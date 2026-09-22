Voiture de société électrique en 2026 : avantage en nature, taxes annuelles et amortissement

Une voiture de société électrique donne droit à trois avantages fiscaux distincts : un abattement renforcé sur l’avantage en nature, l’exonération de la taxe annuelle sur les véhicules de société, et un plafond d’amortissement déductible plus élevé qu’un thermique. Voici les montants exacts, sourcés directement aux textes en vigueur.

Avantage en nature : l’abattement de 70 %

Pour un véhicule 100 % électrique mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, répondant à la condition d’éco-score du bonus écologique, l’avantage en nature calculé au forfait bénéficie d’un abattement de 70 %, plafonné à 4 582 € par an (arrêté du 25 février 2025, article 3-III-D). Les frais d’électricité payés par l’employeur pour la recharge ne sont pas comptés dans le calcul.

À titre de comparaison, un véhicule électrique mis à disposition avant le 1er février 2025 reste sous l’ancien régime : abattement de 50 %, plafonné à 2 000,30 € par an. Et pour un thermique ou un hybride non éligible, aucun abattement ne s’applique — l’avantage en nature se calcule sur la base forfaitaire pleine (15 % du prix d’achat pour un véhicule acheté, 50 % du coût annuel pour un véhicule loué, depuis le 1er février 2025).

Taxe sur les véhicules de société : l’exonération

Les véhicules 100 % électriques sont exonérés de la taxe annuelle sur les véhicules de société (TVS), qui peut représenter plusieurs centaines d’euros par an et par véhicule pour un thermique. Pour une flotte de plusieurs dizaines de véhicules, cette exonération pèse directement sur le coût total de possession.

Amortissement : un plafond déductible de 30 000 €

L’amortissement fiscalement déductible d’un véhicule de tourisme est plafonné selon ses émissions de CO2 (article 39-4 du code général des impôts). Un véhicule zéro émission bénéficie du plafond le plus élevé, 30 000 €, contre 18 300 € pour un thermique émettant entre 50 et 160 g/km et seulement 9 900 € au-delà. Si le prix d’achat dépasse ce plafond, seule la fraction correspondante reste amortissable.

Cas particulier pour une flotte de poids lourds ou d’utilitaires électriques : ces véhicules ne sont pas immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et sortent donc entièrement du champ de ce plafonnement — leur amortissement n’est soumis à aucune limite de déductibilité.

Et la recharge au bureau ?

Une borne installée sur le lieu de travail et utilisée par un salarié à des fins non professionnelles ne constitue pas un avantage en nature, y compris pour l’électricité consommée. C’est un point souvent ignoré des grilles de calcul trouvées en ligne, mais explicitement prévu par l’arrêté du 25 février 2025 (article 4).

Pour chiffrer ce que ces trois avantages représentent concrètement sur votre flotte, notre simulateur de flotte électrique calcule les économies et la prime CEE selon le nombre et le type de véhicules. Et pour choisir les modèles, notre comparatif Tesla et XPENG pour l’entreprise détaille prix, autonomie et capacité de chargement.

Foire aux questions

Quel est l’abattement sur l’avantage en nature pour une voiture électrique de société en 2026 ? 70 %, plafonné à 4 582 € par an, pour un véhicule 100 % électrique mis à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027 et éligible au bonus écologique (arrêté du 25 février 2025). Une voiture de société électrique paie-t-elle la taxe sur les véhicules de société ? Non, les véhicules 100 % électriques sont exonérés de la taxe annuelle sur les véhicules de société (TVS). Quel est le plafond d’amortissement déductible d’une voiture électrique de société ? 30 000 €, le plafond le plus élevé prévu par l’article 39-4 du CGI selon les tranches d’émissions de CO2. Les utilitaires et poids lourds électriques ne sont pas soumis à ce plafond.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. ni XPENG. Sources : arrêté du 25 février 2025 (JORFTEXT000051254024, Légifrance) pour l’avantage en nature et la recharge en entreprise ; article 39-4 du code général des impôts pour l’amortissement. Vérifié le 19 septembre 2026.