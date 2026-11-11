Tesla a désormais plus de robotaxis déclarés au Texas que Waymo. Dans le registre public des véhicules automatisés de l’État, relevé par Tesla Mag ce mercredi 11 novembre 2026 à 8 h 18, heure de Paris, Tesla Robotaxi compte 1 302 véhicules, et Waymo 1 297. Cinq véhicules d’écart, mais le symbole est fort : il y a un mois, Tesla n’en déclarait que 739.

Ce que dit le registre ce matin

Tesla Robotaxi, LLC (autorisation AV8313426653583) : 1 302 véhicules , dont 729 Model Y et 573 Cybercab ;

(autorisation AV8313426653583) : , dont 729 Model Y et 573 Cybercab ; Waymo LLC : 1 297 véhicules. D’après les préfixes de leurs numéros de série, 874 sont des Jaguar et 423 viennent de Geely, le groupe chinois qui fabrique le robotaxi Zeekr de Waymo (calcul Tesla Mag).

Depuis notre relevé de la veille, le 10 novembre à 16 h 12 (1 282 véhicules), Tesla a ajouté 20 Model Y. Sur X, des comptes qui suivent le registre affirment que Tesla passe devant Waymo pour la première fois. Nous ne pouvons pas le confirmer : nous ne relevions jusqu’ici que la flotte de Tesla.

Le 31 octobre, nous comptions 1 204 robotaxis Tesla, avec le Model Y repassé devant le Cybercab. L’écart s’est creusé depuis : 156 Model Y de plus que de Cybercab aujourd’hui.

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Un mois de relevés

Relevé Tesla Mag Total Model Y Cybercab 9 octobre 739 420 319 22 octobre 858 507 351 28 octobre 1 080 507 573 31 octobre 1 204 631 573 4 novembre 1 244 671 573 10 novembre 1 282 709 573 11 novembre 1 302 729 573

La courbe raconte deux phases. Fin octobre, Tesla a déclaré des Cybercab par lots : 254 entre le 9 et le 28 octobre, au point que le robotaxi sans volant ni pédales est devenu majoritaire. Depuis, son compteur est figé à 573, et ce sont les Model Y qui arrivent, 222 en quatorze jours.

Pourquoi le Cybercab marque le pas

Le registre ne donne aucune explication, et ni Tesla ni Waymo n’ont commenté ces chiffres. Deux faits publics aident à les lire. Elon Musk a annoncé l’arrêt du Cybertruck à la mi-2027 pour libérer l’usine du Texas au profit du Cybercab : la production à grande échelle est encore devant nous. Et le service s’étend vite : San Antonio a ouvert le 10 novembre, huitième ville dans notre décompte. Pour couvrir de nouvelles zones sans attendre, le Model Y, produit en série depuis des années, est la solution disponible.

Les caractéristiques du Cybercab, elles, se précisent : Elon Musk a annoncé une batterie de 40 kWh.

Ce que le registre ne dit pas

Un véhicule déclaré n’est pas forcément un véhicule en service. Le registre ne donne ni la ville d’exploitation, ni le nombre de courses, ni la présence d’une personne de sécurité à bord. Il recense les véhicules que chaque opérateur est autorisé à faire rouler sans conducteur au Texas. Comparer deux flottes déclarées ne dit donc rien du nombre de courses de l’une ou de l’autre.

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Autre changement : depuis notre relevé du 4 novembre, le registre ne publie plus que les numéros de série (VIN), sans le nom du modèle. Nous l’avons déduit du VIN lui-même, dont les premiers caractères identifient le modèle. La correspondance a été vérifiée sur notre relevé du 4 novembre, quand le registre affichait encore les deux : elle tombe juste, véhicule par véhicule.

Notre suivi

Tesla Mag relève ce registre et archive chaque relevé, numéro de série par numéro de série. Nous suivons désormais aussi la flotte de Waymo, et publierons le prochain chiffre dès qu’un nouveau lot de Cybercab apparaîtra.

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Source : registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas (TxMCCS), opérateurs Tesla Robotaxi, LLC (1 302 numéros de série) et Waymo LLC (1 297), relevés intégraux par Tesla Mag le 11 novembre 2026 à 8 h 18, heure de Paris ; relevés précédents de Tesla archivés depuis le 9 octobre. Modèle déduit du VIN et calculs Tesla Mag. Photo : des Cybercab sur un parking, Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA