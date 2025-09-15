Renault 5 E-Tech : Pourquoi il ne faut pas l’acheter !

De nombreux fans de voitures nous demandent pourquoi nous sommes si séduits par les citadines, en particulier la Renault 5 E-tech. Chez Tesla magazine, nous aimons présenter une vision complète et objective du monde automobile. Alors, pour tous ceux qui restent perplexes face à cette petite merveille électrique, voici la liste des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas acheter la Renault 5 E-tech.

Ah, la Renault 5 E-Tech… ce nom fait rêver les nostalgiques des années 70 et 80. Mais derrière le charme rétro et le logo “R” lumineux se cache une réalité électrique qui mérite qu’on s’y attarde… et pas seulement avec un sourire. Voici pourquoi, selon nous (et avec un peu d’humour), il vaut mieux rester loin de cette petite citadine électrique.

Renault 5 E-Tech : 11 raisons pour ne pas l’acheter !

1. Roulez dans une mini-citadine… presque une boîte à chaussures

Avec ses 3,99 mètres de long, 1,82 m de large et 1,53 m de haut, la Renault 5 E-Tech reste compacte. Mais à l’intérieur, on se sent parfois comme dans une boîte à chaussures de luxe. Oui, vos genoux et vos coudes apprécieront la proximité… un peu trop !

2. Simplissime, mais peut-être trop

Tableau de bord épuré, un écran tactile minimaliste et presque aucun bouton : pour certains, c’est le rêve. Pour d’autres, c’est frustrant. Vos gadgets ne pourront pas rivaliser avec le design minimaliste… et vous risquez de chercher des commandes qui n’existent pas.

3. Conduite douce… mais sans adrénaline

Avec ses 120 chevaux et ses accélérations mesurées, la Renault 5 E-Tech ne va pas transformer vos trajets en montagnes russes. Si vous cherchez le frisson d’un moteur qui rugit, mieux vaut rester sur les routes du passé… ou de la Formule 1 virtuelle.

4. Autonomie : préparez vos pauses café

Selon la batterie choisie, vous pourrez parcourir entre 312 et 410 km en WLTP. Pratique pour la ville, mais si vous rêvez d’un road trip improvisé, mieux vaut avoir la carte des bornes de recharge sur vous… et un bon podcast.

5. Recharges rapides… mais un peu trop faciles

En 30 minutes, vous pouvez récupérer 80 % de batterie sur une borne rapide. C’est tellement pratique que ça en devient presque suspect : où est le défi de planifier ses arrêts ? Où est l’aventure dans votre trajet ?

6. Design rétro… ou frigo sur roues ?

Certains adorent le clin d’œil à la Renault 5 originale. D’autres trouvent le résultat… étrange. Entre “trop mignon” et “vieux frigo électrifié”, vous risquez de déclencher des débats passionnés à chaque feu rouge.

7. Trop écologique

Zéro émission, batterie 100 % électrique, matériaux recyclés… Si vous êtes du genre nostalgique du moteur à essence qui fume, préparez-vous à souffrir. La planète vous remerciera, vos amis puristes moins.

8. Trop accessible

Avec des tarifs commençant autour de 28 000 €, certains diront “abordable pour de l’électrique”. D’autres penseront que c’est encore trop compliqué pour une petite voiture de ville. Après tout, le challenge de l’achat, c’est un peu le sel de la vie, non ?

9. Habitabilité limitée

Oui, la Renault 5 E-Tech est compacte et pratique pour le centre-ville. Mais les passagers arrière risquent de se sentir un peu… collés-serrés. On pourrait presque jouer au “jeu des genoux” en famille, si vous aimez ce genre de distraction.

10. Technologies… mais pas de cockpit de vaisseau spatial

Système openR Link, écran tactile, aides à la conduite… tout est là, mais pas de tableau de bord digne de Star Trek. Les amateurs de gadgets futuristes pourraient rester sur leur faim.

11. Elle attire les regards… mais pas toujours pour les bonnes raisons

Certains la trouvent adorable, d’autres… étrange. Chaque feu rouge devient un moment d’évaluation publique : “Mignonne ou bizarre ?” Soyez prêt à commenter votre choix avec humour ou détachement.

Caractéristiques détaillés de la Renault 5 E-tech

⚡ Motorisation & Performances

Puissance : jusqu’à 120 ch (90 kW) avec la version « autonomie urbaine »

: jusqu’à 120 ch (90 kW) avec la version « autonomie urbaine » Couple maximal : 215 Nm

: 215 Nm Transmission : traction avant avec boîte automatique à une vitesse

: traction avant avec boîte automatique à une vitesse Vitesse maximale : 130 km/h

: 130 km/h Accélération 0-100 km/h : environ 12 secondes

: environ 12 secondes Poids total roulant : environ 2 310 kg

: environ 2 310 kg Poids à vide : environ 1 353 kg

: environ 1 353 kg Capacité de remorquage : 500 kg (non freiné et freiné)

🔋 Autonomie & Recharge

Batterie « autonomie urbaine » : 40 kWh, offrant jusqu’à 312 km d’autonomie selon le cycle WLTP

: 40 kWh, offrant jusqu’à 312 km d’autonomie selon le cycle WLTP Batterie « autonomie confort » : 52 kWh, offrant jusqu’à 410 km d’autonomie selon le cycle WLTP

: 52 kWh, offrant jusqu’à 410 km d’autonomie selon le cycle WLTP Recharge AC (courant alternatif) : prise domestique ou borne de recharge jusqu’à 22 kW

: prise domestique ou borne de recharge jusqu’à 22 kW Recharge DC (courant continu) : prise rapide jusqu’à 100 kW

: prise rapide jusqu’à 100 kW Temps de recharge rapide (15-80%) : environ 30 minutes avec la batterie de 52 kWh

📏 Dimensions & Habitabilité

Longueur : environ 3 990 mm

: environ 3 990 mm Largeur hors tout : environ 1 820 mm

: environ 1 820 mm Hauteur : environ 1 530 mm

: environ 1 530 mm Empattement : environ 2 540 mm

: environ 2 540 mm Volume du coffre : environ 326 litres

: environ 326 litres Volume de rangement dans la console centrale : 6,3 litres

: 6,3 litres Largeur aux coudes avant : 1 383 mm

: 1 383 mm Largeur aux coudes arrière : 1 357 mm

💰 Tarifs & Versions

Version « Iconic Cinq » : à partir de 27 990 €

: à partir de 27 990 € Version « Techno » : à partir de 29 990 €

: à partir de 29 990 € Version « Evolution » : à partir de 32 790 €

: à partir de 32 790 € Version « Roland-Garros » (série spéciale) : à partir de 37 140 €

🧠 Technologies & Confort