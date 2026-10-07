Grok Bot, l’agent d’intelligence artificielle de SpaceX, ne se limitera plus à Grok. Elon Musk a annoncé ce mercredi 7 octobre que le service utiliserait le meilleur modèle pour chaque tâche, y compris Claude Opus 5.5 d’Anthropic, MidJourney et Suno. Son message a dépassé 2,4 millions de vues en moins d’une heure.

Ce qu’a annoncé Elon Musk

« Note importante concernant Grok Bot : désormais, SpaceX utilisera le meilleur modèle pour chaque tâche, y compris Claude Opus 5.5, MidJourney, Suno et d’autres grandes API. Celui qui a le plus de chances de vous donner le meilleur résultat. » C’est le message publié par Elon Musk sur X à 8 h 46, heure de Paris.

Les trois noms cités viennent d’autres entreprises. Claude Opus 5.5 est le modèle d’Anthropic, l’un des grands rivaux de Grok ; MidJourney génère des images, et Suno de la musique. Elon Musk n’a pas précisé quelles tâches seraient confiées à quel modèle, ni à partir de quand. Il n’a pas dit non plus si l’utilisateur saurait quel modèle a travaillé pour lui, une question qui revient déjà dans les réponses à son message.

Grok Bot, l’agent qui travaille à votre place

SpaceXAI, la signature de xAI depuis son rachat par SpaceX en février, a lancé Grok Bot en bêta le 11 août. Son compte officiel le présente ainsi : « Les Bots sont des coéquipiers IA qui font du vrai travail pour vous. Ils se connectent à vos outils, les utilisent comme vous le feriez, et reviennent avec un travail terminé. » Depuis le 1er octobre, Grok Bot peut aussi proposer de lui-même des tâches à accomplir.

Grok Bot est inclus dans les formules SuperGrok et dans celles de Cursor, l’éditeur d’outils de codage que SpaceX a racheté en juin. Les ordinateurs des Bots tournent dans le cloud de Cursor. Pour comprendre ce que ces agents savent faire et comment les encadrer, lisez notre guide de l’IA agentique.

Un changement de doctrine

Jusqu’ici, l’écosystème d’Elon Musk misait sur ses propres modèles : Grok converse, code, cherche l’information en temps réel et crée des images et des vidéos. En ouvrant Grok Bot aux modèles concurrents, SpaceX place le résultat avant la marque : l’agent devient un chef d’orchestre qui choisit son outil, comme un artisan prend le meilleur outil de sa caisse.

L’annonce arrive deux jours après une autre décision d’Elon Musk : SpaceXAI va devenir SpaceXSI, pour « superintelligence ». L’ambition affichée reste de construire les modèles les plus puissants. En attendant, Grok Bot prend ce qui marche le mieux, d’où qu’il vienne.

Et pour les propriétaires de Tesla ?

Le message ne concerne que Grok Bot. Rien n’a été annoncé pour l’assistant Grok intégré aux voitures, dont nous détaillons le fonctionnement et la disponibilité dans notre dossier sur Grok.

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Questions fréquentes

Qu’est-ce que Grok Bot ?

C’est l’agent d’intelligence artificielle de SpaceXAI, lancé en bêta le 11 août 2026. Il se connecte aux outils de l’utilisateur, les utilise à sa place et rend un travail terminé.

Grok Bot va-t-il utiliser Claude ?

Oui, d’après Elon Musk : Grok Bot utilisera le meilleur modèle pour chaque tâche, Claude Opus 5.5 d’Anthropic compris, ainsi que MidJourney, Suno et d’autres.

Grok dans les Tesla est-il concerné ?

Rien n’a été annoncé en ce sens. Le message d’Elon Musk porte uniquement sur Grok Bot.

Sources : Elon Musk sur X (7 octobre 2026) ; Grok Bot sur X (11 août et 1er octobre 2026) ; articles de Tesla Mag cités.