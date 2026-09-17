On parle toujours de Tesla comme d’un constructeur automobile. Les chiffres du deuxième trimestre 2026 racontent une autre histoire : 13,5 GWh de stockage d’énergie déployés dans le monde entre avril et juin, en hausse de 53 % par rapport au premier trimestre et de 40 % sur un an. Avec le lancement de Megapack 3 et d’un nouveau produit, Megablock, l’activité énergie de Tesla est en train de devenir un moteur de croissance à part entière — et la France y a déjà sa place.

Megapack 3 et Megablock : plus de puissance, moins de câblage

Le Megapack 3 repense le boîtier de stockage utility-scale de Tesla : chaque unité stocke désormais 5 MWh, contre 3,9 MWh pour le Megapack 2, avec un système de refroidissement simplifié et 78 % de connexions en moins à câbler sur site. Le Megablock va plus loin : il regroupe quatre unités Megapack 3, un transformateur et un poste de commutation dans un seul bloc préassemblé livrant 20 MWh d’énergie utile en courant alternatif. Résultat annoncé par Tesla : une installation 23 % plus rapide, et des coûts de construction jusqu’à 40 % inférieurs à un chantier de stockage traditionnel.

La production du Megapack 3 a démarré en août 2026 dans la nouvelle giga-usine de Brookshire, à environ 55 km à l’ouest de Houston (Texas) : 1,65 million de pieds carrés répartis entre fabrication et stockage, pour une capacité de production visée de 50 GWh par an.

Un trimestre record, porté par les gros clients

Tesla ne détaille pas la part exacte de Megapack et de Powerwall dans ses chiffres trimestriels, mais la tendance d’ensemble est nette : après 8,8 GWh déployés au premier trimestre 2026, le deuxième trimestre grimpe à 13,5 GWh — le deuxième meilleur trimestre de l’histoire de Tesla Energy, juste derrière les 14,2 GWh du quatrième trimestre 2025. Le cumul depuis 2016 dépasse désormais les 132 GWh, et la trajectoire 2026 s’annonce supérieure à 2025.

Ces volumes vont aux data centers, aux énergéticiens et aux gestionnaires de réseau qui ont besoin d’absorber les pics de production solaire et éolienne — pendant que le Powerwall continue d’équiper les foyers, avec une nouvelle version triphasée (Powerwall 3P, 13,4 kWh, jusqu’à 15,4 kW de puissance en courant alternatif) commercialisée depuis avril 2026.

La France, déjà cliente

Le stockage Tesla n’est pas qu’une histoire américaine. À Cernay-lès-Reims, dans la Marne, 140 unités Megapack développées avec TagEnergy sont entrées en service en janvier 2026 : 240 MW de puissance et 480 MWh de capacité, de quoi couvrir jusqu’à 20 % des besoins électriques d’un département de plus de 500 000 habitants aux heures de pointe. Un second projet, mené avec SPIE, ajoute 100 MW / 200 MWh, avec une mise en service prévue fin 2026 et la construction d’un poste électrique 90 kV dédié pour le raccordement au réseau. Notre tour d’horizon des projets Megapack en Europe détaille les autres chantiers en cours sur le continent.

Qui en profite, et la suite

Les gestionnaires de réseau gagnent une capacité d’absorption des énergies renouvelables qui manquait cruellement lors des pics de production. Les data centers, en pleine expansion avec l’IA, trouvent dans Megablock une solution de stockage rapide à installer. Et Tesla diversifie ses revenus à un moment où la croissance automobile ralentit. Prochaine étape à suivre : la montée en cadence réelle de l’usine de Brookshire, et la date de mise en service définitive du site francilien avec SPIE.

Sources : Electrek, Energy-Storage.News, ESS News, Revolution Énergétique, Teslarati.