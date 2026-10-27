Model X en fin de stock, Model Y L toujours absent, Cybertruck réservé aux newsletters : la gamme de SUV et de pick-up de Tesla change pour 2027, mais pas au même rythme partout. Nous avons relevé le 26 octobre 2026 ce que le site de Tesla France permet vraiment de commander. Le point modèle par modèle.

Un Model X Plaid immatriculé en France. Photo : Alexandre Prevot, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Model X : il ne reste que le stock

C’est le changement le plus marquant. Le dernier Model X et le dernier Model S sont sortis de l’usine de Fremont le 9 mai 2026, après une série finale Signature Edition de 100 Model X et 250 Model S (notre article).

Sur la page française du Model X, le 26 octobre, Tesla ne propose plus de bouton « Commander » mais un accès aux « Véhicules disponibles », c’est-à-dire les voitures neuves déjà produites. La fiche affiche toujours deux versions : le Model X Dual Motor (649 km d’autonomie estimée, 0 à 100 km/h en 3,9 s) et le Model X Plaid (609 km, 2,6 s, 1 020 ch). Pour un Model X neuf, il faut donc trouver un exemplaire en stock, ou se tourner vers l’occasion.

Model Y : seul SUV à la commande en France

Le Model Y reste le seul SUV de Tesla que l’on peut configurer et commander en France : sa page affiche bien le bouton « Commander ». La version 7 places, qui garde la carrosserie du Model Y classique avec une troisième rangée escamotable, y est proposée depuis le 27 février 2026.

Model Y L : toujours pas en France

Le Model Y L est l’autre nouveauté de la gamme : une version allongée à six places en trois rangées de deux, avec un empattement porté à 3 040 mm et une longueur de 4 969 mm, vendue en Chine depuis septembre 2025. Le 26 octobre, elle n’apparaît toujours pas sur le site de Tesla France, et Tesla n’a annoncé aucune date pour la France. Nous expliquions en juin ce qui la distingue du Model Y 7 places.

Cybertruck : une page, pas de commande

Le pick-up en acier inoxydable a bien une page sur le site français, avec ses chiffres (jusqu’à 4 990 kg de capacité de remorquage, 523 km d’autonomie estimée, 0 à 100 km/h en 2,7 s). Mais on n’y trouve qu’un bouton pour « Recevoir nos actualités » : le Cybertruck ne se commande pas en France. Son gabarit et ses arêtes vives posent toujours la question de son homologation en Europe (notre dossier).

Ce qu’il faut retenir

Vous voulez un grand SUV Tesla neuf : le Model X se trouve encore en stock, pas à la commande.

: le Model X se trouve encore en stock, pas à la commande. Vous avez une famille nombreuse : le Model Y 7 places est la seule option à la commande, en attendant un éventuel Model Y L.

: le Model Y 7 places est la seule option à la commande, en attendant un éventuel Model Y L. Vous rêvez du Cybertruck : inscrivez-vous aux actualités de Tesla, il n’est pas vendu en France.

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Sources : pages Model X, Model Y et Cybertruck du site de Tesla France, consultées le 26 octobre 2026 ; archives Tesla Mag.