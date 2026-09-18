Tesla veut fabriquer ses propres cellules solaires, et le Texas vient de franchir une étape de plus pour l’y aider. Le 31 août, le Contrôleur des comptes publics du Texas avait publié sa recommandation d’accorder à Tesla un allègement fiscal pour « Project Crystal Sun », une usine de cellules et de modules photovoltaïques estimée à 10,1 milliards de dollars dans le comté de Fort Bend, au sud-ouest de Houston. Le 15 septembre, le conseil du district scolaire de Lamar (Lamar CISD) a approuvé la résolution nécessaire pour faire avancer l’accord — ce qui fait passer le dossier au bureau du gouverneur du Texas, Greg Abbott, pour la validation finale. Rien n’est signé pour autant. Tesla compare toujours ce site à un autre, situé dans un autre État américain.

Ce que Tesla veut construire

Le dossier, déposé par Tesla au titre du programme texan JETI et mis en ligne par le Contrôleur le 6 août, décrit une usine qui produirait des cellules photovoltaïques et/ou des modules assemblés, destinés aux centrales, aux sites commerciaux et aux installations décentralisées. La liste des équipements montre l’ambition : fabrication de lingots, découpe de plaquettes (les « wafers »), dépôts de couches, métallisation, tests des cellules. Tesla ne se contenterait pas d’assembler des panneaux : elle fabriquerait la chaîne depuis le lingot de silicium jusqu’à la cellule, voire au module.

Investissement 10,116 milliards de dollars, dont environ 1,5 milliard en immobilier et 8,6 milliards en équipements Site Parcelles d’environ 1 240 hectares près de Richmond (comté de Fort Bend), dont le projet pourrait n’occuper qu’une partie Calendrier Construction de 2026 à 2028, production commerciale au premier trimestre 2029 Emplois 9 712 emplois permanents à terme, environ 1 147 emplois de chantier au pic des travaux Source : dossier JETI de Tesla (application J0050) et page d’information du district scolaire de Lamar.

Où en est le dossier

Le programme JETI permet à une entreprise qui investit massivement au Texas de plafonner, pendant dix ans, la valeur imposable de ses nouveaux biens pour la part de la taxe foncière qui finance le fonctionnement du district scolaire. Il faut une recommandation favorable du Contrôleur, puis l’accord du bureau du gouverneur et du conseil du district scolaire concerné, ici celui de Lamar.

La première étape est franchie. Dans sa lettre, le Contrôleur estime que le projet rapportera sur vingt ans assez de recettes fiscales pour compenser le manque à gagner du district, et que l’allègement joue « un rôle déterminant » dans le choix du site : sans lui, Tesla n’investirait pas au Texas. Il chiffre l’avantage fiscal brut à environ 115 millions de dollars sur la période 2029-2038, avec une valeur imposable limitée à 50 %. L’accord doit être approuvé et signé dans l’année qui suit sa lettre.

La deuxième étape est désormais franchie aussi. Le conseil du district de Lamar, qui avait ouvert une page d’information invitant les habitants à donner leur avis, a voté le 15 septembre en faveur de la résolution soutenant l’accord avec Tesla. L’application au programme JETI de l’État passe donc au bureau du gouverneur Greg Abbott, dernière étape avant signature définitive.

Un autre État reste dans la course

Tesla ne cache pas qu’elle fait jouer la concurrence. Selon son dossier, l’entreprise étudie des sites « dans plusieurs États américains », et un autre site hors du Texas reste « viable ». Sans le plafonnement JETI et sans allègements des collectivités locales, écrit Tesla, le site de Fort Bend ne serait pas compétitif. Les détails sur ce site concurrent figurent dans une annexe confidentielle.

C’est la règle du jeu : pour recommander l’allègement, le Contrôleur doit constater une vraie mise en concurrence entre sites. Mais c’est aussi un rappel utile. « Project Crystal Sun » reste un projet, pas un chantier.

Pourquoi Tesla s’y met

Le dossier cite lui-même Elon Musk, au Forum économique mondial de janvier 2026 : les équipes de SpaceX et de Tesla travaillent, chacune de leur côté, à construire aux États-Unis une capacité de fabrication de 100 GW de panneaux solaires par an, ce qui prendra « probablement trois ans ». Tesla range ce propos parmi les déclarations publiques liées au projet, en précisant qu’aucune ne mentionnait de lieu.

Le solaire est déjà au cœur de la stratégie énergie de Tesla, entre panneaux, toiture solaire et batteries Powerwall, comme nous l’expliquions dans notre analyse de Tesla Solar. Le projet s’inscrit aussi dans la volonté de Musk de fabriquer lui-même ce qui compte, jusqu’aux puces avec Terafab.

Et pour la France ?

Rien ne change à court terme. Les cellules sortiraient au plus tôt en 2029, et le dossier parle de faire du Texas un pôle de fabrication de cellules solaires pour les États-Unis. En Europe, Tesla ne fabrique pas de panneaux solaires. Les installations françaises restent équipées de modules dont la chaîne de fabrication est, pour l’essentiel, asiatique : l’Agence internationale de l’énergie estimait dès 2022 que la Chine concentrait plus de 80 % de chaque étape de fabrication des panneaux.

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Sources : Contrôleur des comptes publics du Texas, dossier JETI J0050 (déposé par Tesla, mis en ligne le 6 août 2026, compléments des 14 et 20 août) et recommandation publiée le 31 août 2026 ; district scolaire de Lamar, page d’information sur la demande de Tesla, consultée le 16 septembre 2026 ; Agence internationale de l’énergie, rapport sur les chaînes d’approvisionnement du solaire photovoltaïque (2022).