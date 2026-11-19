Ki Space Hotel & Spa : notre avis sur l’hôtel high-tech de Disneyland Paris, entre robots, navettes et recharge solaire

Des robots qui livrent le room service, un bras robotisé au bar, des panneaux solaires qui couvrent le parking et des bornes de recharge rapide au pied de l’hôtel : au Ki Space Hotel & Spa, la technologie est omniprésente. Nous y avons passé la nuit du 10 au 11 novembre, en famille, à l’invitation de l’hôtel. Ce qui nous a le plus marqués : des navettes vers Disneyland Paris d’une ponctualité remarquable, et un parking pensé pour ceux qui roulent en électrique.

TESLA MAG Créez votre compte gratuit Votre voiture, les membres près de chez vous, les offres des partenaires et les concours. Créer mon compte

L’entrée du Ki Space Hotel & Spa, qui partage son bâtiment avec le restaurant Nomad. Photo : Tesla Mag.

Un 4 étoiles familial aux portes de Disneyland Paris

Le Ki Space Hotel & Spa est un hôtel 4 étoiles de 274 chambres et suites, installé avenue Johannes Gutenberg, entre Serris et Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne), dans le secteur du Val d’Europe. Il se présente comme un hôtel familial et un « lieu de vie », et presque toutes ses chambres disposent d’une cuisine équipée, un vrai atout pour les familles qui restent plusieurs jours autour des parcs.

Le ton est donné dès le hall : de grands portraits dessinés d’Albert Einstein et de Marie Curie, des fresques de locomotives et de fusées sur les murs bruts des couloirs, et une galerie de bustes de grandes figures de la science. L’hôtel accueille aussi des artistes en résidence.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Einstein et Marie Curie veillent sur le hall. Photo : Tesla Mag.

La galerie de bustes, près de la réception. Photo : Tesla Mag.

Le rez-de-chaussée s’organise autour d’un grand salon, avec canapés, fauteuils, une bibliothèque et un mur d’écrans géant, prolongé par un bar aux colonnes éclairées en bleu.

Le grand salon du rez-de-chaussée. Photo : Tesla Mag.

La chambre Double Club, avec sa cuisine

Nous avions une chambre Double Club, avec un lit double et un canapé convertible. Une fois le canapé déplié, on y dort à quatre sans se marcher dessus : la chambre est spacieuse, avec un long plan de travail, une grande télévision murale et de grands rideaux occultants. Le décor joue la carte du béton brut, du bois clair et des touches de bleu, avec une literie blanche généreuse en oreillers et des liseuses de chaque côté du lit.

Le coin cuisine est complet : plaques de cuisson, hotte, micro-ondes, bouilloire, machine à café, lave-vaisselle, et un tiroir garni d’assiettes, de bols, de tasses et de verres à vin. De quoi préparer un repas pour toute la famille après une journée dans les parcs. La salle de bain, en grandes plaques façon marbre, a une douche à l’italienne et un miroir lumineux qui affiche l’heure et la météo.

TESLA MAG Énergie de la maison Comparez les offres d’électricité. Ouvrir

La chambre Double Club, canapé déplié pour les enfants. Photo : Tesla Mag.

La cuisine équipée de la chambre. Photo : Tesla Mag.

La salle de bain et son miroir connecté. Photo : Tesla Mag.

Des robots partout

C’est la signature de la maison. Selon la présentation affichée sur les écrans de l’hôtel, quatre types de robots y travaillent : des robots « runners » qui livrent les repas en chambre ou au restaurant, un robot bar qui prend les commandes et sert les boissons, un robot masseur au spa, et des robots nettoyeurs qui entretiennent les sols pendant la journée. Les enfants les repèrent tout de suite.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Deux robots de service, prêts pour le room service. Photo : Tesla Mag.

Le bras robotisé du robot bar. Photo : Tesla Mag.

Les services robotisés, présentés sur les écrans de l’hôtel. Photo : Tesla Mag.

Le petit-déjeuner, le spa et l’arcade

Le petit-déjeuner est servi en buffet, sucré et salé : viennoiseries et madeleines d’un côté, œufs, fromages, tomates cerises, crudités et ananas frais de l’autre. Il est servi dans une grande salle claire, près du bar, et les robots de service y circulent entre les tables. Pour les familles, l’essentiel y est, et chacun compose son assiette.

Côté sucré : madeleine et pain au chocolat. Photo : Tesla Mag.

Côté salé : œufs, fromage, tomates cerises et ananas. Photo : Tesla Mag.

Le spa, le Ki Spa by Eden des Sens, s’étend sur 1 000 m² selon l’hôtel : un grand bassin de nage chauffé avec jacuzzi intégré, un sauna, un hammam, un tunnel sensoriel, un espace de cryothérapie, sept cabines de soins et une salle de fitness.

Le bassin est la vraie réussite : une longue ligne d’eau bordée de grandes baies vitrées ouvertes sur la verdure, avec des jets de massage en col de cygne et des banquettes immergées. La piscine est ouverte à toute la famille, et des enfants s’y baignaient lors de notre passage ; l’espace spa (sauna, hammam, soins), lui, est réservé aux adultes. Les vestiaires, en bois clair avec casiers à code, et les douches en pierre façon marbre sont soignés.

