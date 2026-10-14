BMW iX1, Mercedes GLA électrique ou Audi Q4 e-tron : les trois SUV compacts électriques allemands se tiennent entre 44 400 et 46 990 € en entrée de gamme. Le Mercedes GLA 250+ va le plus loin (jusqu’à 657 km WLTP), l’Audi Q4 e-tron offre le plus grand coffre et le meilleur score de fiabilité du TÜV, le BMW iX1 reste le plus équilibré. Face à eux, le Tesla Model Y Propulsion, à 40 990 €, est moins cher et nettement plus logeable. Le comparatif complet.
Pour les pressés
- Le moins cher : Mercedes GLA 200 électrique, 44 400 €.
- La plus grande autonomie : Mercedes GLA 250+, jusqu’à 657 km WLTP, mais à 50 700 €.
- Le plus grand coffre : Audi Q4 e-tron, 515 L, devant le BMW iX1 (490 L) et le GLA (410 L, plus 107 L à l’avant).
- Le repère : le Tesla Model Y Propulsion coûte 40 990 € et offre 835 L de coffre et 525 km d’autonomie.
Le comparatif des versions d’entrée
|Modèle et version
|Prix catalogue
|Autonomie WLTP
|Coffre arrière / avant
|Recharge rapide
|Prime Coup de pouce
|BMW iX1 eDrive20 (204 ch)
|46 990 €
|jusqu’à 514 km
|490 L
|10-80 % en 29 min
|oui, selon les revenus
|Mercedes GLA 200 électrique
|44 400 €
|jusqu’à 445 km
|410 L / 107 L
|jusqu’à 320 kW pour la gamme
|non (absente de la liste ADEME au 21/09)
|Mercedes GLA 250+ électrique
|50 700 €
|jusqu’à 657 km
|410 L / 107 L
|jusqu’à 320 kW
|non
|Audi Q4 e-tron (204 ch)
|45 990 €
|398 à 440 km
|515 L
|jusqu’à 160 kW
|oui, selon les revenus
|Audi Q4 e-tron performance (286 ch)
|46 990 €
|511 à 563 km
|515 L
|jusqu’à 165 kW
|oui, selon les revenus
|Tesla Model Y Propulsion (repère)
|40 990 €
|525 km
|835 L / 114 L
|jusqu’à 175 kW
|oui, selon les revenus
BMW iX1 : le plus équilibré
L’iX1 eDrive20 réunit une autonomie correcte, jusqu’à 514 km selon le tarif BMW, un coffre de 490 L et un prix sous la barre des 47 000 € qui le rend éligible à la prime Coup de pouce. Sa version xDrive30 à transmission intégrale, à 57 300 €, n’y a plus droit et perd de l’autonomie. Pour l’attelage, la version eDrive20 se limite à 750 kg freinés.
Mercedes GLA électrique : l’autonomie record
La nouvelle génération du GLA électrique est la surprise du trio. En version 250+, Mercedes annonce jusqu’à 657 km WLTP, et une recharge rapide jusqu’à 320 kW pour la gamme. Le GLA 200, à 44 400 €, est le moins cher des trois. Deux réserves : le coffre arrière est le plus petit (410 L, compensé par 107 L à l’avant), et aucune version n’apparaissait sur la liste ADEME de la prime Coup de pouce au 21 septembre.
Audi Q4 e-tron : le plus logeable et le mieux noté au TÜV
Le Q4 e-tron offre le coffre le plus grand des trois, 515 L, et accepte 1 200 kg freinés. Il est aussi le mieux classé des SUV électriques au TÜV-Report 2026 : 4,0 % de voitures de 2 à 3 ans présentant un défaut important au contrôle, contre 6,5 % en moyenne, ce qui le place 8e sur 110 modèles. Son prix est à confirmer au moment de l’achat : nous n’avons pas pu relire le site d’Audi le 12 octobre.
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Et le Model Y dans tout ça ?
Face aux trois allemands, le Model Y Propulsion joue sur un autre terrain : il est le moins cher, à 40 990 €, et le plus logeable, avec 835 L à l’arrière, 114 L à l’avant et plus de 2 000 L sièges rabattus. Son autonomie de 525 km WLTP le place entre l’iX1 et le GLA 250+, et il donne accès au réseau des Superchargeurs Tesla. Il est éligible à la prime Coup de pouce selon les revenus du foyer. Tous les modèles du segment, marque par marque, sont dans notre comparatif des SUV électriques compacts premium.
Notre verdict
- Pour aller loin : Mercedes GLA 250+, l’autonomie la plus élevée, au prix fort.
- Pour la famille et la fiabilité : Audi Q4 e-tron, le plus grand coffre allemand et le meilleur score au TÜV.
- Pour l’équilibre et la prime : BMW iX1 eDrive20.
- Pour le prix et l’espace : le Tesla Model Y Propulsion reste devant les trois.
Questions fréquentes
BMW iX1, Mercedes GLA ou Audi Q4 e-tron : lequel choisir ?
Le GLA 250+ pour l’autonomie, le Q4 e-tron pour le coffre et la fiabilité au TÜV, l’iX1 eDrive20 pour l’équilibre et l’éligibilité à la prime.
Quel est le meilleur SUV électrique compact allemand ?
Il n’y a pas de vainqueur unique : chacun domine un critère. À prix égal, le Q4 e-tron est le plus polyvalent selon nos critères.
Lequel est éligible à la prime Coup de pouce ?
Le BMW iX1 eDrive20 et l’Audi Q4 e-tron, sous conditions de revenus. Le Mercedes GLA électrique n’était pas sur la liste ADEME au 21 septembre 2026.
Le Model Y est-il moins cher que ces SUV allemands ?
Oui : 40 990 € en Propulsion, contre 44 400 à 46 990 € pour les versions d’entrée allemandes.
Sources : tarif BMW France au 28 mai 2026 ; communiqués et prix de lancement Mercedes-Benz France (juin et juillet 2026) ; site Audi France (relevé du 28 septembre 2026) ; configurateur Tesla (8 octobre 2026) ; TÜV-Report 2026 (VdTÜV, 20 novembre 2025) ; liste ADEME du score environnemental (21 septembre 2026).