SpaceX construit son propre réseau 5G avec Qualcomm : Starlink devient un opérateur mobile aux États-Unis

SpaceX a choisi Qualcomm pour les antennes au sol de Starlink Mobile : des dizaines de milliers de sites 5G aux États-Unis à partir de 2027. Elon Musk confirme.

Starlink ne veut plus seulement relier les téléphones aux satellites : SpaceX construit un vrai réseau mobile 5G au sol, aux États-Unis, et c’est Qualcomm qui fournit les puces de ses antennes relais. « Ravi de travailler avec Qualcomm sur des technologies de rupture pour la 5G et au-delà », a écrit Elon Musk sur X. Ce que dit l’accord, et ce qu’il change.

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Ce que Qualcomm fournit à SpaceX

Le communiqué publié par Qualcomm le 4 novembre 2026 est précis. SpaceX a choisi les plateformes Dragonwing de Qualcomm pour les stations de base terrestres de Starlink Mobile, son réseau national américain :

Les composants : les plateformes Dragonwing QRU100, pour les unités radio, et QDU100, pour le traitement de la couche physique, avec le logiciel associé ;

: les plateformes Dragonwing QRU100, pour les unités radio, et QDU100, pour le traitement de la couche physique, avec le logiciel associé ; Les antennes : des unités Massive MIMO à 64 voies d’émission et 64 voies de réception (64T64R), conçues pour améliorer la couverture, la capacité et l’efficacité spectrale ;

: des unités Massive MIMO à 64 voies d’émission et 64 voies de réception (64T64R), conçues pour améliorer la couverture, la capacité et l’efficacité spectrale ; Le calendrier : un déploiement national qui doit commencer en 2027, avec « des dizaines de milliers de sites » sur la durée d’un accord pluriannuel ;

: un déploiement national qui doit commencer en 2027, avec « des dizaines de milliers de sites » sur la durée d’un accord pluriannuel ; L’horizon : les deux groupes parlent d’une première étape vers une infrastructure 6G conçue pour l’intelligence artificielle.

Le montant n’a pas été publié. Qualcomm présente l’accord comme son plus grand projet 5G à ce jour.

« Plus d’appels qui coupent » : l’ambition de Starlink

Michael Nicolls, vice-président de Starlink, résume l’objectif dans le communiqué : Starlink construit « le premier réseau national entièrement intégré, satellite et terrestre ». Concrètement, le téléphone passerait des antennes au sol aux satellites sans que l’abonné s’en aperçoive, en ville comme dans les zones blanches.

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Interrogé sur Fox Business le 9 novembre, Cristiano Amon, le patron de Qualcomm, a parlé de l’un des plus grands déploiements 5G des États-Unis : SpaceX construit ses stations de base, Qualcomm fournit le silicium. C’est cette interview qu’Elon Musk a relayée.

Un quatrième opérateur américain en construction

L’accord avec Qualcomm complète une série d’annonces qui transforment Starlink en opérateur à part entière :

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Date Étape Septembre 2025 SpaceX rachète des fréquences à EchoStar, qui deviennent la base de Starlink Mobile 8 octobre 2026 Accord pour un portefeuille national de fréquences 800 MHz 4 novembre 2026 Qualcomm choisi pour les stations de base terrestres, déploiement à partir de 2027 9 novembre 2026 Elon Musk confirme la collaboration sur X

Pour AT&T, Verizon et T-Mobile, la menace est directe. T-Mobile, partenaire de lancement de Starlink pour les SMS par satellite, s’oppose déjà à SpaceX devant la FCC, le régulateur américain. Nous avons raconté ce bras de fer dans notre article SpaceX accuse T-Mobile de vouloir « nuire à un concurrent », et l’achat des fréquences 800 MHz dans SpaceX s’offre les fréquences 800 MHz qui manquaient à Starlink Mobile.

Et en France ?

Rien de tel n’est prévu. En Europe, les fréquences mobiles sont attribuées par les États, et Starlink n’en détient aucune pour un réseau terrestre. Le service direct vers les téléphones passe, ici, par des accords avec les opérateurs existants. Le modèle américain, où SpaceX devient lui-même opérateur, n’est donc pas transposable à court terme.

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Nos questions à Qualcomm

Nous avons écrit le 25 novembre au service de presse de Qualcomm : nombre de sites de la première vague de 2027, bandes de fréquences utilisées, passage d’une antenne au sol à un satellite pour un téléphone ordinaire, et possibilité d’une architecture comparable en Europe. Nous publierons ses réponses dès réception.

Notre avis

Elon Musk répète une méthode déjà vue chez Tesla : maîtriser toute la chaîne. Après les fusées, les satellites et les fréquences, SpaceX s’attaque aux antennes au sol, avec un fournisseur de premier plan pour aller vite. Le pari est énorme : des dizaines de milliers de sites à construire face à trois opérateurs installés depuis des décennies. Mais si un abonné peut un jour téléphoner partout sans coupure, du centre-ville au désert du Nevada, Starlink aura une offre qu’aucun concurrent ne propose aujourd’hui.

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Sources : Qualcomm, communiqué du 4 novembre 2026 ; Elon Musk sur X, 9 novembre 2026 ; interview de Cristiano Amon sur Fox Business, 9 novembre 2026. Consultés le 25 novembre 2026.

Photo : antennes 5G sur un pylône aux États-Unis, Tony Webster, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.