Les douches, à l’entrée du bassin. Photo : Tesla Mag.

Pour les enfants, la salle d’arcade Ki Play, conçue avec La Tête dans les nuages, réunit sur 75 m² des simulateurs de moto et de conduite, un jeu de danse, du basket et du air hockey. Elle est ouverte de 8 h à minuit.

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

La salle d’arcade Ki Play. Photo : Tesla Mag.

Des navettes très ponctuelles vers Disneyland Paris

L’hôtel propose une navette gratuite vers Disneyland Paris. Nous l’avons prise, et elle a été d’une ponctualité remarquable, à l’aller comme au retour. Elle nous a permis d’aller dîner au Disney Village sans reprendre la voiture : nous avons passé la soirée à la Brasserie Rosalie, puis nous sommes rentrés par la navette. Attention à l’horaire : les dernières navettes partent vers 22 h 30.

TESLA MAG Escales Des hôtels avec borne de recharge, dans la sélection de Tesla Mag. Voir les Escales

La navette, devant l’hôtel. Photo : Tesla Mag.

Un parking sous ombrières solaires, avec recharge rapide

C’est le point qui intéressera le plus nos lecteurs. Le parking de l’hôtel est en grande partie couvert d’ombrières photovoltaïques, de dimensions conséquentes. Dans le hall, un écran affiche en direct la production de cette centrale de 845 kWc, autoconsommée par l’hôtel.

Le suivi de la production solaire du 10 novembre, affiché dans le hall. Photo : Tesla Mag.

Sous une partie de ces ombrières, l’hôtel accueille une station de recharge rapide Electra, avec plusieurs bornes. On arrive, on branche, et la voiture recharge pendant qu’on s’installe ou qu’on file aux parcs.

Les ombrières solaires et la station de recharge rapide. Photo : Tesla Mag.

Une borne de recharge rapide, en pleine charge. Photo : Tesla Mag.

Notre avis

La technologie est omniprésente au Ki Space, et elle n’est pas là que pour le décor : robots de service, miroirs connectés, centrale solaire suivie en direct, recharge rapide sur place. Les navettes, extrêmement ponctuelles, rendent la soirée au Disney Village très simple, à condition de rentrer avant 22 h 30.

Le reste suit : une chambre spacieuse où une famille de quatre tient sans peine, une vraie cuisine pour ne pas dépendre des restaurants, un bassin lumineux ouvert sur la verdure et un petit-déjeuner sucré-salé qui contente petits et grands. Pour une famille qui vient à Disneyland Paris en voiture électrique, c’est une adresse cohérente : on recharge au pied de l’hôtel, sous des panneaux solaires, et on laisse la voiture au parking.

Infos pratiques

Adresse : Ki Space Hotel & Spa, 4 avenue Johannes Gutenberg, 77700 Serris / Bailly-Romainvilliers.

: Ki Space Hotel & Spa, 4 avenue Johannes Gutenberg, 77700 Serris / Bailly-Romainvilliers. Chambres : 274 chambres et suites, presque toutes avec cuisine équipée.

: 274 chambres et suites, presque toutes avec cuisine équipée. Navette : gratuite vers Disneyland Paris ; dernières navettes vers 22 h 30 le soir de notre séjour.

: gratuite vers Disneyland Paris ; dernières navettes vers 22 h 30 le soir de notre séjour. Restaurant : le Nomad, une adresse indépendante de l’hôtel installée dans le même bâtiment ; bar ouvert de 10 h 30 à 23 h (23 h 30 le vendredi et le samedi).

: le Nomad, une adresse indépendante de l’hôtel installée dans le même bâtiment ; bar ouvert de 10 h 30 à 23 h (23 h 30 le vendredi et le samedi). Recharge : station de recharge rapide Electra sur le parking, sous les ombrières solaires.

Y aller en voiture électrique

Où : à côté de Disneyland Paris, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Paris par l’A4.

: à côté de Disneyland Paris, à une quarantaine de kilomètres à l’est de Paris par l’A4. Recharger en route : préparez l’itinéraire dans le planificateur de votre voiture. Pour les stations Tesla, lire notre guide des Superchargeurs en France.

: préparez l’itinéraire dans le planificateur de votre voiture. Pour les stations Tesla, lire notre guide des Superchargeurs en France. Le dîner : notre avis sur la Brasserie Rosalie, au Disney Village, accessible en navette depuis l’hôtel.

Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour recevoir nos idées de sorties et d’hôtels.

Transparence : Tesla Mag a été invité par le Ki Space Hotel & Spa, qui nous a offert une nuit avec petit-déjeuner et parking ainsi qu’un accès au spa. Ce texte a été écrit librement par la rédaction, sans relecture de l’hôtel. Chiffres du spa, des chambres et de l’arcade tirés du site et des écrans d’information de l’hôtel, relevés en novembre 2026.

Où recharger pendant le voyage ? Les membres de Mon Tesla Mag retrouvent dans l’appli les hôtels et adresses avec borne que nous avons visités ou recensés. Voir les escales

Publicité Lire Tesla Mag sans publicité avec la formule Plus

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.