Tesla a immatriculé 12 552 voitures en Allemagne en septembre, près de quatre fois plus qu’un an plus tôt. C’est son meilleur mois depuis décembre 2022, selon l’office fédéral des véhicules (KBA), et la marque passe devant BYD sur les neuf premiers mois de l’année.

La plus forte hausse des grandes marques

Dans son communiqué du 5 octobre, le KBA place Tesla en tête des progressions parmi les marques importées qui dépassent 4 000 immatriculations dans le mois : +268,7 %, pour 4,9 % du marché. En septembre 2025, la marque n’avait immatriculé que 3 404 voitures en Allemagne.

Il faut remonter à décembre 2022 (17 501 immatriculations) pour trouver un meilleur mois. Depuis janvier 2023, le plus haut niveau mensuel de Tesla outre-Rhin était de 9 252, en mars dernier.

Le marché allemand, lui, progresse de 9 %, à 256 774 voitures neuves. BYD (+85,6 %) et MG (+60,8 %) suivent Tesla parmi les importateurs. Côté constructeurs allemands, Mercedes gagne 6,2 %, quand Volkswagen (−6,1 %) et BMW (−2,4 %) reculent.

Tesla passe devant BYD sur l’année

De janvier à septembre, Tesla totalise 44 810 immatriculations en Allemagne, trois fois plus qu’à la même période de 2025 (14 845). C’est déjà plus que toute l’année 2024 (37 574) et 2,3 fois l’année 2025 entière (19 390).

Fin août, BYD menait encore, avec 36 748 immatriculations contre 32 258 pour Tesla. Le constructeur chinois progresse vite (+262,1 % sur neuf mois), mais il vend surtout des hybrides rechargeables outre-Rhin : 14 161 voitures électriques sur 36 748 de janvier à août. En septembre, Tesla a immatriculé deux fois plus de voitures que lui (12 552 contre 6 040), et le dépasse désormais sur l’année : 44 810 contre 42 788.

Comme souvent chez Tesla, les immatriculations se concentrent en fin de trimestre : 367 en juillet, 3 034 en août, puis 12 552 en septembre. Sur le troisième trimestre, la marque en compte 15 953, contre 5 955 un an plus tôt (+168 %).

Plus d’une voiture neuve sur trois est électrique

En septembre, 88 599 voitures 100 % électriques ont été immatriculées en Allemagne : 34,5 % du marché, contre 19,3 % un an plus tôt. Selon notre calcul à partir des séries du KBA, c’est la plus forte part mensuelle depuis au moins fin 2018 ; le précédent sommet, 33,2 %, remontait à décembre 2022. Tesla représente à lui seul 14,2 % des électriques du mois (calcul Tesla Mag).

Les autres motorisations reculent : −29,2 % pour l’essence, −20,1 % pour le diesel. Les hybrides rechargeables restent stables, à 27 681 immatriculations (10,8 %). Le KBA relève aussi un bond de 28,5 % des achats des particuliers, qui pèsent 40,3 % du marché.

Et maintenant ?

Le détail par modèle de septembre sera publié par le KBA le 7 octobre. De janvier à août, la Model Y comptait 21 426 immatriculations en Allemagne, et la Model 3, 10 557.

Côté production, Tesla a indiqué en juillet augmenter la capacité de production de packs batterie de son usine de Grünheide, près de Berlin, qu’il présente comme le principal frein à une hausse de sa production automobile.

En France, la Model Y a terminé septembre en tête des ventes, pour le deuxième mois de suite : retrouvez notre tour d’Europe des ventes de septembre. Vous roulez en électrique ? Ajoutez votre voiture à la carte de Mon Tesla Mag.

Sources : KBA, communiqué n° 41/2026 du 5 octobre 2026 et tableaux FZ10 ; Tesla, point aux actionnaires du 22 juillet 2026.