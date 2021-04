Les meilleurs installateurs de borne de recharge à Strasbourg

Trouver votre installateur de borne de recharge à Strasbourg. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Strasbourg ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de borne de recharge sur Strasbourg.

CRH, installation de bornes de recharge en Alsace et dans le Bas-Rhin

Vous recherchez une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge en Alsace ? L’entreprise CRH électricité générale, est spécialisée dans cette prestation. En effet, cette société installe des bornes de recharge pour une multitude de véhicules:

Qu’ils soient électriques ou hybrides. En installant des bornes de recharge, vous préparez l’avenir de votre zone de stationnement, les véhicules électriques devenant de plus en plus répandus en France et dans le monde.

Électrification Industrielle de l’Est – Réduire la consommation énergétique : se tourner vers l’avenir

Dans un objectif commun de se rapprocher d’un avenir tourné sur le développement durable , de nombreuses solutions voient le jour depuis quelques années, notamment au sujet de la mobilité électrique avec la voiture électrique et les véhicules hybrides. Ces derniers s’alimentent à l’électricité via une borne de recharge nommée IRVE : Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques.

Qui doit s’équiper de ces bornes ? Quelles sont les obligations des entreprises, des villes et des bâtiments ? EIE vous explique tout et vous propose ses services pour procéder à l’installation, à la maintenance, au dépannage et à l’entretien de vos bornes de recharge IRVE.

INDELEC – Fournisseur de solutions de recharge à Strasbourg

INDELEC est un groupe de 200 collaborateurs, créé en 1955, et dont le siège social est basé à DOUAI, dans le Nord de la France. Précurseurs et experts en Protection contre la foudre, métier que nous exerçons depuis 65 ans, cette société est reconnu comme leaders en France et à l’international grâce à des produits innovants « Made in France », intégrants de nouvelles technologies et des engagements clients forts en matière de qualité et de sécurité.

Charge Hop : Chargez votre voiture en toute simplicité

Miser sur l’énergie électrique, c’est faire le choix de la performance, de l’économie, d’une fiscalité optimisée et de l’écologie. Simple à mettre en œuvre et facile d’utilisation, la borne de recharge électrique va vous changer la vie.

Spécialiste en solutions électriques depuis 2008, Charge Hop vous accompagne dans votre projet d’installation de borne de recharge pour véhicules. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, notre équipe de techniciens agréés est à votre service dans toute la région Grand Est.

IMPULSION THD : Pose de bornes de recharge

pour véhicules électriques et hybrides

IMPULSION THD est une filiale du groupe THD Network. Sa principale vocation : l’installation d’équipements électriques. Entreprise familiale située à Strasbourg, nous mettons à disposition notre expertise dans le domaine de l’installation de borne de recharge de véhicules électriques et hybrides. Nous intervenons auprès des professionnels, des particuliers et des copropriétés dans le Grand Est.

