BMW iX1, Mercedes GLA électrique ou Audi Q4 e-tron : les trois SUV compacts électriques allemands se tiennent entre 44 400 et 46 990 € en entrée de gamme. Le Mercedes GLA 250+ va le plus loin (jusqu’à 657 km WLTP), l’Audi Q4 e-tron offre le plus grand coffre et le meilleur score de fiabilité du TÜV, le BMW iX1 reste le plus équilibré. Face à eux, le Tesla Model Y Propulsion, à 40 990 €, est moins cher et nettement plus logeable. Le comparatif complet.

Pour les pressés

Le moins cher : Mercedes GLA 200 électrique, 44 400 €.

: Mercedes GLA 200 électrique, 44 400 €. La plus grande autonomie : Mercedes GLA 250+, jusqu’à 657 km WLTP, mais à 50 700 €.

: Mercedes GLA 250+, jusqu’à 657 km WLTP, mais à 50 700 €. Le plus grand coffre : Audi Q4 e-tron, 515 L, devant le BMW iX1 (490 L) et le GLA (410 L, plus 107 L à l’avant).

: Audi Q4 e-tron, 515 L, devant le BMW iX1 (490 L) et le GLA (410 L, plus 107 L à l’avant). Le repère : le Tesla Model Y Propulsion coûte 40 990 € et offre 835 L de coffre et 525 km d’autonomie.

Le comparatif des versions d’entrée

Modèle et version Prix catalogue Autonomie WLTP Coffre arrière / avant Recharge rapide Prime Coup de pouce BMW iX1 eDrive20 (204 ch) 46 990 € jusqu’à 514 km 490 L 10-80 % en 29 min oui, selon les revenus Mercedes GLA 200 électrique 44 400 € jusqu’à 445 km 410 L / 107 L jusqu’à 320 kW pour la gamme non (absente de la liste ADEME au 21/09) Mercedes GLA 250+ électrique 50 700 € jusqu’à 657 km 410 L / 107 L jusqu’à 320 kW non Audi Q4 e-tron (204 ch) 45 990 € 398 à 440 km 515 L jusqu’à 160 kW oui, selon les revenus Audi Q4 e-tron performance (286 ch) 46 990 € 511 à 563 km 515 L jusqu’à 165 kW oui, selon les revenus Tesla Model Y Propulsion (repère) 40 990 € 525 km 835 L / 114 L jusqu’à 175 kW oui, selon les revenus Prix et caractéristiques officiels : tarif BMW au 28 mai 2026 et prix Mercedes de lancement, revérifiés le 12 octobre 2026 ; Audi : relevé Tesla Mag du 28 septembre 2026 (site Audi inaccessible à notre relecture du 12 octobre) ; Tesla : configurateur, 8 octobre 2026. Éligibilité à la prime d’après la liste ADEME du 21 septembre 2026.

BMW iX1 : le plus équilibré

L’iX1 eDrive20 réunit une autonomie correcte, jusqu’à 514 km selon le tarif BMW, un coffre de 490 L et un prix sous la barre des 47 000 € qui le rend éligible à la prime Coup de pouce. Sa version xDrive30 à transmission intégrale, à 57 300 €, n’y a plus droit et perd de l’autonomie. Pour l’attelage, la version eDrive20 se limite à 750 kg freinés.

Mercedes GLA électrique : l’autonomie record

La nouvelle génération du GLA électrique est la surprise du trio. En version 250+, Mercedes annonce jusqu’à 657 km WLTP, et une recharge rapide jusqu’à 320 kW pour la gamme. Le GLA 200, à 44 400 €, est le moins cher des trois. Deux réserves : le coffre arrière est le plus petit (410 L, compensé par 107 L à l’avant), et aucune version n’apparaissait sur la liste ADEME de la prime Coup de pouce au 21 septembre.

Audi Q4 e-tron : le plus logeable et le mieux noté au TÜV

Le Q4 e-tron offre le coffre le plus grand des trois, 515 L, et accepte 1 200 kg freinés. Il est aussi le mieux classé des SUV électriques au TÜV-Report 2026 : 4,0 % de voitures de 2 à 3 ans présentant un défaut important au contrôle, contre 6,5 % en moyenne, ce qui le place 8e sur 110 modèles. Son prix est à confirmer au moment de l’achat : nous n’avons pas pu relire le site d’Audi le 12 octobre.

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Et le Model Y dans tout ça ?

Face aux trois allemands, le Model Y Propulsion joue sur un autre terrain : il est le moins cher, à 40 990 €, et le plus logeable, avec 835 L à l’arrière, 114 L à l’avant et plus de 2 000 L sièges rabattus. Son autonomie de 525 km WLTP le place entre l’iX1 et le GLA 250+, et il donne accès au réseau des Superchargeurs Tesla. Il est éligible à la prime Coup de pouce selon les revenus du foyer. Tous les modèles du segment, marque par marque, sont dans notre comparatif des SUV électriques compacts premium.

Notre verdict

Pour aller loin : Mercedes GLA 250+, l’autonomie la plus élevée, au prix fort.

: Mercedes GLA 250+, l’autonomie la plus élevée, au prix fort. Pour la famille et la fiabilité : Audi Q4 e-tron, le plus grand coffre allemand et le meilleur score au TÜV.

: Audi Q4 e-tron, le plus grand coffre allemand et le meilleur score au TÜV. Pour l’équilibre et la prime : BMW iX1 eDrive20.

: BMW iX1 eDrive20. Pour le prix et l’espace : le Tesla Model Y Propulsion reste devant les trois.

Questions fréquentes

BMW iX1, Mercedes GLA ou Audi Q4 e-tron : lequel choisir ?

Le GLA 250+ pour l’autonomie, le Q4 e-tron pour le coffre et la fiabilité au TÜV, l’iX1 eDrive20 pour l’équilibre et l’éligibilité à la prime.

Quel est le meilleur SUV électrique compact allemand ?

Il n’y a pas de vainqueur unique : chacun domine un critère. À prix égal, le Q4 e-tron est le plus polyvalent selon nos critères.

Lequel est éligible à la prime Coup de pouce ?

Le BMW iX1 eDrive20 et l’Audi Q4 e-tron, sous conditions de revenus. Le Mercedes GLA électrique n’était pas sur la liste ADEME au 21 septembre 2026.

Le Model Y est-il moins cher que ces SUV allemands ?

Oui : 40 990 € en Propulsion, contre 44 400 à 46 990 € pour les versions d’entrée allemandes.

Sources : tarif BMW France au 28 mai 2026 ; communiqués et prix de lancement Mercedes-Benz France (juin et juillet 2026) ; site Audi France (relevé du 28 septembre 2026) ; configurateur Tesla (8 octobre 2026) ; TÜV-Report 2026 (VdTÜV, 20 novembre 2025) ; liste ADEME du score environnemental (21 septembre 2026).