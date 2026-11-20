98,86 % de rendement, 25 ans de garantie : Tesla réunit transformateur, onduleur et disjoncteur dans Powercore

Tesla a présenté le 17 novembre Powercore, un transformateur à l'état solide de 7,4 MW qui remplace aussi l'onduleur et le disjoncteur. Premières unités en 2027.

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Tesla ne veut plus seulement vendre les batteries. Le 17 novembre 2026, sa branche énergie a présenté Powercore, un boîtier qui réunit trois équipements jusqu’ici achetés séparément pour raccorder une batterie, une centrale solaire ou un centre de données au réseau : le transformateur, l’onduleur et le disjoncteur. Tesla annonce 7,4 MW en continu, 98,86 % de rendement maximal et une garantie pouvant aller jusqu’à 25 ans. Premières mises en service en 2027.

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Ce que Tesla a annoncé

L’annonce tient en deux publications du compte officiel Tesla Megapack sur X : un message avec une vidéo, puis, une heure plus tard, un long texte intitulé « The Future Runs on Powercore », avec la fiche technique. Tesla y décrit Powercore comme une plateforme d’électronique de puissance « à l’état solide » et moyenne tension, qui convertit l’énergie dans les deux sens entre le courant alternatif du réseau et le courant continu des batteries, des panneaux et des serveurs.

Caractéristique Valeur annoncée par Tesla Puissance continue jusqu’à 9 MVA (7,4 MW) à 34,5 kV alternatif Puissance de pointe 10 MVA en mode « grid-forming » Tension alternative 10 à 34,5 kV Tension continue 800 à 2 000 V Rendement maximal 98,86 % Garantie jusqu’à 25 ans Disponibilité garanties système de 99,9 % et plus Températures de fonctionnement de -40 °C à 55 °C Mise en service premières unités en 2027, fabriquées aux États-Unis

Tesla ne donne ni prix, ni nom de client, ni site de fabrication. La mention « Made in America » est suivie d’un astérisque.

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Pourquoi réunir transformateur, onduleur et disjoncteur

Batteries, panneaux solaires et centres de données fonctionnent en courant continu. Le réseau, lui, transporte du courant alternatif à haute tension. Pour faire le pont, chaque grand projet empile aujourd’hui des onduleurs et un transformateur moyenne tension que Tesla qualifie de technologie « vieille de 100 ans », fabriquée sur commande. Dans son texte, le constructeur écrit que les difficultés d’approvisionnement en transformateurs freinent les nouvelles centrales solaires.

Powercore fait le travail en une seule étape et dans une seule enveloppe. Tesla met en avant trois arguments :

pas d’huile inflammable , à la différence d’un transformateur classique ;

, à la différence d’un transformateur classique ; un disjoncteur électronique intégré , qui coupe un défaut « jusqu’à 1 000 fois plus vite » qu’un disjoncteur conventionnel, selon Tesla ;

, qui coupe un défaut « jusqu’à 1 000 fois plus vite » qu’un disjoncteur conventionnel, selon Tesla ; une conception modulaire : les composants se remplacent sur place, sans changer l’unité entière.

Pour le Megapack : une conversion au lieu de deux

C’est l’usage le plus concret. Dans un site de stockage actuel, les onduleurs du Megapack transforment le courant continu des batteries en courant alternatif de 480 V, puis un transformateur l’élève en moyenne tension. Powercore passe directement du continu de la batterie à la moyenne tension. Selon Tesla, l’ancienne architecture avait « deux fois plus de pertes » : on tire donc plus d’énergie des mêmes batteries. Powercore arrive préassemblé, accolé au Megapack, ce qui complète le Megablock, la brique de stockage clés en main de Tesla.

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Tesla rappelle au passage que le Megapack 2 XL affiche 99,73 % de disponibilité annuelle moyenne sur plus de 50 GWh installés à la fin du troisième trimestre 2026.

Centres de données et solaire : les deux autres cibles

Pour les centres de données, Tesla vise l’architecture en 800 V continu vers laquelle se dirige le secteur : Powercore alimente directement la baie de serveurs depuis la ligne moyenne tension. Le constructeur dit travailler avec Nvidia sur ces architectures et revendique déjà 10 GWh de Megapack installés dans des centres de données. Pour le solaire, Powercore joue le rôle d’onduleur central, compatible avec les installations en 1 500 V d’aujourd’hui et les futures en 2 000 V. Tesla y associe son engagement à produire 100 GW de panneaux solaires par an aux États-Unis, le projet dont nous suivons le chantier de l’usine.

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Le texte chiffre aussi un scénario : dans de nombreuses régions, un centre de données de 100 MW pourrait fonctionner avec 500 MW de solaire et 1,7 GWh de batteries. Le même raisonnement que celui de SpaceX pour ses campus de supercalcul : le calcul attend l’électricité, pas l’inverse.

Et la recharge des voitures ?

Tesla ne la cite pas. Les trois usages annoncés sont le stockage, le solaire et les centres de données. La plage de 800 à 2 000 V en continu fait penser aux grandes stations de recharge, mais rien dans l’annonce ne dit que Powercore équipera des Superchargeurs. Nous le noterons si Tesla le confirme.

Ce que cela peut changer en France

Tesla compte plusieurs grands sites de stockage dans l’Hexagone. Le compte Tesla Megapack a présenté en mars le projet de Cernay-lès-Reims, 240 MW et 480 MWh développés par TagEnergy, l’une des plus grandes batteries de France, construit et piloté par Tesla avec son logiciel Autobidder. En juillet, c’était le site de Cheviré, près de Nantes, développé par Harmony Energy sur une ancienne centrale à charbon. Powercore n’arrivera pas avant 2027 et Tesla ne dit pas s’il sera proposé en Europe, ni à quelles normes. Pour les installateurs qui posent déjà la Powerwall 3 chez les particuliers, le message est clair : Tesla veut fournir toute la chaîne, de la cellule au raccordement.

Ce qu’il reste à prouver

Tous les chiffres viennent de Tesla. Aucune mesure indépendante du rendement ni du temps de coupure n’a été publiée, et le prix, décisif face aux transformateurs classiques, reste inconnu. L’atout que Tesla met elle-même en avant : plus de 3 térawatts d’électronique de puissance déjà produits en dix ans dans ses voitures, ses bornes et ses batteries, et 140 GWh de capacité annuelle de fabrication de Megapack.

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Sources : compte officiel Tesla Megapack sur X, annonce du 17 novembre 2026 et article « The Future Runs on Powercore » du même jour ; publications du même compte du 3 mars 2026 (Cernay-lès-Reims) et du 30 juillet 2026 (Cheviré). Photo : un site de stockage Tesla Megapack, Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.