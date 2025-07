Dans un monde où la mobilité électrique prend une place croissante, NA Réseaux s’impose comme un acteur clé dans l’installation de bornes de recharge en France. Cet article explore leur expertise, leur approche, et les solutions qu’ils proposent pour accompagner les particuliers dans la transition vers l’électromobilité.

Introduction & Présentation

Pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous installez des bornes de recharge ?

NA Réseaux est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Depuis un an, grâce à la certification Qualifelec, nous avons intensifié notre activité dans ce domaine, collaborant avec des partenaires de renom comme Sogetrel et Circet. Forts de notre expérience, nous mettons un point d’honneur à offrir des installations fiables et conformes aux besoins de nos clients.

Qu’est-ce qui vous a conduit à vous spécialiser dans ce domaine de la mobilité électrique ?

Avant de nous consacrer à la mobilité électrique, nous travaillions dans le déploiement de la fibre optique. Cependant, nous voyons dans les bornes de recharge l’avenir de l’énergie et de la mobilité. Cette transition vers une solution durable et innovante s’est imposée comme une évidence pour répondre aux défis environnementaux et aux attentes du marché.

Travaillez-vous principalement avec des particuliers, des entreprises ou des collectivités ?

Nous nous concentrons exclusivement sur les particuliers, en intervenant sur des installations de type P1/P2. Nous ne réalisons pas d’installations de haute puissance (P3), qui sont davantage adaptées aux entreprises ou aux collectivités.

Aspects Techniques de l’Installation

Quelles sont les principales étapes d’une installation de borne de recharge ?

L’installation d’une borne commence par une évaluation approfondie. Nous analysons l’emplacement souhaité par le client, les passages possibles pour les câbles, et nous nous assurons que la borne est adaptée au type de véhicule utilisé. Ensuite, nous procédons à l’installation électrique, à la fixation de la borne, et à sa mise en service, en respectant scrupuleusement les normes en vigueur.

Quels types de bornes recommandez-vous en fonction des usages ?

Le choix de la borne dépend de la puissance du véhicule. Pour une Tesla, une borne triphasée est souvent recommandée pour exploiter pleinement ses capacités. Nous installons fréquemment des bornes Hager, reconnues pour leur fiabilité, ainsi que des Tesla Wall Connectors pour les propriétaires de Tesla. Pour un usage domestique, une borne de 7,4 kW monophasée suffit généralement, tandis que les copropriétés peuvent nécessiter des bornes partagées avec gestion de charge.

Comment gérez-vous les problématiques de puissance disponible ou de surcharge réseau ?

Avec 24 ans d’expérience chez Enedis, nous savons évaluer la capacité du réseau. Si la puissance disponible est insuffisante (par exemple en fin de réseau), nous conseillons au client de faire une demande auprès d’Enedis pour augmenter la puissance de son abonnement, notamment pour des bornes de 11 à 22 kW. Cela garantit une recharge stable et sécurisée.

Normes, Sécurité & Certification

Quelles normes faut-il absolument respecter lors de l’installation d’une borne en France ?

Toutes nos installations respectent la norme NF C 15-100, qui régit les installations électriques basse tension en France. Cette norme garantit la sécurité et la conformité des équipements.

Êtes-vous IRVE certifié ? Pouvez-vous expliquer pourquoi cette certification est essentielle ?

Oui, nous sommes certifiés IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques). Cette certification est indispensable pour garantir que l’installation est réalisée dans les règles de l’art, respecte les normes de sécurité, et permet aux clients de bénéficier des aides financières disponibles, comme le programme Advenir.

Quelles sont les erreurs courantes à éviter lors d’une installation selon vous ?

Une erreur fréquente est de mettre le câble sous tension avant que l’installation ne soit complètement sécurisée. Cela peut entraîner des risques électriques graves. Nous veillons à suivre un protocole strict pour éviter ce type de problème.

Comment garantissez-vous la sécurité de l’installation dans le temps ?

Nous utilisons du matériel certifié Promotelec et adaptons la puissance des connecteurs aux besoins réels. Après l’installation, nous conseillons aux clients de tester le déclencheur différentiel tous les mois pour vérifier le bon fonctionnement du système. Une installation aux normes prolonge la durée de vie et la sécurité de la borne.

Intégration et Smart Charging

Installez-vous des systèmes de recharge intelligente (smart charging) ? Si oui, comment fonctionnent-ils ?

Oui, nous installons des systèmes de recharge intelligente, souvent connectés via RJ45 ou en lien avec le compteur Linky. Ces systèmes permettent de programmer la recharge pendant les heures creuses, d’optimiser la consommation énergétique, et de réduire les coûts pour l’utilisateur.

Peut-on aujourd’hui coupler une borne avec une installation photovoltaïque ? Comment cela fonctionne-t-il concrètement ?

Oui, il est tout à fait possible de coupler une borne avec des panneaux photovoltaïques. L’énergie produite par les panneaux peut alimenter directement la borne, réduisant la dépendance au réseau. Cela est particulièrement rentable à long terme, car l’utilisateur consomme une énergie propre et économique.

Financement & Aides

Quelles aides sont disponibles aujourd’hui pour les particuliers ou les professionnels qui souhaitent installer une borne ?

Les particuliers peuvent bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et du programme Advenir, qui subventionnent une partie des coûts d’installation. Ces aides varient en fonction du type d’installation (individuelle ou en copropriété).

Accompagnez-vous vos clients dans la constitution des dossiers (CITE, Advenir, etc.) ?

Oui, nous guidons nos clients dans la constitution des dossiers pour maximiser leurs chances d’obtenir ces aides, en leur fournissant les documents nécessaires et en les orientant vers les démarches administratives.

Marché & Avenir

Comment percevez-vous l’évolution de la demande ces dernières années ?

La demande pour les bornes de recharge explose, et nous anticipons une croissance exponentielle sur les 20 prochaines années. Les véhicules électriques deviennent la norme, et les particuliers sont de plus en plus nombreux à investir dans des infrastructures de recharge.

Quels sont les freins encore présents à l’installation de bornes, selon vous ?

Les principaux freins sont le coût initial pour certains clients et les contraintes liées à la puissance disponible, notamment en zones rurales où le réseau peut être limité. Les démarches administratives peuvent aussi décourager certains utilisateurs.

Pourquoi est-il important selon vous de choisir un professionnel qualifié ?

Un professionnel certifié IRVE garantit une installation sécurisée, conforme aux normes, et éligible aux aides financières. Une installation mal réalisée peut entraîner des risques électriques ou une usure prématurée de la borne.

Avec NA Réseaux, passez à la mobilité électrique en toute sérénité grâce à une expertise reconnue et un accompagnement personnalisé. Contactez-nous dès aujourd’hui pour installer votre borne de recharge !