En direct Dernière mise à jour : 20 h 20, heure de Paris. Suivi Tesla Mag mis à jour tous les quarts d’heure. 20 h 20 Fin de la retransmission La retransmission du sommet par la Maison-Blanche s’est terminée à 20 h 08, heure de Paris, peu après la remise de la médaille à Elon Musk. Nous ajouterons ici la photo officielle et le texte du discours dès que la Maison-Blanche les publie, jusqu’à 21 h. 20 h 15 Elon Musk reçoit la médaille Elon Musk a reçu la National Medal of Science des mains de Donald Trump vers 20 h 06, heure de Paris, pendant le sommet retransmis en direct par la Maison-Blanche. C’est la plus haute distinction scientifique des États-Unis. 20 h 05 Donald Trump rend hommage à Elon Musk Sur la scène du sommet, retransmis en direct par la Maison-Blanche, Donald Trump ouvre les honneurs par Elon Musk : « D’abord, nous honorons un titan de l’industrie, un ingénieur brillant et l’un des plus grands fondateurs d’entreprises technologiques de tous les temps. Il s’appelle Elon Musk. Très honnêtement, il n’y a personne comme lui. » Elon Musk a relayé l’extrait sur X. 19 h 45 Tesla Mag ouvre le direct La cérémonie a lieu dans l’après-midi à Washington, pendant le sommet scientifique de la Maison-Blanche. Nous ajoutons ici chaque information dès qu’elle est publiée par la Maison-Blanche ou par Elon Musk. 17 h 57 La Maison-Blanche annonce la remise des médailles La Maison-Blanche annonce sur son compte X que le président remettra la National Medal of Science et la National Medal of Technology and Innovation, en citant parmi les lauréats « le PDG de SpaceX et de Tesla, Elon Musk ». 17 h 56 Elon Musk remercie ses équipes En relayant une publication de la Maison-Blanche, Elon Musk remercie sur X « au nom des gens formidables de SpaceX, Tesla, Neuralink et Boring Company, sans qui rien de ce que j’ai fait n’aurait été possible ». 17 h 05 La Maison-Blanche publie son plan pour la science La Maison-Blanche publie une série d’initiatives scientifiques de plus de 6 milliards de dollars, dont un vaisseau martien à propulsion nucléaire attendu en 2028.

Donald Trump a remis ce jeudi 8 octobre 2026 à Elon Musk la National Medal of Science, la plus haute distinction scientifique des États-Unis, lors d’une cérémonie à la Maison-Blanche où cinq autres dirigeants de la tech sont aussi honorés. Tesla Mag suit la cérémonie en direct, avec les seules informations publiées par la Maison-Blanche et les intéressés.

L’essentiel

Ce qu’a annoncé la Maison-Blanche

« Le président Trump remettra les plus hautes distinctions du pays pour les réussites scientifiques et technologiques, la National Medal of Science et la National Medal of Technology and Innovation », a écrit la Maison-Blanche sur son compte X jeudi, en citant parmi les lauréats « le PDG de SpaceX et de Tesla, Elon Musk ».

La cérémonie s’inscrit dans un sommet consacré à la science, organisé l’après-midi à la Maison-Blanche. Les autres lauréats annoncés :

National Medal of Science : Elon Musk, Sergey Brin (cofondateur de Google), Jensen Huang (Nvidia) et Lisa Su (AMD) ;

: Elon Musk, Sergey Brin (cofondateur de Google), Jensen Huang (Nvidia) et Lisa Su (AMD) ; National Medal of Technology and Innovation : Michael Dell (Dell Technologies) et Satya Nadella (Microsoft).

La plus haute distinction scientifique américaine

Créée par le Congrès en 1959, la National Medal of Science est décernée par le président des États-Unis, sur avis d’un comité de scientifiques et d’ingénieurs nommés par lui. Elle récompense des « contributions exceptionnelles à la connaissance » en physique, biologie, mathématiques, ingénierie ou sciences sociales. Elle a été remise à 529 scientifiques et ingénieurs depuis sa création, d’après la Fondation nationale pour la science (NSF), qui l’administre.

« Au nom des gens formidables de SpaceX, Tesla, Neuralink et Boring Company »

Elon Musk a réagi sur X jeudi, en relayant une publication de la Maison-Blanche : il remercie « au nom des gens formidables de SpaceX, Tesla, Neuralink et Boring Company, sans qui rien de ce que j’ai fait n’aurait été possible ». Une manière de partager la distinction avec les équipes qui construisent les fusées réutilisables, les voitures électriques et les puces cérébrales associées à son nom.

La médaille confirme aussi le rapprochement avec Donald Trump. Le 29 septembre, Elon Musk était déjà assis à côté du président à la Maison-Blanche pour signer l’accord sur la superintelligence, comme nous le racontions dans notre article sur cet accord.

Le même jour, un plan pour la science

La Maison-Blanche a publié le même jour une série d’initiatives scientifiques chiffrée à plus de 6 milliards de dollars, entre l’État, l’industrie, les universités et la philanthropie. Parmi elles, un partenariat entre la NASA et le ministère de l’Énergie pour un vaisseau martien à propulsion nucléaire, dont le lancement est « attendu en 2028 », et un premier réacteur à fission sur la Lune.

Sources : Maison-Blanche, publication sur X et fiche d’information du 8 octobre 2026 ; National Science Foundation, page de la National Medal of Science ; Elon Musk sur X, 8 octobre 2026.