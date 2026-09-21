Actu mobilité électrique Voiture électrique d’occasion : la prime CEE de 3 500 à 5 500 € active depuis le 1er septembre
ParTeslam

Voiture électrique d’occasion : la prime CEE de 3 500 à 5 500 € active depuis le 1er septembre

Depuis le 1er septembre 2026, l’achat ou la location d’une voiture électrique d’occasion ouvre droit à une aide financée par les certificats d’économie d’énergie (CEE), d’environ 3 500 €, pouvant atteindre 5 500 € si le véhicule et sa batterie sont fabriqués en Europe.

Aucune condition de revenus

Particularité de ce dispositif : la prime est accessible quel que soit le revenu du foyer, dès lors que le véhicule respecte les critères. Il doit avoir été immatriculé pour la première fois entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2023, en France, avec un état de santé de la batterie d’au moins 80 %. L’acheteur ou le locataire s’engage à conserver le véhicule au moins trois ans.

Pour le marché de l’occasion électrique, ce dispositif abaisse mécaniquement le prix d’entrée sur des Model 3 et Model Y de plusieurs années déjà en circulation en France — un signal notable alors que le marché du VE d’occasion reste encore restreint face au thermique.

Tesla Mag a sollicité le service de presse de Bercy pour savoir si un premier bilan chiffré des dossiers déposés est disponible, et si le plafond pourrait être atteint avant la fin de l’année — réponse à venir.

Sources : economie.gouv.fr, « Ce qui change en septembre 2026 » ; service-public.gouv.fr.

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Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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