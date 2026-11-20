Black Friday Amazon 2026 : 15 offres utiles pour une Tesla, vérifiées une à une

La Black Friday Week d'Amazon dure jusqu'au 30 novembre. Notre sélection d'offres utiles pour une Model 3 ou une Model Y, compatibilité vérifiée.

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Partenaire Amazon : Tesla Mag perçoit une commission sur les achats effectués via les liens de cette page, sans surcoût pour vous. Nous n’écrivons aucun prix dans le texte : ils changent plusieurs fois par jour pendant la Black Friday Week. Les encarts affichent le prix du jour sur Amazon.fr.

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La Black Friday Week d’Amazon a commencé le 19 novembre et dure jusqu’au lundi 30 novembre 2026. Parmi le million d’offres annoncées, nous avons gardé celles qui servent vraiment à un propriétaire de Tesla : des accessoires conçus pour la Model 3 et la Model Y, de quoi recharger à la maison, un gonfleur pour une voiture livrée sans roue de secours. Chaque fiche a été ouverte une à une le 19 novembre au soir : produit en stock, badge « Offre Black Friday » affiché, compatibilité lue sur la fiche.

Pour les pressés

Le plus utile au quotidien : le support MagSafe Spigen qui se clipse dans la grille d’aération.

Pour toutes les Model 3 et Model Y depuis 2017 : les couvre-pédales Spigen.

Pour recharger plus vite à la maison : une borne 11 kW triphasée, à faire poser par un électricien qualifié.

Pour le coffre : le gonfleur RYOBI 18 V ONE+, si vous avez déjà des batteries de la marque.

Accessoires Model 3 et Model Y : vérifiez d’abord votre version

La plupart des accessoires en promotion visent la Model Y restylée (Juniper, livrée depuis 2025) et la Model 3 restylée (Highland, depuis 2024). L’habitacle a changé entre les générations : un rangement de console prévu pour une Juniper ne rentre pas dans une Model Y de 2022. Nous indiquons ci-dessous la compatibilité annoncée sur chaque fiche.

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Pour comparer avec les boutiques spécialisées, notre article Quel est le meilleur site d’accessoires pour Tesla ? passe en revue les alternatives à Amazon, et notre guide des hubs et chargeurs USB-C pour Tesla complète l’équipement de la console.

Recharge à la maison : borne et câble Type 2

Une Model 3 ou une Model Y accepte au plus 11 kW sur une borne en courant alternatif, et seulement en triphasé. En monophasé, la plupart des maisons françaises, une borne plafonne à 7,4 kW. Inutile donc de payer pour du 22 kW : la voiture ne s’en servira pas.

Borne 11 kW triphasée dé, avec application et câble Type 2 de 7 mètres : la puissance maximale qu’accepte une Tesla à domicile, si votre logement est raccordé en triphasé.

Borne 7,4 kW monophasée WityCharge, câble de 8 mètres, courant réglable de 6 à 32 A : le choix pour un raccordement monophasé, à condition que l’abonnement électrique suive.

Câble Type 2 tomons 11 kW, 5 mètres : pour les bornes publiques sans câble attaché. Le 16 A triphasé suffit à une Tesla.

Une borne de plus de 3,7 kW ne s’installe pas soi-même. Le décret du 12 janvier 2017 (article 22) impose un installateur titulaire d’une qualification IRVE au-delà de cette puissance, même dans une maison individuelle. L’installateur doit aussi prévoir un circuit dédié et un disjoncteur différentiel de 30 mA. Le prix de la pose s’ajoute donc à celui de la borne.

TESLA MAG Escales Des hôtels avec borne de recharge, dans la sélection de Tesla Mag. Voir les Escales

Pour le câble, notre article Câble Type 2 pour Tesla : 16 A ou 32 A détaille quel modèle prendre selon votre usage, et notre guide complet de la recharge en France compare la recharge à domicile, au Superchargeur et sur les bornes publiques.

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Un gonfleur dans le coffre

Les Model 3 et Model Y n’ont pas de roue de secours. Un gonfleur sans fil permet de vérifier la pression avant un long trajet, quand les températures baissent, et de regonfler après une crevaison lente.

RYOBI ONE+ 18 V : le plus noté de la sélection, avec près de 3 900 avis. Vendu sans batterie : intéressant si vous avez déjà l’outillage de la marque.

Fanttik X9 Pro : compact, batterie intégrée, flexible et accessoires rangés dans le boîtier.

Gonfleur sans fil 8 000 mAh NIEOUIP : l’entrée de gamme, batterie intégrée, avec moins d’avis que les deux autres.

Gonfleurs : les prix du jour sur Amazon Fanttik X9 Pro — Gonfleur de pneus J’achète sur Amazon Prix et disponibilité relevés sur Amazon, actualisés deux fois par jour. En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.

Pour le camping : une station électrique

Le mode Camping d’une Tesla garde l’habitacle chauffé toute la nuit, mais il ne fait pas tourner une bouilloire ni un ordinateur posé dehors. Une station électrique portable s’en charge, et se recharge ensuite sur une prise domestique ou un panneau solaire.

Jackery Explorer 300D : 288 Wh en batterie LiFePO4, de quoi recharger téléphones et ordinateur pendant un week-end.

BLUETTI Elite 100 V2 : 1 024 Wh de capacité et 1 800 W en sortie, pour des appareils plus gourmands.

Questions fréquentes

Quand a lieu le Black Friday 2026 ? Le vendredi 27 novembre 2026. Sur Amazon, la Black Friday Week court du jeudi 19 au lundi 30 novembre, Cyber Monday compris.

Pourquoi aucun prix dans l’article ? Parce qu’un prix écrit est faux le lendemain. Les encarts affichent le prix du jour sur Amazon.fr.

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Ces accessoires vont-ils sur ma Tesla ? Seuls les couvre-pédales vont sur toutes les Model 3 et Model Y. Pour les autres, vérifiez l’année et la version de votre voiture dans l’application Tesla, puis la compatibilité indiquée sur la fiche Amazon.

Faut-il une borne pour recharger sa Tesla à la maison ? Non : une prise renforcée, rechargée la nuit, suffit à la plupart des trajets quotidiens. Une borne recharge plus vite, mais au-delà de 3,7 kW elle doit être posée par un installateur qualifié IRVE.

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Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 19/11/2026 à 12h05. Ils peuvent varier depuis.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.