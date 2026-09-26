Une entreprise qui achète ou loue une voiture électrique neuve peut cumuler la prime CEE de la fiche TRA-EQ-114 avec les avantages fiscaux classiques (avantage en nature, TVS, amortissement). Contrairement aux utilitaires, la prime pour une voiture particulière ne bénéficie d’aucune bonification — voici pourquoi, et ce qui change pour les utilitaires de la même flotte.

Voiture particulière (M1) : 74 200 kWh cumac, sans bonification

L’achat ou la location d’un véhicule léger électrique neuf de catégorie M1 par une personne morale ouvre droit à un forfait de 74 200 kWh cumac, sans aucune bonification liée au lieu de fabrication — contrairement aux poids lourds (fiche TRA-EQ-129) ou aux utilitaires de la même fiche TRA-EQ-114. Au prix moyen du kWh cumac sur le marché Emmy en mai 2026 (environ 8,60 €/MWh cumac, un ordre de grandeur qui varie dans le temps), cela représente environ 640 € par véhicule.

Utilitaires (N1/N2) : jusqu’à ×7 selon le poids

Pour un utilitaire électrique neuf de catégorie N1 ou N2, le forfait de base et la bonification dépendent de la masse en ordre de marche du véhicule — pas du poids total autorisé en charge :

Masse en ordre de marche Forfait de base Bonification si fabriqué dans l’EEE ≤ 1,55 t 116 000 kWh cumac × 3 > 1,55 t et ≤ 2 t 125 400 kWh cumac × 6 > 2 t 172 600 kWh cumac × 7

Comme pour les poids lourds, la bonification exige que le véhicule soit fabriqué dans l’Espace économique européen et inscrit sur la liste publiée par l’ADEME, pour un engagement au plus tard le 30 juin 2029.

Cumulable avec les autres avantages

La prime CEE se cumule avec l’abattement sur l’avantage en nature, l’exonération de TVS et le plafond d’amortissement renforcé applicables à tout véhicule 100 % électrique de flotte — voir le détail dans notre article voiture de société électrique en 2026.

Renseignez le nombre et le type de véhicules de votre flotte dans notre simulateur de flotte électrique pour estimer votre prime CEE totale.

Foire aux questions

Une voiture électrique de fonction donne-t-elle droit à une prime CEE bonifiée ? Non, la fiche TRA-EQ-114 prévoit un forfait de 74 200 kWh cumac pour une voiture particulière (M1), sans aucune bonification liée au lieu de fabrication. Les utilitaires électriques de flotte sont-ils bonifiés ? Oui, jusqu’à ×7 selon leur masse en ordre de marche, à condition d’être fabriqués dans l’Espace économique européen et inscrits sur la liste ADEME. Le seuil de 1,55 t et 2 t se mesure-t-il sur le PTAC ? Non, sur la masse en ordre de marche du véhicule, pas sur le poids total autorisé en charge.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. ni XPENG. Source : arrêté du 18 mai 2026 (JORFTEXT000054110613, Légifrance), lu directement dans le texte. Mise à jour du 19 septembre 2026.