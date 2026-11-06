Mercredi 4 novembre, Tesla a ouvert le Berlin Tesla Engineering Center (BTEC), dans le quartier de Köpenick, à une demi-heure de route de son usine de Grünheide. Quatre sites d’ingénierie y sont regroupés sur un seul campus, avec 30 laboratoires. C’est le troisième centre de ce type dans le monde pour Tesla, après Fremont, en Californie, et Shanghai.

Moins d’un an entre le permis et l’ouverture

L’annonce tient en quelques lignes, publiées par le compte européen de la marque avec une vidéo du site. Tesla y donne quatre informations :

Le délai : moins d’un an entre l’obtention du permis et la mise en service.

: moins d’un an entre l’obtention du permis et la mise en service. Le regroupement : quatre sites d’ingénierie jusque-là séparés, réunis sur un seul campus.

: quatre sites d’ingénierie jusque-là séparés, réunis sur un seul campus. Les équipements : 30 laboratoires différents.

: 30 laboratoires différents. Les métiers : matériaux, groupe motopropulseur, ingénierie du véhicule et validation, sous le même toit.

« Nous réunissons sous un même toit les matériaux, le groupe motopropulseur, l’ingénierie du véhicule et la validation, ce qui permet une boucle de retour courte entre le développement et la montée en cadence. » Tesla Europe, sur X, le 4 novembre 2026 (traduction Tesla Mag)

Tesla ne donne ni effectif, ni montant d’investissement, ni liste de projets confiés au centre. Nous ne citons donc aucun de ces chiffres.

Pourquoi Berlin, et pourquoi maintenant

La « montée en cadence » dont parle Tesla, c’est celle des chaînes de production. Placer les ingénieurs à 30 minutes de l’usine, c’est raccourcir le chemin entre un problème constaté sur la ligne et sa correction en laboratoire. Grünheide est l’usine européenne de Tesla, celle qui assemble le Model Y vendu sur le continent. Elle a aussi tenu bon face au syndicat IG Metall, comme nous l’avions raconté (la défaite d’IG Metall à Giga Berlin), et elle est mieux reliée à la ville depuis l’extension de la navette ferroviaire « Giga Train ».

Côté ventes, Tesla a bondi en Allemagne à la rentrée (+269 % en septembre, devant BYD). Et à Bruxelles, les eurodéputés discutent de super-crédits pour les électriques fabriquées dans l’Union (notre article sur le vote du 4 novembre) : une raison de plus, pour un constructeur, d’ancrer en Europe son développement autant que sa production.

Ce que ça peut changer pour les possesseurs européens

Tesla ne détaille pas les programmes du BTEC. Ce que l’on sait : la validation fait partie des métiers regroupés. C’est l’étape où un véhicule ou une pièce est testé avant la série, y compris pour les exigences propres au marché européen. Avoir ces laboratoires à côté de l’usine qui fabrique les Model Y européens, c’est, sur le papier, des corrections plus rapides quand un défaut apparaît en production. Nous suivrons ce que Tesla en dira, notamment lors de ses prochaines présentations.

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Source : Tesla Europe, publication sur X du 4 novembre 2026 (lien), lue le 5 novembre. Citation traduite par Tesla Mag. Photo d’archives : l’usine Tesla de Grünheide (Giga Berlin-Brandenburg).

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA