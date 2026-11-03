La marge de vitesse du FSD (supervisé) de Tesla passe de +50 % à +10 % au maximum. L’autorité néerlandaise des véhicules, la RDW, a annoncé ce mardi 3 novembre avoir évalué et approuvé les changements demandés par Tesla : le système s’appellera « Tesla Assisted Driving » dans la voiture, et sa marge de vitesse sera plafonnée et remise à zéro à chaque démarrage. C’est le plafond de 10 % que l’Allemagne avait obtenu de Tesla avant de soutenir une homologation européenne.

Ce qu’écrit la RDW (autorité néerlandaise des véhicules), le 3 novembre 2026 « Le conducteur peut régler une marge de vitesse : un pourcentage dont le système peut s’écarter de la limitation en vigueur si c’est nécessaire pour la sécurité et la fluidité du trafic. Cette marge était de +50 % ; elle est désormais limitée à +10 % au maximum. » Texte publié en anglais, traduction Tesla Mag. Lire le communiqué de la RDW.

Ce qui change dans la voiture

Le nom. « Tesla Assisted Driving » (TAD) apparaîtra sur l’écran de la voiture, dans le manuel et dans toutes les informations destinées au conducteur. Tesla l’emploie déjà sur ses sites européens depuis le 8 octobre, et le traduit en France par « Tesla Conduite Assistée ».

« Tesla Assisted Driving » (TAD) apparaîtra sur l’écran de la voiture, dans le manuel et dans toutes les informations destinées au conducteur. Tesla l’emploie déjà sur ses sites européens depuis le 8 octobre, et le traduit en France par « Tesla Conduite Assistée ». La marge de vitesse. Elle passe de +50 % à +10 % au maximum. Sur une autoroute française limitée à 130 km/h, cela fait 143 km/h au plus, contre 195 km/h en théorie avec l’ancien réglage (calcul Tesla Mag).

Elle passe de +50 % à +10 % au maximum. Sur une autoroute française limitée à 130 km/h, cela fait 143 km/h au plus, contre 195 km/h en théorie avec l’ancien réglage (calcul Tesla Mag). Le réglage au démarrage. À chaque démarrage, la marge revient à 0 %, et les autres fonctions liées à la vitesse sont désactivées par défaut. La RDW ne détaille pas lesquelles.

À chaque démarrage, la marge revient à 0 %, et les autres fonctions liées à la vitesse sont désactivées par défaut. La RDW ne détaille pas lesquelles. Les voitures concernées. Les Tesla équipées de Tesla Assisted Driving et du matériel HW4 ou plus récent.

Les Tesla équipées de Tesla Assisted Driving et du matériel HW4 ou plus récent. La mise à jour. Elle arrivera à distance, comme les autres mises à jour logicielles. Ni la RDW ni Tesla n’ont donné de date.

Le fonctionnement du système, lui, ne change pas, insiste la RDW : il reste une aide à la conduite, et le conducteur reste responsable. L’autorité dit avoir vérifié comment les changements sont mis en œuvre et comment le système se comporte ensuite, sans relever d’effet indésirable sur la conduite de la voiture.

Pourquoi c’est un pas vers l’homologation européenne

La vitesse était le point qui coinçait. Lors de la réunion européenne du 5 mai, deux États membres s’étaient inquiétés de ce « décalage de vitesse », selon le compte rendu de la Commission. Le 6 octobre, le ministre allemand des Transports, Steffen Bilger, annonçait un accord avec Tesla limitant le dépassement à 10 % et promettait de défendre une homologation rapide dans toute l’Europe. Le nom « Full Self-Driving », que Berlin jugeait « quelque peu trompeur », disparaît lui aussi des écrans. Les deux demandes allemandes sont désormais inscrites dans l’homologation néerlandaise.

Pour la RDW, il s’agit de « changements mineurs » demandés par le constructeur : l’homologation reste valable, aux mêmes conditions et pour le même usage. L’autorité a informé les neuf États qui l’ont acceptée chez eux : la Belgique, la Croatie, la Tchéquie, le Danemark, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la Slovénie. Avec les Pays-Bas, dix pays européens autorisent donc le système.

Pour le reste de l’Union, la procédure se poursuit au sein du comité technique européen pour les véhicules à moteur, qui doit réunir une majorité qualifiée : au moins 15 États sur 27, représentant 65 % de la population. Ses échanges sont confidentiels, rappelle la RDW, qui ne les commente pas. Aucune date de vote n’est publiée. L’Italie s’est jointe à l’Allemagne le 29 octobre pour réclamer une homologation rapide.

Ce que cela change pour les propriétaires français

Le système n’est toujours pas autorisé en France. Le ministère des Transports le teste sur route depuis le 2 septembre ; ses réponses écrites à nos questions sont attendues.

Si la France l’autorise, ce sera dans cette version : marge de 10 % au plus, nom Tesla Assisted Driving, conducteur responsable.

Les Tesla équipées du matériel HW3 ne sont pas citées par la RDW.

Pays par pays, ce qui reste à obtenir est détaillé dans notre dossier sur les 28 gouvernements européens, et le ministre tchèque des Transports nous a expliqué comment Prague a reconnu l’homologation néerlandaise. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour être prévenu quand le système arrivera chez vous.

Cet article existe aussi en anglais.

Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.

Sources : RDW, « RDW approves changes to Tesla driver assistance system », 3 novembre 2026 (rdw.nl), lu le 3 novembre vers 20 h 50 ; ministère fédéral allemand des Transports, article du 6 octobre 2026 ; compte rendu de la réunion du comité technique pour les véhicules à moteur du 5 mai 2026 ; règles de vote du comité. Tesla n’a pas commenté au moment où nous écrivons. Photo : Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA