Le SUV électrique compact qui va le plus loin en 2026 est le Volvo EX60 P12 AWD : 810 km en cycle WLTP, d’après Volvo, juste devant le BMW iX3 50 xDrive (805 km). Les DS N°8 et N°7 Long Range suivent, à 750 et 740 km, et offrent le meilleur rapport autonomie/prix. Le Tesla Model Y Premium Grande Autonomie atteint 622 km en transmission intégrale et 603 km en propulsion.

Mis à jour le 7 octobre 2026.

Le classement des SUV électriques compacts par autonomie

Pour chaque modèle, nous avons retenu la version qui va le plus loin, avec son autonomie WLTP maximale et son prix en France. Les valeurs viennent des sites, brochures et listes de prix officiels des constructeurs.

Rang Modèle et version Autonomie WLTP maximale Prix Recharge rapide de 10 à 80 % Prix par km d’autonomie 1 Volvo EX60 P12 AWD 810 km dès 75 500 € 19 min 93 € 2 BMW iX3 50 xDrive 805 km dès 72 950 € 21 min 91 € 3 DS N°8 FWD Long Range 750 km 50 610 € non publié 67 € 4 DS N°7 Long Range 740 km 50 610 € non publié 68 € 5 Mercedes GLC 400 4MATIC électrique 715 km* dès 71 900 € 22 min 101 € 6 Mercedes GLA 250+ électrique 657 km dès 50 700 € 22 min 77 € 7 Audi Q6 e-tron S line e-tron performance 653 km 74 500 € 21 min 114 € 8 Porsche Macan électrique (propulsion) 641 km dès 84 100 € 21 min 131 € 9 Mercedes GLB 250+ électrique 632 km dès 55 900 € 22 min 88 € 10 Polestar 4 SUV, propulsion 630 km dès 56 800 € 30 min 90 € 11 Zeekr 7X Long Range RWD 623 km 55 990 € 16 min 90 € 12 Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Transmission intégrale 622 km 53 990 € non publié 87 € 13 Polestar 4 coupé, propulsion 620 km dès 61 800 € 30 min 100 € 14 Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion 603 km 46 990 € non publié 78 € 15 smart #5 Pro+ 590 km dès 52 105 € 18 min 88 € * Valeur provisoire de la brochure française de Mercedes du 9 juin 2026, « à confirmer à l’homologation ». Prix par km : prix divisé par l’autonomie WLTP, calcul Tesla Mag.

L’autonomie WLTP maximale de chaque modèle, d’après les constructeurs. Graphique : Tesla Mag

Le meilleur rapport autonomie/prix

Rapporté au prix, le classement change. Les deux DS Long Range sont imbattables : 67 et 68 € par kilomètre d’autonomie, pour 750 et 740 km à 50 610 €. Viennent ensuite le Mercedes GLA 250+, à 77 €, et le Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, à 78 € : 603 km pour 46 990 €, sans compter les aides. À l’autre bout, le Porsche Macan coûte 131 € par kilomètre d’autonomie, et l’Audi Q6 e-tron 114 €.

Les deux champions de l’autonomie pure, le Volvo EX60 P12 et le BMW iX3 50 xDrive, se paient plus de 72 000 € : autour de 91 à 93 € par kilomètre.

Autonomie ou recharge : ce qui compte sur la route

L’autonomie WLTP est mesurée en cycle mixte. Sur autoroute et par temps froid, on fait moins de kilomètres : la vitesse de recharge pèse alors autant que la taille de la batterie. Les constructeurs annoncent, pour 10 minutes de charge rapide :

jusqu’à 372 km pour le BMW iX3 50 xDrive ;

de 240 à 305 km pour le Mercedes GLC 400 4MATIC ;

260 km pour l’Audi Q6 e-tron ;

de 240 à 270 km pour le Mercedes GLA 250+ ;

de 224 à 262 km pour le Porsche Macan ;

200 km pour le DS N°8.

Tesla ne publie pas de temps de 10 à 80 %, mais annonce 267 km récupérés en 15 minutes pour le Model Y Grande Autonomie. Ces chiffres ne sont pas mesurés de la même façon d’une marque à l’autre : ils donnent un ordre de grandeur, pas un classement. Pour aller plus loin, voyez notre comparatif des kilomètres récupérés en 10 minutes.

L’autonomie n’est pas tout : le Model Y reste le SUV compact premium au plus grand coffre et l’un des moins chers, comme le montre notre comparatif des 21 SUV électriques compacts premium. Pour le volume de chargement, lisez notre classement des coffres, et pour le financement, notre calcul achat, LOA ou LLD.

Notre méthode

Nous avons retenu les SUV électriques des marques premium, ou positionnées comme telles, de 4,4 à 4,85 m environ, commandables en France. Pour chaque modèle figure la version à la plus grande autonomie WLTP : la valeur haute de la fourchette, qui dépend des jantes et des options. Les prix sont ceux des listes officielles, parfois « à partir de », hors aides. Les données ont été relevées le 28 septembre 2026. Le prix par kilomètre d’autonomie est un calcul Tesla Mag.

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Questions fréquentes

Quel SUV électrique compact a la meilleure autonomie en 2026 ?

Le Volvo EX60 P12 AWD, avec 810 km WLTP, devant le BMW iX3 50 xDrive (805 km) et le DS N°8 FWD Long Range (750 km).

Quel SUV électrique compact offre le meilleur rapport autonomie/prix ?

Les DS N°8 et N°7 Long Range, à 67 et 68 € par kilomètre d’autonomie, puis le Mercedes GLA 250+ (77 €) et le Tesla Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion (78 €).

Quelle est l’autonomie du Tesla Model Y en 2026 ?

Jusqu’à 622 km WLTP en Premium Grande Autonomie Transmission intégrale, et 603 km en Premium Grande Autonomie Propulsion, selon Tesla.

L’autonomie WLTP est-elle réaliste ?

C’est une valeur normalisée, mesurée en cycle mixte. Sur autoroute et par temps froid, l’autonomie réelle est plus faible, pour tous les modèles.

Sources : sites, brochures et listes de prix officiels de Volvo, BMW, DS Automobiles, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, Polestar, Zeekr, Tesla et smart, relevés le 28 septembre 2026 ; calculs Tesla Mag.