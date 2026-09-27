Pour beaucoup d’entreprises, la LLD (location longue durée) reste le mode d’acquisition par défaut d’une flotte : pas de capital immobilisé, un coût mensuel fixe et prévisible, un véhicule rendu en fin de contrat. Tesla comme XPENG proposent des offres professionnelles sur leurs gammes.

Ce que couvre généralement un contrat de LLD

Une LLD professionnelle se structure classiquement sur 36 à 48 mois, avec un kilométrage annuel défini à l’avance et un loyer mensuel qui inclut souvent l’entretien et parfois l’assurance selon la formule choisie. Contrairement à un achat, l’entreprise ne supporte ni la décote ni la revente : elle restitue le véhicule au terme du contrat.

L’avantage fiscal propre à la location

Une entreprise assujettie à la TVA récupère la taxe sur les loyers de LLD dans les conditions de droit commun applicables aux véhicules de tourisme. Les avantages propres au véhicule électrique restent les mêmes qu’à l’achat. Toute voiture 100 % électrique est exonérée des taxes annuelles sur les véhicules de société. L’abattement de 70 % sur l’avantage en nature du salarié, plafonné à 4 641,60 € par an en 2026, est en revanche réservé aux modèles qui atteignent le score environnemental exigé pour le bonus écologique. Dans les deux gammes, seules des versions du Tesla Model Y figurent sur la liste officielle : ni la Model 3, ni les XPENG G6 et G9. Le détail est dans notre article voiture de société électrique en 2026.

Tesla et XPENG : deux gammes, une même logique

Model 3 et Model Y d’un côté, G6 et G9 de l’autre : les deux marques proposent des formules de LLD professionnelle sur l’ensemble de leur gamme, avec des loyers qui évoluent régulièrement selon les campagnes commerciales en cours. Plutôt que de reprendre ici des tarifs qui changent d’un mois sur l’autre, mieux vaut demander un devis à jour directement — c’est ce que fait notre formulaire de contact, sans engagement.

Pour comparer les caractéristiques techniques des quatre modèles avant de choisir entre achat et location, notre comparatif Tesla et XPENG pour l’entreprise reste la référence. Et pour chiffrer précisément votre flotte, quel que soit le mode de financement retenu, notre simulateur de flotte électrique calcule les économies et la prime CEE associées.

Foire aux questions

Quelle est la durée habituelle d’une LLD professionnelle ? Généralement entre 36 et 48 mois, avec un kilométrage annuel défini à l’avance et un loyer mensuel fixe. Les avantages fiscaux de l’électrique s’appliquent-ils en LLD ? Oui, dans les mêmes conditions qu’à l’achat. L’exonération des taxes annuelles vaut pour toute voiture 100 % électrique. L’abattement sur l’avantage en nature est réservé aux modèles qui atteignent le score environnemental, comme les versions du Model Y inscrites sur la liste officielle. Tesla et XPENG proposent-ils tous les deux des offres LLD professionnelles ? Oui, les deux marques proposent des formules de location longue durée sur l’ensemble de leur gamme, avec des tarifs qui évoluent selon les campagnes commerciales en cours.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. ni XPENG. Les loyers de LLD évoluant fréquemment selon les campagnes commerciales, ils ne sont pas repris ici : demandez un devis à jour directement auprès des marques.

Mise à jour du 27 septembre 2026 : l’abattement de 70 % sur l’avantage en nature ne concerne que les modèles inscrits sur la liste du score environnemental. Merci au lecteur qui nous l’a signalé.