Tesla Model Y en flotte d’entreprise : coût, recharge, fiscalité

Le Model Y est la voiture électrique la plus vendue en France, et son profil correspond bien à un usage de flotte : autonomie confortable, réseau de recharge propre à la marque, et volume de chargement qui absorbe aussi bien un rendez-vous commercial qu’une tournée technique.

Coût d’acquisition

Le Model Y Propulsion démarre à 40 990 €, le Premium à 46 990 € et le Performance à 62 990 € (tarifs Tesla France). L’autonomie certifiée WLTP est de 525 km sur la version Propulsion, avec une capacité de chargement totale de 2 118 litres coffre et frunk cumulés, sièges arrière rabattus.

Recharge : le réseau Supercharger

Tout Model Y a accès au réseau Supercharger sans abonnement tiers : environ 250 km d’autonomie récupérés en 15 minutes. Pour une flotte qui couvre de longues distances, c’est l’argument qui pèse le plus face à des réseaux publics multi-opérateurs, moins homogènes en fiabilité et en tarification.

Fiscalité : ce qu’un Model Y de fonction change concrètement

Mis à disposition d’un salarié entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, le Model Y (100 % électrique, éligible au bonus écologique) bénéficie de l’abattement renforcé sur l’avantage en nature : 70 %, plafonné à 4 582 € par an (arrêté du 25 février 2025). Il est également exonéré de la taxe sur les véhicules de société, et son amortissement fiscal est déductible jusqu’à 30 000 € (article 39-4 du CGI) — le plafond le plus favorable du barème.

Le détail de ces trois avantages, avec leurs sources exactes, est dans notre article voiture de société électrique en 2026.

Model Y ou une alternative ?

Pour une flotte mixte à budget plus serré, le Model 3 reste moins cher (à partir de 36 990 €) avec une autonomie WLTP supérieure (572 km), mais un volume de chargement nettement inférieur (682 L). Notre comparatif Tesla et XPENG pour l’entreprise détaille les quatre modèles côte à côte.

Foire aux questions

Combien coûte un Tesla Model Y pour une flotte d’entreprise ? À partir de 40 990 € pour la version Propulsion, 46 990 € pour la Premium et 62 990 € pour la Performance (tarifs Tesla France). Le Model Y de fonction bénéficie-t-il d’un avantage fiscal ? Oui : abattement de 70 % sur l’avantage en nature (plafonné à 4 582 € par an) pour une mise à disposition entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2027, exonération de la taxe sur les véhicules de société, et amortissement déductible jusqu’à 30 000 €. Faut-il un abonnement pour recharger sur le réseau Supercharger ? Non, l’accès au réseau Supercharger est inclus avec tout Tesla, sans abonnement tiers.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Tarifs et données Tesla France relevés le 19 septembre 2026, susceptibles d’évoluer.