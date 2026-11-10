Une fusée à rattraper, un robotaxi en tournée, une nouvelle liste d’aides, une assemblée générale : d’ici Noël, l’agenda de Tesla et d’Elon Musk est chargé. Voici les dates à noter, chacune avec sa source, et ce qu’elle change pour vous depuis la France.

Vendredi 13 novembre : Starship tente le double rattrapage

SpaceX vise le vendredi 13 novembre « au plus tôt » pour le 15e vol de Starship, sous réserve de l’autorisation de la FAA, l’autorité américaine de l’aviation. Objectif inédit : rattraper à la fois le booster Super Heavy et le vaisseau Starship avec les bras de la tour de lancement. La date peut glisser. Tous les détails dans notre article sur le vol 15.

Vendredi 20 novembre : Tesla arrive en Argentine

Tesla Latinoamérica a annoncé le 6 novembre l’arrivée de la marque en Argentine le 20 novembre, une annonce reprise par le compte officiel de Tesla. Aucun détail n’a été donné sur les modèles ni sur les prix. C’est un pays de plus pour Tesla en Amérique latine, sans effet direct pour les acheteurs français.

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Du 20 novembre au 19 décembre : le Cybercab en Europe

La tournée européenne du Cybercab continue, sans étape en France pour l’instant. Les plus proches pour un Français : Düsseldorf les 20 et 21 novembre, puis Hambourg et Prague les 27 et 28 novembre, Berlin du 4 au 6 décembre, Munich les 11 et 12 décembre et Budapest les 18 et 19 décembre. Le calendrier complet est dans notre article sur la tournée.

Mardi 24 novembre : la nouvelle liste des voitures électriques aidées

Ce jour-là entre en vigueur la nouvelle liste des voitures électriques qui atteignent le score environnemental, condition de la prime Coup de pouce et du leasing social : 1 241 versions de 30 marques. Côté Tesla, seul le Model Y y figure. Si vous avez commandé avant, l’ancienne liste peut encore vous protéger, à condition d’être facturé avant le 6 février 2027. Voir la liste marque par marque.

Vendredi 27 novembre : le Black Friday

Le Black Friday tombe le 27 novembre cette année, au lendemain de Thanksgiving. C’est souvent le bon moment pour les accessoires : tapis, chargeurs, protections. Nous mettrons à jour notre sélection d’accessoires Tesla.

Mercredi 2 et jeudi 3 décembre : l’assemblée générale de Tesla

Les actionnaires de Tesla votent jusqu’au 2 décembre à 23 h 59, heure de New York, par internet ou par téléphone. L’assemblée se tient le 3 décembre à 15 heures, heure du Texas, soit 22 heures à Paris, à la Gigafactory d’Austin et en ligne. Au programme : la réélection d’Elon Musk, de Robyn Denholm et de JB Straubel au conseil. Ce qu’il faut savoir pour voter depuis la France est dans notre article sur l’assemblée.

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Et après Noël

Jusqu’au 31 mars 2027 : la loi Montagne impose pneus hiver ou équipements dans les communes concernées.

: la loi Montagne impose pneus hiver ou équipements dans les communes concernées. 6 février 2027 : date limite de facturation pour profiter de l’ancienne liste des aides.

: date limite de facturation pour profiter de l’ancienne liste des aides. 14 au 17 janvier 2027 : dernière étape annoncée de la tournée du Cybercab, à Vienne.

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Sources : posts de SpaceX (7 novembre 2026), de Tesla et de Tesla Latinoamérica (6 novembre 2026) sur X ; page de la tournée Cybercab sur tesla.com (consultée le 2 novembre 2026) ; arrêté du 22 octobre 2026 (NOR TECR2628100A) ; circulaire de convocation de Tesla déposée à la SEC le 19 octobre 2026 ; archives Tesla Mag. Les dates de SpaceX et de Tesla peuvent changer. Photo : la Gigafactory Texas, à Austin, Larry D. Moore, Wikimedia Commons (CC BY 4.0), redimensionnée.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA