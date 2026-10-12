La BodyScan 2 de Withings ne se contente pas de peser. En 90 secondes, elle mesure la composition du corps zone par zone, enregistre un électrocardiogramme à six dérivations et estime l’âge du cœur et des vaisseaux. Withings l’a lancée le 9 juin 2026 et nous l’a confiée pour notre guide de Noël.

Visuel officiel Withings.

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Une balance avec une poignée

La BodyScan 2, en un seul mot, succède à la Body Scan. On monte sur le plateau en verre, on tire la poignée rétractable et on la tient à deux mains. Huit électrodes sous les pieds et quatre dans la poignée font passer un courant de très faible intensité dans le corps. L’écran couleur, logé dans la poignée, affiche les résultats. La balance reconnaît seule qui est monté dessus, et se synchronise en Wi-Fi ou en Bluetooth avec l’application Withings.

D’après la fiche Amazon, la balance reconnaît jusqu’à huit utilisateurs, et l’écran de la poignée affiche 640 × 172 pixels. Les électrodes du plateau sont en verre conducteur, celles de la poignée en acier. Withings la vend en noir.

Ce qu’elle mesure

La composition corporelle sur six zones : masse grasse, masse musculaire, masse osseuse et graisse viscérale, bras, jambes et tronc séparément. Withings utilise la spectroscopie de bio-impédance, sur 13 fréquences.

: masse grasse, masse musculaire, masse osseuse et graisse viscérale, bras, jambes et tronc séparément. Withings utilise la spectroscopie de bio-impédance, sur 13 fréquences. Un électrocardiogramme à six dérivations , avec détection de la fibrillation auriculaire.

, avec détection de la fibrillation auriculaire. La cardiographie d’impédance , qui mesure les temps de pré-éjection et d’éjection du ventricule gauche.

, qui mesure les temps de pré-éjection et d’éjection du ventricule gauche. L’âge vasculaire et l’âge cardiaque , ce dernier dans l’abonnement Withings+.

, ce dernier dans l’abonnement Withings+. La saturation en oxygène , à chaque pesée.

, à chaque pesée. Des alertes d’hypertension, en Europe.

Withings annonce plus de 60 indicateurs au total, et la balance a reçu un prix CES Innovation Award en 2026.

Ce qui relève du médical, et ce qui n’en relève pas

Il faut distinguer deux choses. L’électrocardiogramme à six dérivations et la détection de la fibrillation auriculaire ont reçu le marquage CE médical, sous le nom « Withings ECG Monitor 2 sur BodyScan 2 », tout comme les alertes d’hypertension. En revanche, Withings précise que le poids et la composition corporelle relèvent du bien-être : pour ces mesures, la balance « n’est pas un dispositif médical à des fins de diagnostic ». Deux indicateurs de l’abonnement Withings+, le score de santé nerveuse et la « Glucose Resilience », sont aussi présentés comme des indicateurs de bien-être.

À qui Withings la destine

Le communiqué de lancement vise large : ceux qui suivent leur longévité, les personnes exposées au stress chronique, les femmes en périménopause, les sportifs, les patients traités par agonistes du GLP-1, qui doivent préserver leur masse musculaire en perdant du poids, et, pour la masse osseuse, les hommes de plus de 50 ans et les femmes ménopausées.

L’abonnement et la batterie

La balance fonctionne sans abonnement pour l’essentiel des mesures. Withings+ ajoute l’âge cardiaque et les indicateurs de bien-être ; un mois est offert à l’achat. Côté batterie, la fiche officielle annonce environ un an entre deux charges.

Tesla Mag avait testé dès 2020 sa lointaine aînée, la balance Smart Body Analyzer. La BodyScan 2 montre le chemin parcouru.

Pourquoi la BodyScan 2 est dans notre guide de Noël

Pour notre guide de Noël, nous avons demandé à des marques de nous confier leurs produits, et nous n’avons retenu que ceux que nous avons reçus. Withings nous a envoyé la BodyScan 2, et nous l’avons gardée parce qu’elle accompagne les bonnes résolutions de janvier mieux que n’importe quelle balance : elle montre si l’on perd du gras ou du muscle, et elle garde un œil sur le cœur à chaque pesée.

Ce que nous avons voulu pour nos membres

Ce guide est pensé pour les membres de Mon Tesla Mag, l’espace gratuit des conducteurs de Tesla Mag. Ce sont des lecteurs qui aiment les données : ils suivent leur consommation en kWh, leurs trajets, leur production solaire. La BodyScan 2 applique le même réflexe à la santé. Mon Tesla Mag est ouvert à tous, quelle que soit la voiture : on y enregistre son véhicule, on apparaît sur la carte des membres et on accède aux offres des partenaires.

Pour qui ?

Les sportifs qui veulent suivre leur masse musculaire, zone par zone.

Les personnes qui surveillent leur cœur, ou celui d’un proche, au quotidien.

Les foyers où plusieurs personnes se pèsent : la balance reconnaît chacun.

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Questions fréquentes

La BodyScan 2 est-elle un dispositif médical ?

En partie. L’électrocardiogramme, la détection de la fibrillation auriculaire et les alertes d’hypertension ont le marquage CE médical. Le poids et la composition corporelle relèvent du bien-être.

Combien de temps dure une mesure ?

Withings annonce un bilan complet en 90 secondes.

Faut-il un abonnement ?

Non pour l’essentiel. Withings+ ajoute l’âge cardiaque et des indicateurs de bien-être ; un mois est offert.

Quelle différence avec la Body Scan ?

La BodyScan 2 ajoute notamment la cardiographie d’impédance, l’âge cardiaque, la saturation en oxygène et les alertes d’hypertension, selon Withings.

Sources : communiqué de presse de Withings du 9 juin 2026, fiche officielle de la BodyScan 2 et fiche Amazon.fr, relevés le 12 octobre 2026. Produit confié par Withings pour notre guide de Noël. La marque n’a ni relu ni validé ce texte. Cet article ne remplace pas l’avis d’un médecin.

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