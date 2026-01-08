Première vidéo du Tesla Cybercab dans la nuit : Le futur s’illumine

Le monde de l’automobile électrique et de la conduite autonome vient de franchir une nouvelle étape symbolique. Une vidéo exclusive, capturée dans la pénombre des rues de Californie, dévoile pour la première fois le Tesla Cybercab en conditions réelles nocturnes. Ces images, qui font déjà le tour des réseaux sociaux, offrent un regard inédit sur ce véhicule qui promet de révolutionner nos déplacements urbains.

Loin des projecteurs aseptisés des présentations officielles, cette apparition nocturne met en lumière la signature lumineuse futuriste du robotaxi. Le bandeau LED frontal, fin et traversant, ainsi que les optiques arrière minimalistes, confèrent au Cybercab une allure de vaisseau spatial tout droit sorti d’un film de science-fiction.

Un design qui s’adapte à la réalité routière

Cybercab on the highway pic.twitter.com/97XD4jVc9a — Adan Guajardo (@AdanGuajardo) January 7, 2026

Si le prototype présenté par Elon Musk lors de l’événement « We, Robot » misait sur un dépouillement total, les versions de test aperçues récemment révèlent des ajustements cruciaux pour une homologation sur route ouverte.

L’ajout de rétroviseurs et d’un volant : Contrairement au concept initial qui se passait de toute commande humaine, les unités de pré-production actuellement en test sont équipées de rétroviseurs extérieurs et d’un volant . Ces éléments, bien que potentiellement temporaires pour les phases de tests réglementaires, suggèrent que Tesla pourrait proposer une version « hybride » ou que la législation impose encore une présence humaine capable de reprendre le contrôle.

Contrairement au concept initial qui se passait de toute commande humaine, les unités de pré-production actuellement en test sont équipées de et d’un . Ces éléments, bien que potentiellement temporaires pour les phases de tests réglementaires, suggèrent que Tesla pourrait proposer une version « hybride » ou que la législation impose encore une présence humaine capable de reprendre le contrôle. Les portières « papillon » : Le design conserve ses portes à ouverture verticale, facilitant l’accès au véhicule dans des espaces restreints, un atout majeur pour un service de taxi urbain.

Le design conserve ses portes à ouverture verticale, facilitant l’accès au véhicule dans des espaces restreints, un atout majeur pour un service de taxi urbain. Aérodynamisme optimisé : La carrosserie en aluminium (et non en acier inoxydable comme le Cybertruck) présente des lignes extrêmement fluides, maximisant l’efficience énergétique, cruciale pour un véhicule destiné à rouler 24h/24.

Le processus « Unboxed » : L’arme secrète de Tesla

Pour rendre le Cybercab économiquement viable — avec un prix de vente annoncé sous la barre des 30 000 $ — Tesla mise sur une révolution industrielle : le processus « Unboxed » (ou Global Automotive Modular Evolution – GAME).

Traditionnellement, une voiture est assemblée sur une ligne où la carrosserie entière avance, et où l’on ajoute des pièces à l’intérieur. Le processus Unboxed casse ce code :

Modularité totale : Le véhicule est construit en sous-ensembles distincts (avant, arrière, plancher, batterie). Travail en parallèle : Les ouvriers et les robots travaillent sur ces modules séparés, permettant d’accéder plus facilement à l’intérieur du véhicule sans être gêné par la structure complète. Gain d’espace et de temps : Tesla estime que cette méthode réduit l’empreinte au sol de l’usine de 40 % et diminue les coûts de production de près de 50 %.

Ce système permet également de peindre uniquement les panneaux nécessaires avant l’assemblage final, éliminant ainsi les goulots d’étranglement traditionnels des ateliers de peinture.

Production imminente : Rendez-vous en Avril

L’information la plus attendue est désormais confirmée par les analystes et les mouvements logistiques à la Gigafactory du Texas : la production du Cybercab devrait débuter en avril 2026.

Ce calendrier ambitieux place Tesla dans une course contre la montre pour finaliser son logiciel de conduite entièrement autonome (FSD – Full Self-Driving) sans supervision. L’objectif est clair : déployer une flotte de milliers de Cybercabs pour saturer le marché du transport à la demande.

Caractéristiques techniques en bref

Caractéristique Détails Capacité 2 passagers Recharge Inductive (sans fil) uniquement Autonomie Env. 480 km (300 miles) Intelligence Hardware 5 (AI5) Prix cible < 30 000 $

Le Cybercab n’est plus seulement un concept lointain. Avec ces tests nocturnes et une architecture industrielle prête à être déployée, Tesla s’apprête à transformer radicalement notre rapport à la propriété automobile. Le rendez-vous est pris pour le printemps prochain, où les premières unités sortiront des lignes de montage révolutionnaires d’Austin.