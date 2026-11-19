Le Robotaxi de Tesla couvre désormais une bien plus grande partie de Miami. « Nous desservons désormais une plus grande partie de Miami », a annoncé le compte officiel du service le lundi 16 novembre 2026, à 8 h 44 heure de Paris (traduction Tesla Mag), avec une carte de l’ancienne et de la nouvelle zone. D’après cette carte, la zone desservie est près de deux fois plus grande, et elle atteint maintenant le centre-ville.

En blanc, l’ancienne zone du Robotaxi à Miami ; en bleu, la nouvelle, qui s’étend jusqu’au centre-ville. Carte : Tesla, message du compte @robotaxi sur X, 16 novembre 2026.

Ce que montre la carte de Tesla

la zone d’origine, autour de l’ aéroport international de Miami , entre Doral et Coral Gables, est conservée ;

, entre Doral et Coral Gables, est conservée ; la nouvelle zone s’étend vers l’est jusqu’au centre de Miami et au bord de la baie de Biscayne ;

et au bord de la baie de Biscayne ; elle gagne aussi un peu de terrain au nord, le long de la voie express qui longe Hialeah ;

Miami Beach, de l’autre côté de la baie, reste en dehors de la zone.

Tesla ne donne ni la surface de la nouvelle zone, ni le nombre de voitures qui y circulent. Les estimations qui circulent depuis lundi varient d’un site à l’autre, nous nous en tenons donc à la carte officielle.

Pourquoi c’est important

Jusqu’ici, le Robotaxi de Miami servait surtout les trajets autour de l’aéroport. Avec le centre-ville, il touche les quartiers d’affaires et les hôtels, là où se concentre la demande de taxis. L’extension arrive quatre jours après une autre annonce : depuis le 12 novembre, le service roule 24 heures sur 24 dans ses huit villes, cinq au Texas (Austin, Dallas, Houston, Fort Worth et San Antonio) et trois en Floride (Orlando, Tampa et Miami).

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Le rythme s’accélère aussi au Texas, où Tesla déclare désormais plus de robotaxis que Waymo au registre de l’État, et où les particuliers peuvent maintenant commander un Cybercab.

Source

Compte officiel @robotaxi de Tesla sur X, message et carte du 16 novembre 2026 (« Now serving more of Miami »)

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.