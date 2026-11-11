Le 24 novembre, une nouvelle liste de voitures électriques entre en vigueur : celles qui atteignent le score environnemental, condition pour la prime Coup de pouce et le leasing social. Nous avons confronté cette liste aux SUV électriques premium vendus en France. Tesla Model Y, BMW iX1, Audi Q4 e-tron ou Volvo EX30 y figurent. Polestar 4, Mercedes GLC ou Porsche Macan n’y sont pas. Et même dans la liste, beaucoup de versions dépasseront le plafond de prix de la prime.

Les SUV premium qui figurent dans la liste du 24 novembre

Selon notre relevé du tableau de l’arrêté du 22 octobre, au moins une version de ces modèles y figure. L’autonomie indiquée est la valeur WLTP maximale annoncée par le constructeur pour la gamme.

Marque Modèle Autonomie WLTP max. Tesla Model Y 622 km Mercedes-Benz GLA électrique 657 km Mercedes-Benz GLB électrique 632 km Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron 576 km Audi Q6 e-tron (versions performance) 644 km BMW iX1 514 km BMW iX2 515 km Volvo EX40 et EC40 581 km Volvo EX30 475 km DS N°7 et N°8 750 km Alpine A390 555 km Mini Countryman 500 km

Deux évolutions par rapport à la liste ADEME encore en vigueur, mise à jour le 21 septembre. Le Mercedes GLA électrique n’y figurait pas : il apparaît dans la nouvelle liste. Le Model Y n’y figurait qu’en propulsion : la nouvelle liste ajoute des versions à transmission intégrale. Nous avons détaillé ce que la liste change pour les Tesla, et pourquoi la Model 3 n’y est pas.

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Ceux qui n’y figurent pas

Aucune version de ces SUV électriques premium n’apparaît dans la liste du 24 novembre, selon notre relevé :

Mercedes-Benz GLC électrique ;

; Volvo EX60 et Cupra Tavascan ;

et ; Polestar 4 , Porsche Macan électrique , Lexus RZ , Genesis GV60 et GV70 ;

, , , ; smart #1, #3 et #5 , Zeekr X et 7X , Lynk & Co 02 ;

, , ; BYD Sealion 7, XPeng G6 et L03.

Le score environnemental est calculé par l’ADEME sur l’empreinte carbone de la fabrication et du transport. Le lieu de production et la batterie y pèsent lourd.

Dans la liste ne veut pas dire aidé : le plafond de 47 000 €

Le score environnemental ne suffit pas. La page du ministère sur le Coup de pouce, mise à jour le 5 novembre, fixe deux autres conditions : un coût d’acquisition inférieur ou égal à 47 000 € TTC, batterie comprise, et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg.

Pour un SUV premium, le plafond de prix est souvent le vrai juge. Une même voiture peut passer sous les 47 000 € en version d’entrée et les dépasser dès qu’on ajoute la grande batterie, la transmission intégrale ou quelques options. C’est le prix de la voiture commandée, options comprises, qui compte, pas le prix catalogue de base.

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Avant de signer : les trois vérifications

Le code TVV de la version exacte, en case D.2 de la carte grise : c’est lui qui figure dans l’arrêté, pas le nom commercial.

de la version exacte, en case D.2 de la carte grise : c’est lui qui figure dans l’arrêté, pas le nom commercial. Le prix final , options et batterie comprises : au-delà de 47 000 € TTC, pas de Coup de pouce.

, options et batterie comprises : au-delà de 47 000 € TTC, pas de Coup de pouce. La date : une commande passée avant le 24 novembre reste couverte par l’ancienne liste si elle vous est plus favorable, à condition que la facture ou le premier loyer arrive au plus tard le 6 février 2027.

Pour choisir entre les modèles qui restent dans la course, relisez notre comparatif BMW iX1, Mercedes GLA ou Audi Q4 e-tron et notre classement des SUV électriques compacts par autonomie.

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Sources : arrêté du 22 octobre 2026 (NOR TECR2628100A), Journal officiel du 23 octobre 2026, tableau lu sur Légifrance le 9 novembre 2026 ; liste du score environnemental publiée par l’ADEME (mise à jour du 21 septembre 2026), lue le 10 novembre ; page du ministère de la Transition écologique sur le Coup de pouce Véhicules particuliers électriques, mise à jour le 5 novembre 2026 ; autonomies WLTP : sites et fiches techniques des constructeurs, relevés le 28 septembre 2026. Présence par modèle et regroupements : calcul Tesla Mag. Photo : BMW iX1, BMW.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA