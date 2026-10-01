Tesla a annoncé le 29 septembre 2026 que la Croatie autorise à son tour le FSD (Supervised), son système d’aide à la conduite de niveau 2. C’est le huitième pays européen à le faire depuis l’homologation délivrée en avril aux Pays-Bas. Le déploiement « commencera bientôt », selon la marque. En France, le système n’est toujours pas autorisé.

Ce qu’a annoncé Tesla

« FSD Supervised now approved in Croatia » : c’est par ce message, publié le 29 septembre au matin sur son compte Europe, Moyen-Orient et Afrique, que Tesla a annoncé l’autorisation croate, en ajoutant que le déploiement commencerait bientôt. Comme dans les autres pays, il passera par une mise à jour à distance, réservée aux voitures compatibles dont le propriétaire dispose du FSD (Supervised), acheté ou en abonnement.

Tesla ne précise pas la procédure suivie par la Croatie. Les sept pays précédents ont tous reconnu l’homologation délivrée le 10 avril par l’autorité néerlandaise, la RDW, dont la validité est pour l’instant limitée aux Pays-Bas : chaque État membre peut la reconnaître sur son territoire, en vertu de l’article 39 du règlement européen 2018/858 sur les technologies nouvelles.

Huit pays européens au 1er octobre 2026

Le FSD (Supervised) reste un système de niveau 2 : le conducteur doit surveiller la route en permanence et reste responsable de la conduite. Les versions déployées pays par pays sont suivies sur notre page Mises à jour Tesla.

Et la France ?

En France, le FSD (Supervised) n’est pas autorisé à ce jour. Après un « échange constructif » avec Elon Musk début septembre, le ministre des Transports Philippe Tabarot a lancé des essais sur route avec deux véhicules. Au niveau européen, le comité technique des véhicules à moteur (TCMV) reprend l’examen de la demande néerlandaise le 6 octobre : son projet d’ordre du jour prévoit une poursuite des discussions, sans vote inscrit. Une homologation valable dans toute l’Union suppose ensuite un vote à la majorité qualifiée des États membres.

Pour tout comprendre du dossier, lisez notre guide FSD en France et en Europe.

Questions fréquentes

Le FSD (Supervised) est-il autorisé en France ?

Non, pas au 1er octobre 2026. L’État teste le système sur deux véhicules, et aucune date d’autorisation n’est annoncée.

Dans quels pays d’Europe le FSD (Supervised) est-il autorisé ?

Aux Pays-Bas, en Lituanie, en Estonie, au Danemark, en Belgique, en Slovénie, en Tchéquie et désormais en Croatie, selon les décisions publiées par ces pays et les annonces de Tesla.

Sources : Tesla Europe sur X (29 septembre 2026) ; RDW ; Commission européenne, projet d’ordre du jour du TCMV du 6 octobre 2026 ; décisions des autorités nationales citées dans le tableau.