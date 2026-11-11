La Finlande autorise Tesla Assisted Driving, le FSD (supervisé) rebaptisé en Europe. L’agence finlandaise des transports et des communications, Traficom, a annoncé ce mercredi 11 novembre avoir reconnu l’homologation provisoire accordée par les Pays-Bas. Tesla peut proposer le système à ses clients finlandais « immédiatement », écrit l’agence. D’après la liste publiée par l’autorité néerlandaise le 3 novembre, dix pays européens l’autorisaient déjà : la Finlande est le onzième.

Ce que dit Traficom, le 11 novembre 2026 « La conception du système et son évaluation ont bien pris en compte les conditions hivernales, mais son fonctionnement peut être limité lorsque les caméras sont couvertes de neige, de neige fondue ou d’autres salissures, et lorsque la circulation devient plus complexe que d’habitude. » Jukka Juhola, expert de Traficom. Texte publié en finnois, traduction Tesla Mag. Lire le communiqué de Traficom.

Mise à jour du 11 novembre 2026, 14 h 15 : Tesla Europe a confirmé l’autorisation sur X à 7 h 18, heure de Paris : « Désormais autorisé en Finlande. Le déploiement commence bientôt. » Tesla ne donne pas de date : le système n’est donc pas encore activé chez les clients finlandais.

https://x.com/teslaeurope/status/2120400770952745439

Ce que Traficom a validé

Le nom. Le système s’appelle « Tesla Avustettu ajo » en finnois, Tesla Assisted Driving en anglais. La traduction finnoise de l’ancien nom parlait d’une voiture « entièrement autonome » ; cette référence disparaît, y compris dans les documents en suédois.

Le système s’appelle « Tesla Avustettu ajo » en finnois, Tesla Assisted Driving en anglais. La traduction finnoise de l’ancien nom parlait d’une voiture « entièrement autonome » ; cette référence disparaît, y compris dans les documents en suédois. La vitesse. Le conducteur ne peut plus demander au système de rouler en permanence 50 % au-dessus de la limitation. Les réglages de dépassement sont effacés à chaque redémarrage. C’est le changement que l’autorité néerlandaise a approuvé le 3 novembre, avec une marge plafonnée à +10 %.

Le conducteur ne peut plus demander au système de rouler en permanence 50 % au-dessus de la limitation. Les réglages de dépassement sont effacés à chaque redémarrage. C’est le changement que l’autorité néerlandaise a approuvé le 3 novembre, avec une marge plafonnée à +10 %. Pas de contrôle technique. Une voiture non modifiée n’a pas à passer de contrôle. Ce peut être nécessaire avec des pneus de taille inhabituelle ou un châssis rabaissé.

Une voiture non modifiée n’a pas à passer de contrôle. Ce peut être nécessaire avec des pneus de taille inhabituelle ou un châssis rabaissé. La responsabilité. Elle reste au conducteur, amendes pour excès de vitesse comprises.

Pourquoi maintenant, avant l’Europe

Traficom dit aller « un peu plus vite » que la procédure européenne pour deux raisons : les modifications déjà faites par Tesla, et la possibilité, pour les propriétaires finlandais, de découvrir le système avant le cœur de l’hiver. L’agence attend une homologation européenne « au cours de l’hiver », Tesla s’étant montré prêt à faire les changements demandés par les États membres. D’autres modifications sont attendues d’ici là, pour aider le conducteur à rester attentif.

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Cette reconnaissance n’engage pas la Finlande lors du vote européen, précise Traficom. Le comité technique européen pour les véhicules à moteur doit encore voter ; il faut ensuite environ trois semaines pour que l’homologation vaille dans toute l’Union. Aucune date de vote n’est publiée.

Et la France ?

Le système n’y est toujours pas autorisé. Traficom fait partie des 28 autorités que Tesla Mag interroge depuis le 20 octobre ; elle ne nous avait pas répondu au 27 octobre. L’avancement, pays par pays, est dans notre dossier sur les gouvernements européens. Vous roulez en Tesla ? Inscrivez votre voiture dans Mon Tesla Mag pour être prévenu quand le système arrivera chez vous.

Cet article existe aussi en anglais.

Le FSD face aux gouvernements européens. Le 20 octobre 2026, Tesla Mag a engagé une consultation écrite des autorités des transports de 28 États européens sur le FSD (Supervised) de Tesla. Réponses officielles, engagements et refus : suivez la consultation, État par État, dans notre dossier.

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Sources : Traficom, « Teslan kuljettajaa avustava järjestelmä on nyt sallittu Suomen tieliikenteessä », 11 novembre 2026, 7 h 53 heure de Helsinki (traficom.fi), lu le 11 novembre vers 10 h 30 ; RDW, communiqué du 3 novembre 2026. Tesla n’a pas commenté au moment où nous écrivons.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA