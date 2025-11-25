Le Récap’ Tesla & Mobilité Électrique du Jour : Entre Innovations Logicielles et Futures Révolutions

La journée a été particulièrement riche en nouveautés du côté de Tesla, des véhicules électriques, des mises à jour logicielles et même du spatial. Voici le meilleur du jour, condensé en un article unique pour te permettre d’aller droit à l’essentiel.

🔥 1. Une mise à jour logicielle majeure arrive sur votre Tesla

Tesla déploie une nouvelle version logicielle qui améliore l’interface, la sécurité et l’efficacité énergétique.

👉 Découvrez la mise à jour Tesla 2025.38.9

Un décryptage complet des nouveautés qui changent l’expérience utilisateur.

🧭 2. Deux décisions majeures pourraient redéfinir Tesla

L’entreprise d’Elon Musk s’apprête à franchir deux étapes critiques, avec un impact potentiel sur toute l’industrie automobile mondiale.

👉 Les deux tournants stratégiques de Tesla

Ces choix pourraient repositionner Tesla pour la prochaine décennie.

🔵 3. La Model Y Performance se montre dans une teinte spectaculaire

Tesla dévoile une Model Y Performance Deep Blue Metallic absolument sublime.

👉 Voir la Model Y Performance en Deep Blue Metallic

Une couleur qui pourrait devenir l’une des préférées des acheteurs en 2026.

Parce que beaucoup voyagent avec leur Model 3, un guide clair explique les solutions les plus sûres.

👉 Transporter des vélos en Tesla Model 3 : les conseils essentiels

Support attelage, toit, astuces : tout y est.

❄️ 5. La nouvelle teinte « Glacier Blue » découverte dans le code source

Une surprise cachée dans le site de Tesla montre l’arrivée d’un nouveau coloris.

👉 La Tesla Model Y Standard en Glacier Blue

Une couleur déjà très attendue des futurs acheteurs.

🏠 6. Les trois technologies de recharge indispensables à domicile

Un guide essentiel pour comprendre les options de recharge Tesla à la maison.

👉 Les trois technologies de recharge à connaître

Indispensable avant d’installer une borne.

🎄 7. Les mises à jour spéciales Noël 2025 se précisent

Chaque année, Tesla propose une mise à jour festive. Cette année, les fonctionnalités annoncées sont impressionnantes.

👉 Les fonctionnalités Tesla de Noël 2025

Surprises, confort, jeux et IA au programme.

🏢 8. Où trouver les Tesla Stores en France ?

Un guide indispensable, actualisé, pour savoir où voir et essayer les modèles Tesla.

👉 Localiser les Tesla Stores en France

Pour préparer votre visite ou un essai routier.

⚡ 9. Comparatif : Model Y Standard ou Performance en 2026 ?

Un guide objectif pour choisir entre les deux versions les plus populaires du SUV Tesla.

👉 Comparatif Model Y Standard vs Model Y Performance 2026

Le verdict est surprenant selon votre usage.

🧊 10. Autonomie réelle du Model Y en hiver : le test qu’il fallait

Un test complet entre Paris et les Alpes montre les performances réelles du Model Y dans des conditions froides.

👉 Lire le test autonomie hivernale 2025 du Model Y

La vérité sur la baisse d’autonomie quand les températures chutent.

📌 Conclusion

Les actualités du jour montrent un écosystème Tesla en pleine accélération :