Elon Musk annonce Starlink autorisé dans 30 des 54 pays africains. L’Afrique du Sud, la Namibie, le Cameroun et le Maroc bloquent encore. Nous avons interrogé les États.

Starlink a franchi la barre symbolique de la moitié du continent africain. « Starlink est désormais autorisé dans 30 des 54 pays d’Afrique », a écrit Elon Musk sur X dans la nuit du 25 novembre. Derrière ce chiffre, une carte très contrastée : l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest sont largement couvertes, mais l’Afrique du Sud, le Cameroun ou le Maroc ne l’autorisent toujours pas. Nous avons demandé aux gouvernements et aux régulateurs concernés leur position.

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Les 30 pays où Starlink fonctionne

La liste reprise par Elon Musk s’appuie sur la carte de disponibilité de Starlink. Elle compte 30 pays au 18 novembre 2026 :

Région Pays où Starlink est actif Afrique de l’Ouest Bénin, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone Afrique centrale Burundi, Centrafrique, Tchad, RD Congo, Guinée équatoriale, São Tomé-et-Príncipe Afrique de l’Est Kenya, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Seychelles, Madagascar Afrique australe Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe

Pour les lecteurs francophones, le détail compte : la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Niger, le Tchad, la RD Congo, le Burundi, la Centrafrique et Madagascar ont tous ouvert leur ciel au réseau de SpaceX. Avec une réserve de taille pour le Sénégal : saisie par l’opérateur historique Sonatel, la Cour suprême a suspendu le 7 septembre 2026 l’autorisation de Starlink Sénégal, et a refusé le 3 novembre de lever cette suspension à la demande de l’État, en attendant le jugement sur le fond.

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Ceux qui disent non, ou pas encore

Afrique du Sud : c’est le cas le plus suivi. Le régulateur ICASA a adressé à SpaceX, le 14 octobre 2026, un avis de non-conformité lui ordonnant de cesser toute offre non autorisée. Le blocage de fond porte sur les règles d’actionnariat local imposées aux opérateurs télécoms, qu’Elon Musk, né à Pretoria, conteste depuis des années.

: c’est le cas le plus suivi. Le régulateur ICASA a adressé à SpaceX, le 14 octobre 2026, un avis de non-conformité lui ordonnant de cesser toute offre non autorisée. Le blocage de fond porte sur les règles d’actionnariat local imposées aux opérateurs télécoms, qu’Elon Musk, né à Pretoria, conteste depuis des années. Cameroun : les douanes appliquent une interdiction des terminaux depuis avril 2024. Un projet de convention de concession avec Starlink Cameroun a été préparé par le régulateur, sans signature à ce jour.

: les douanes appliquent une interdiction des terminaux depuis avril 2024. Un projet de convention de concession avec Starlink Cameroun a été préparé par le régulateur, sans signature à ce jour. Namibie : le régulateur CRAN a rejeté en mars 2026 les licences demandées par Starlink. La loi impose 51 % d’actionnaires namibiens, la filiale locale de Starlink n’en compte aucun. Le recours de Starlink a été écarté en juin, déposé hors délai selon le CRAN.

: le régulateur CRAN a rejeté en mars 2026 les licences demandées par Starlink. La loi impose 51 % d’actionnaires namibiens, la filiale locale de Starlink n’en compte aucun. Le recours de Starlink a été écarté en juin, déposé hors délai selon le CRAN. Mali : le gouvernement a interdit les terminaux en mars 2024 pour des raisons de sécurité, puis levé l’interdiction d’importation et de vente en octobre 2024 en attendant un cadre légal. Le service n’y est toujours pas lancé officiellement.

: le gouvernement a interdit les terminaux en mars 2024 pour des raisons de sécurité, puis levé l’interdiction d’importation et de vente en octobre 2024 en attendant un cadre légal. Le service n’y est toujours pas lancé officiellement. Afrique du Nord : ni le Maroc, ni l’Algérie, ni la Tunisie, ni l’Égypte n’ont ouvert le service. La Tunisie figure parmi les lancements annoncés par Starlink, sans date.

Starlink affiche quinze autres pays comme « à venir » : Angola, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Gabon, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Maurice, Namibie, Congo-Brazzaville, Tanzanie, Togo et Tunisie. Pour plusieurs d’entre eux, l’annonce date déjà de 2025.

Pourquoi les États hésitent

Les arguments des gouvernements réticents se ressemblent : la souveraineté sur les communications, la capacité de couper ou de surveiller le réseau en cas de crise, les recettes fiscales des opérateurs nationaux, et la concurrence frontale avec des opérateurs mobiles souvent liés à l’État. À l’inverse, les pays qui ont dit oui mettent en avant la couverture des zones rurales, que la fibre et la 4G n’atteindront pas avant des années.

Les chiffres donnent raison aux seconds sur un point : selon le cabinet Space in Africa, Starlink comptait environ 300 000 clients en Afrique en juin 2026, avec des débits médians supérieurs à 100 Mbit/s dans ses marchés actifs. Le Zimbabwe, qui l’a autorisé en 2024, comptait à lui seul plus de 67 000 abonnés fin 2025.

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Nos questions aux États

Nous avons écrit le 25 novembre aux régulateurs des télécoms et aux ministères du numérique des pays qui n’autorisent pas encore Starlink, ainsi qu’à plusieurs pays francophones qui l’ont autorisé. Nos questions : la position officielle du pays sur Starlink, le calendrier d’une éventuelle autorisation, les conditions posées à SpaceX, et, pour les pays qui l’ont ouvert, le bilan pour les zones rurales et les opérateurs nationaux. Nous publierons leurs réponses dès réception.

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Notre avis

Trente pays sur cinquante-quatre, c’est un tournant. Fin 2022, Starlink n’était présent dans aucun pays du continent : le Nigeria a ouvert la voie en janvier 2023. La carte montre surtout que le frein n’est plus technique mais politique : les satellites couvrent déjà tout le continent, seuls les régulateurs décident où le service s’allume. L’Afrique du Sud, première économie du continent et pays natal d’Elon Musk, reste le grand absent. C’est là que se jouera le prochain chapitre.

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Sources : Elon Musk sur X, 25 novembre 2026 ; carte de disponibilité de Starlink ; ICASA, avis de non-conformité du 14 octobre 2026 ; CRAN (Namibie), avis du 23 mars 2026 ; Cour suprême du Sénégal, ordonnances des 7 septembre et 3 novembre 2026 ; Space in Africa, rapport de juin 2026. Consultés le 25 novembre 2026.

Photo : installation d’une antenne Starlink au Nigeria, Benjamin Blessing, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (recadrée).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.