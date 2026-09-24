Plus de 1 000 entreprises de pose photovoltaïque utilisent aujourd’hui Revolt.eco, et depuis peu des installateurs de pompes à chaleur. Son fondateur, Fabien Defouilhoux, nous a détaillé la plateforme.

Une plateforme lancée fin 2024, déjà utilisée par plus de 1 000 entreprises

Revolt.eco est créée début 2024. La solution « Revolt Pro » démarre commercialement en septembre 2024, à une époque où la France comptait environ 8 000 installateurs certifiés QualiPV — le marché adressable de départ. Un an et demi plus tard, Revolt.eco revendique plus de 1 000 entreprises clientes, plus de 170 000 projets dimensionnés sur la plateforme et plus de 45 000 installations conçues et signées.

Le 8 septembre 2026, l’entreprise a officialisé son entrée sur le marché de la pompe à chaleur, avec un catalogue de plus de 1 000 modèles référencés (air/air et air/eau). Selon Revolt.eco, les installateurs qui utilisent l’outil sur l’ensemble du cycle de vente gagnent jusqu’à 4 fois en efficacité, et augmentent leur taux de conversion de devis de plus de 30 %.

Produire et consommer : une seule plateforme pour les deux

La logique derrière l’extension à la pompe à chaleur, selon Fabien Defouilhoux : un foyer équipé en photovoltaïque produit de l’électricité, un foyer équipé en pompe à chaleur (ou en voiture électrique) en consomme davantage. Réunir les deux dans un seul outil permet à l’installateur de construire un projet cohérent avec la trajectoire du client plutôt que de traiter chaque équipement séparément — batterie physique ou virtuelle, pompe à chaleur, voiture électrique future sont modélisés comme des scénarios dans le même dossier. Un client qui sait qu’il achètera une voiture électrique dans les trois ans peut ainsi anticiper la hausse de sa consommation dès l’étude initiale, ce qui ouvre la voie à des ventes additionnelles pour l’installateur.

De la visite technique à la signature, sans changer d’outil

Revolt.eco distingue un accès commercial et un accès technicien, utilisables sur tablette, téléphone ou ordinateur. Une application dédiée sert à la visite technique (photos de toiture, relevés), avant de basculer vers le dimensionnement puis le devis. Une partie des démarches administratives — déclaration préalable, raccordement Enedis, Consuel — est prise en charge via un partenariat avec Yalpa.

L’outil, pensé au départ pour le résidentiel, couvre aujourd’hui des projets tertiaires jusqu’à 500 kWc, avec une modélisation 3D des toitures (deux pans, toit plat, est-ouest) et des structures comme les ombrières ou les carports. Côté vente, un système de relance automatique accompagne le client jusqu’à la signature électronique, via un espace en ligne où il peut échanger des documents avec l’installateur — qui est notifié à chaque consultation du devis. Le financement est simulable directement dans l’outil ; le paiement en ligne, lui, n’est pas encore intégré mais figure sur la feuille de route.

Et pour la recharge des véhicules électriques ?

Pour les clients équipés ou en projet d’achat d’un véhicule électrique, Revolt.eco intègre aussi le dimensionnement de la borne de recharge (IRVE) et la répartition de la consommation entre le foyer et le véhicule — un point qui rejoint directement les lecteurs de Tesla Mag confrontés à ce choix au moment d’équiper leur domicile.

Une présence qui dépasse la France

Revolt.eco est aujourd’hui utilisé en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg et dans les départements et territoires d’outre-mer. La plateforme se connecte par ailleurs à la plupart des fournisseurs et distributeurs du secteur : depuis un devis signé, l’installateur peut générer un bon de commande directement — une fonctionnalité récente, ouverte en bêta.

Pour aller plus loin, notre tour d’horizon des logiciels pour installateurs présente d’autres outils du secteur.

Sources : entretien avec Fabien Defouilhoux, fondateur de Revolt.eco, mené par Armand Taieb (CEO Tesla Mag) ; revolt.eco ; Tecsol Quotidien (8 septembre 2026). Tesla Mag est un média indépendant, sans lien capitalistique avec Revolt.eco.