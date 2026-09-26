Vous lisez Tesla Mag depuis des années, peut-être. Mais Mon Tesla Mag, vous ne savez pas forcément à quoi ça sert. C’est notre espace membre : gratuit pour l’essentiel, payant pour ceux qui veulent aller plus loin, et depuis quelques jours enrichi de plusieurs nouveautés. Voici, en une seule page, tout ce qu’on y trouve — côté particuliers d’abord, côté professionnels ensuite.

Pour les particuliers

Un compte gratuit, sans carte bancaire

Créer un compte ne coûte rien et ne demande aucun moyen de paiement. Vous vous connectez avec Google ou Apple, en un clic, et vous obtenez trois choses : votre place sur la carte des membres, votre véhicule enregistré dans votre espace, et l’accès à nos guides et calculateurs adaptés à ce véhicule.

La carte des membres, et votre mot dessus

C’est le cœur de Mon Tesla Mag. Vous placez votre commune — jamais votre adresse — et vous apparaissez sur une carte de France aux côtés des autres lecteurs, avec les Superchargeurs et les voitures rechargeables immatriculées autour de chez vous. À partir de trois membres dans une commune, la répartition par modèle s’affiche.

La nouveauté de cette semaine : vous pouvez y écrire un mot de trente caractères, qui apparaît dans la bulle de votre commune, précédé de votre prénom. Marc dit : « Model Y familial, 4 enfants ». C’est facultatif — tant que vous n’écrivez rien, seule votre commune est visible. Et parce qu’on tient à ce que ça reste un lieu de voisinage et non un panneau publicitaire, les adresses e-mail et les liens y sont refusés.

Votre véhicule — y compris s’il est encore thermique

Model 3, Model Y, Model S, Model X, XPENG G6 : vous déclarez le vôtre et l’espace s’adapte, avec les tutoriels correspondants. Et depuis cette semaine, « véhicule thermique » fait partie des choix. Beaucoup de nos lecteurs n’ont pas encore franchi le pas : ils préparent leur passage, comparent, calculent. Il n’y avait aucune raison de les tenir à l’écart de la communauté au motif qu’ils roulent encore à l’essence ou au diesel. Leur place sur la carte est la même que les autres.

Les calculateurs, les guides, les badges

Rentabilité d’une station de recharge, production et rentabilité du solaire, batterie domestique, pompe à chaleur : nos calculateurs sont ouverts à tous et donnent un résultat chiffré, pas une brochure. S’y ajoutent les comparatifs — décote réelle, autonomie constatée, coût sur cinq ans — et les guides d’achat.

Côté reconnaissance, deux badges existent : Pionnier pour le premier membre d’une commune à se placer sur la carte, et Membre fondateur pour les trois cents premiers inscrits.

Recommander un artisan, et gagner 50 €

Un artisan a bien travaillé chez vous — borne de recharge, panneaux solaires, batterie, pompe à chaleur ? Recommandez-le depuis votre espace. S’il souscrit à l’offre Pro de Tesla Mag, une carte cadeau Amazon de 50 € vous revient. Même chose si vous connaissez un propriétaire foncier susceptible d’accueillir des bornes de recharge : 50 € si l’affaire se fait. Une seule condition, mais elle est ferme : il faut son numéro de portable, sans quoi personne ne peut le rappeler.

Plus et Premium, pour qui veut aller plus loin

Plus, à 10 € par mois, ajoute trois choses au compte gratuit : vous donnez un nom à votre véhicule, vous affichez votre lien de parrainage Tesla sur la carte — ceux qui cherchent une Tesla près de chez eux le voient — et vous lisez tout le site sans aucune publicité.

Premium, à 50 € par mois, y ajoute un accompagnement : un appel conseil par trimestre avec un expert Tesla Mag, le suivi de votre projet de borne à domicile, un badge Premium sur la carte, les invitations prioritaires aux essais et aux événements, et une réponse prioritaire à vos questions.

Pour les professionnels

L’Espace Pro s’adresse aux installateurs de bornes de recharge, aux poseurs de panneaux photovoltaïques, aux spécialistes du stockage par batteries et des pompes à chaleur — ainsi qu’aux entreprises qui électrifient leur flotte ou leurs poids lourds.

Le principe : des demandes qualifiées, près de chez vous

Nos lecteurs utilisent les calculateurs, demandent des devis, décrivent leur projet. Ces demandes sont transmises aux professionnels référencés, par territoire et par métier. L’idée n’est pas de vendre un annuaire de plus : c’est que Tesla Mag travaille pour l’installateur et lui transmette des projets déjà chiffrés.

Les formules

Essentiel — 350 € HT par mois. Le référencement et la transmission des demandes de votre zone.

Le référencement et la transmission des demandes de votre zone. Pro — 500 € HT par mois, plus 10 % des devis signés. L’attribution prioritaire des demandes et, surtout, l’exclusivité locale : un seul partenaire par territoire et par métier.

L’attribution prioritaire des demandes et, surtout, : un seul partenaire par territoire et par métier. Accompagnement — sur devis. Communication locale, argumentaires, modèles de devis, appui commercial.

La charte d’excellence

Être référencé engage. Balisage du chantier, consignation, domicile respecté, déchets évacués, démarches suivies : la charte d’excellence se signe à la candidature. Nous préférons quelques partenaires tenus à un niveau qu’une longue liste sans exigence — parce que ce sont nos lecteurs qui les reçoivent chez eux.

Aucun dossier à préparer. Vous créez votre compte, vous choisissez votre métier et votre territoire, et vous réservez un créneau d’échange. On regarde ensemble si votre zone est libre et ce qu’elle représente en volume de projets. Le reste vient après.

Par où commencer

Si vous êtes lecteur : créez votre compte, placez votre commune, écrivez votre mot. Trente secondes, et la carte se remplit un peu plus. Si vous êtes professionnel : regardez si votre territoire est encore libre.