FSD en Italie : « le déploiement a déjà commencé », nous confirme le ministère des Transports

Le ministère italien des Transports confirme à Tesla Mag que Tesla Conduite Assistée arrive dans les voitures italiennes. Sa déclaration en intégralité, et ce qu'elle change pour la France.

Tesla Conduite Assistée, le nom européen du FSD (supervisé), commence à arriver dans les voitures italiennes. Le ministère italien des Infrastructures et des Transports l’a confirmé à Tesla Mag dans une déclaration écrite, le 23 novembre : « pour certains conducteurs en Italie, le déploiement a déjà commencé ». Voici sa déclaration en intégralité, et ce qu’elle change pour les conducteurs français.

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Ce que confirme le ministère

Le déploiement a commencé : selon des remontées informelles recueillies par le ministère, plusieurs conducteurs ont reçu la mise à jour.

: selon des remontées informelles recueillies par le ministère, plusieurs conducteurs ont reçu la mise à jour. C’est Tesla qui décide du rythme : la fonction s’utilise une fois la mise à jour installée et activée, et Tesla choisit quand elle arrive sur chaque voiture.

: la fonction s’utilise une fois la mise à jour installée et activée, et Tesla choisit quand elle arrive sur chaque voiture. La décision du 19 novembre est l’aboutissement d’un travail technique commencé en juillet : l’autorité italienne d’homologation a reconnu l’homologation provisoire délivrée par les Pays-Bas.

est l’aboutissement d’un travail technique commencé en juillet : l’autorité italienne d’homologation a reconnu l’homologation provisoire délivrée par les Pays-Bas. Le conducteur reste responsable : c’est une assistance de niveau 2, il doit garder l’attention sur la route et être prêt à reprendre la main.

La déclaration du ministère, en intégralité

Traduction Tesla Mag de la déclaration transmise en anglais par Lorenzo Sanchez, coordinateur du service de presse et de la communication numérique du ministère italien des Infrastructures et des Transports, le 23 novembre 2026.

« Pour certains conducteurs en Italie, le déploiement de Tesla Assisted Driving a déjà commencé. Des remontées informelles recueillies par le ministère indiquent que plusieurs conducteurs ont commencé à recevoir la mise à jour logicielle. Sur les véhicules couverts par l’homologation, le système peut être utilisé une fois la mise à jour installée et la fonction activée. C’est Tesla qui gère le déploiement et qui détermine quand la mise à jour arrive sur chaque véhicule. La décision prise par l’Italie le 19 novembre est l’aboutissement d’un travail technique commencé en juillet. Notre objectif était de donner aux conducteurs accès à une nouvelle technologie une fois établies les conditions de son utilisation en toute sécurité sur les routes italiennes. Les règles européennes offrent un moyen de le faire pendant qu’une évaluation à l’échelle de l’Union est encore en cours. Après avoir mené ses vérifications, l’autorité italienne d’homologation des véhicules a reconnu l’homologation provisoire délivrée par les Pays-Bas. L’Italie est devenue le douzième État membre de l’Union à le faire, et le premier parmi les quatre pays les plus peuplés de l’Union. Qu’est-ce que cela signifie sur la route ? À un rond-point en circulation urbaine, par exemple, le système peut aider à diriger le véhicule et à adapter sa vitesse. Il peut aussi assister un changement de voie le long de l’itinéraire choisi. Pendant toute la manœuvre, le conducteur reste responsable. C’est ce que signifie concrètement une assistance de niveau 2 : le conducteur doit toujours garder son attention sur la route et être prêt à intervenir immédiatement. Il doit utiliser le système dans les limites de son homologation et suivre les instructions du constructeur. L’Italie se tourne aussi vers les technologies capables d’assurer la tâche de conduite de façon autonome dans des conditions définies. En juin, le ministère a autorisé des entreprises à tester des technologies de conduite autonome sur routes ouvertes. Ces essais et la décision sur la conduite assistée sont des étapes distinctes d’une démarche plus large. À mesure que les véhicules prennent en charge une part croissante de la conduite, chacun doit savoir exactement ce sur quoi il peut compter de la part de la technologie, où se situent ses limites et qui est responsable au volant. »

Et en France ?

Rien ne change pour l’instant. Sur son site français, Tesla indique toujours que la fonction « n’est actuellement pas disponible en France ». Pour qu’elle arrive chez nous, il faut soit une reconnaissance de l’homologation néerlandaise par Paris, comme l’a fait Rome, soit un vote des États membres qui l’ouvrirait à toute l’Union. Le gouvernement français n’a annoncé ni l’un ni l’autre.

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Notre tableau, mis à jour ce 24 novembre, fait le point pays par pays : FSD en Europe : où en est l’homologation, pays par pays. Pour la décision italienne elle-même : l’Italie autorise à titre provisoire Tesla Assisted Driving.

Notre avis

La déclaration est rare par sa précision. Un ministère qui explique, exemple du rond-point à l’appui, ce que le système fait et ne fait pas, et qui rappelle que le conducteur reste responsable, c’est exactement ce dont les conducteurs ont besoin. L’Italie montre aussi qu’un grand pays peut avancer sans attendre Bruxelles, par une procédure prévue par les règles européennes. La France a la même possibilité. Elle ne l’a pas encore utilisée.

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Sources : déclaration écrite du ministère italien des Infrastructures et des Transports à Tesla Mag, 23 novembre 2026 ; tesla.com, page française de Tesla Conduite Assistée, lue le 24 novembre 2026.

Photo : le siège du ministère italien des Infrastructures et des Transports, Porta Pia, Rome. Carlo Dani, Wikimedia Commons, licence CC BY-SA 4.0.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.