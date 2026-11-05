Chaque soir, avant de dormir, Arya Stark récitait sa liste. Les conducteurs électriques en ont une aussi, moins sanglante mais tout aussi tenace : la borne en panne à trente kilomètres de la maison, la mise à jour arrivée chez le voisin et pas chez soi, l’appli qui réclame un troisième compte. Mon Tesla Mag est fait pour rayer des noms sur cette liste. C’est gratuit, et ça prend une minute.

Une fille n’a pas de nom. Sur la carte non plus.

Sur la carte des membres, chaque inscrit devient un point posé sur sa commune : ni nom, ni adresse. Ce 5 novembre 2026, elle compte 408 membres dans 374 communes, sur un fond qui montre les Superchargeurs (données data.gouv.fr). On voit qui roule en électrique près de chez soi, sans que personne ne sache qui l’on est. Arya aurait approuvé.

Pas de mot de passe, pas de visage à emprunter

On s’inscrit avec son compte Google ou par e-mail. Un lien arrive, un clic, le compte est ouvert. Rien à retenir, rien à payer à la Maison du Noir et du Blanc.

Ce que la liste raye

Les mises à jour. Une alerte quand une nouvelle version arrive pour votre voiture.

Une alerte quand une nouvelle version arrive pour votre voiture. Les bons plans. Des codes et remises négociés pour les membres avec Octopus Energy, Fastned, Revolut, Verisure, EVBase, Voltaback, CABLOO et Voldt, visibles une fois connecté.

Des codes et remises négociés pour les membres avec Octopus Energy, Fastned, Revolut, Verisure, EVBase, Voltaback, CABLOO et Voldt, visibles une fois connecté. Les étapes. 153 escales avec borne, choisies par la rédaction et enrichies par les recommandations des membres.

153 escales avec borne, choisies par la rédaction et enrichies par les recommandations des membres. Les ateliers. Les pros référencés partout en France pour la protection, le covering, la céramique.

L’hiver vient. La meute survit.

« Quand la neige tombe et que les vents blancs soufflent, le loup solitaire meurt, mais la meute survit. » Ned Stark le disait à sa fille. C’est vrai aussi d’une autonomie qui fond en janvier : mieux vaut savoir où les autres rechargent, quelle mise à jour a changé le préchauffage, quel atelier n’a pas abîmé la peinture d’un voisin de carte.

Et pour l’avoir sous la main au volant : dans le navigateur de la Tesla, tapez tesla-mag.com/tesla. Mon Tesla Mag s’ouvre en grand, adapté à l’écran tactile.

Que dit-on à la panne sèche ?

Pas aujourd’hui.

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Ceux qui veulent le site sans publicité ont la formule Plus (100 euros par an) ; la Premium (600 euros par an) ajoute un appel conseil par trimestre avec un expert Tesla Mag. Le compte gratuit, lui, reste gratuit.

Game of Thrones est disponible en intégralité sur HBO Max. Chiffres de la carte relevés sur la page Mon Tesla Mag le 5 novembre 2026. Photo : HBO Max.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA