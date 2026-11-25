279 799 électriques contre 210 147 essence et diesel : en octobre, l’Europe a basculé, et Tesla bondit de 83,5 %

Selon l'ACEA, l'Union européenne a immatriculé en octobre 2026 plus de voitures électriques que d'essence et de diesel réunies. Tesla progresse de 83,5 %, la France atteint 41,5 % d'électriques.

Selon l’ACEA, l’association des constructeurs européens, l’Union européenne a immatriculé en octobre 2026 279 799 voitures 100 % électriques, contre 210 147 voitures essence et diesel réunies. Tesla en profite plus que la moyenne : ses immatriculations ont bondi de 83,5 % sur un an. Voici les chiffres publiés ce 24 novembre, marque par marque.

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Octobre 2026 : près d’une voiture neuve sur trois est électrique

Selon le tableau par motorisation de l’ACEA, les voitures électriques à batterie ont progressé de 61,4 % en octobre dans l’Union européenne, à 279 799 unités. Dans le même temps, l’essence a reculé de 29,8 % (158 970) et le diesel de 30,7 % (51 177). Additionnées, ces deux motorisations pèsent donc près de 70 000 voitures de moins que l’électrique sur le mois.

Rapportée au total des immatriculations du mois, que nous avons recalculé à partir du même tableau (939 447 voitures), la part de l’électrique atteint 29,8 % en octobre. Les hybrides non rechargeables restent la première motorisation, avec 316 940 immatriculations, soit 33,7 %.

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UE, octobre 2026 Immatriculations Évolution sur un an Hybrides (non rechargeables) 316 940 +0,3 % Électriques à batterie 279 799 +61,4 % Essence 158 970 −29,8 % Hybrides rechargeables 102 301 +5,9 % Diesel 51 177 −30,7 %

Sur les dix premiers mois de l’année, l’électrique représente 23,4 % du marché européen, contre 16,4 % un an plus tôt, avec 2 211 071 voitures immatriculées. L’essence et le diesel réunis tombent à 27,7 %.

La France, championne des grands marchés : 41,5 % d’électriques

Le pays qui tire le plus fort, c’est la France. En octobre, 61 958 voitures électriques y ont été immatriculées selon l’ACEA, soit 81,7 % de plus qu’en octobre 2025. Sur 149 338 voitures neuves, cela fait 41,5 % d’électriques, devant les hybrides (55 355). L’essence ne pèse plus que 14 909 immatriculations, et le diesel 2 033. Nous avions détaillé ce mois record, et la place du Model Y, dans notre bilan du marché français d’octobre.

L’Allemagne suit, avec 94 086 électriques (+79,5 %), soit 37 % de son marché. L’Espagne progresse de 81,2 %, la Belgique de 25,3 %, les Pays-Bas de 31,3 %. L’Italie reste en retrait, avec 7 768 électriques seulement, malgré une hausse de 23,9 %.

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Tesla : +83,5 % en octobre, +69,7 % depuis janvier

Dans le tableau par constructeur, Tesla passe de 5 541 immatriculations en octobre 2025 à 10 166 en octobre 2026 dans l’Union européenne, soit +83,5 %. Sur dix mois, la marque atteint 198 349 voitures, contre 116 894 un an plus tôt (+69,7 %), et porte sa part de marché de 1,3 % à 2,1 %.

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Avec le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse et l’Islande, Tesla totalise 272 846 immatriculations depuis janvier, en hausse de 51,1 %. La marque efface ainsi l’année 2025, que nous avions racontée dans « Tesla en Europe : le grand retour après la tempête ».

Il faut lire le chiffre d’octobre avec une précaution : c’est le premier mois du trimestre, celui où Tesla livre habituellement le moins en Europe, parce que les bateaux partis de Shanghai et la production de Grünheide arrivent surtout en fin de trimestre. La part de marché du mois (1,1 %) est donc plus basse que celle de l’année (2,1 %). Ce qui compte, c’est la comparaison avec octobre 2025, et elle est nettement positive.

Les constructeurs chinois accélèrent aussi

Les constructeurs chinois progressent plus vite encore, mais en partant de plus bas. L’ACEA compte en octobre :

BYD : 30 974 immatriculations (+128,1 %), électriques et hybrides rechargeables confondus ;

SAIC Motor (MG) : 23 747 (+25,6 %) ;

Chery : 21 458 (+184,7 %) ;

Leapmotor, distribué par Stellantis : 11 709 (+279,3 %) ;

XPeng : 4 385 (+171 %), après un mois d’octobre record à l’export.

En face, les groupes européens reculent en octobre : Volkswagen −9 %, Stellantis −7 %, Renault −8,5 %. BMW (+4,1 %) et Toyota (+1,9 %) font exception.

Ce que cela change pour un acheteur

Le marché bascule, et la France est en avance sur ses voisins. Pour un acheteur, cela veut dire plus de choix, plus d’occasions récentes et un réseau de recharge qui suit. Vous hésitez encore ? Notre classement de septembre des voitures les plus vendues en Europe montre quels modèles dominent, pays par pays, et les propriétaires de Mon Tesla Mag répondent à vos questions.

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Source : ACEA, « New car registrations: +5.4% in October 2026 year-to-date; battery-electric 23.4% market share », communiqué et tableaux du 24 novembre 2026. Totaux et parts d’octobre calculés par Tesla Mag à partir de ces tableaux.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.