint 60 points. Tesla fabrique la Model 3 en Californie et à Shanghai, pas en Europe, et le transport compte dans le calcul. Le prix de la Model 3 n’est pas en cause : deux versions sont sous le plafond.

Où vérifier la liste officielle ?

Sur le site du score environnemental de l’ADEME, ou dans l’annexe de l’arrêté du 14 décembre 2023 dans sa version en vigueur sur Légifrance. Cherchez le code TVV de la voiture plutôt que son nom commercial.

Vous roulez déjà en Tesla ou vous allez en commander une ? Créez votre compte gratuit Mon Tesla Mag : tableau de bord de votre voiture, carte des membres et mensuel offert.

Sources : arrêtés du 22 octobre 2026 (NOR TECR2628100A et TECR2628101A, Journal officiel du 23 octobre 2026), arrêté du 7 octobre 2023 relatif au score environnemental, consultés sur Légifrance le 20 novembre 2026 ; fiche Service public F36844 vérifiée le 20 novembre 2026 ; ministère de la Transition écologique ; configurateur Tesla France et rapport Tesla du 2e trimestre 2026, consultés le 20 novembre 2026. Décompte des lignes : Tesla Mag.

Soyez prévenu quand une mise à jour concerne votre Tesla Créez votre compte Mon Tesla Mag, gratuit, déclarez votre voiture et cochez l’alerte : nous vous écrivons quand une nouvelle version touche votre modèle. Créer mon compte gratuit

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.