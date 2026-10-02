Tesla a livré 486 532 voitures au troisième trimestre 2026, selon son communiqué du 2 octobre. C’est 1,3 % de plus qu’au deuxième trimestre, et son meilleur trimestre depuis l’été 2025. Les livraisons Tesla du T3 2026 s’accompagnent d’une production de 464 391 voitures et de 13,7 GWh de stockage d’énergie installés.

Les chiffres du 3e trimestre 2026

Production Livraisons Model 3 et Model Y 457 387 478 237 Autres modèles 7 004 8 295 Total 464 391 486 532 Source : communiqué de Tesla du 2 octobre 2026. Stockage d’énergie installé : 13,7 GWh.

Les voitures soumises à une comptabilité de location représentent 1 % des livraisons, selon le communiqué.

Une hausse sur trois mois, un léger recul sur un an

Par rapport au deuxième trimestre 2026, Tesla a livré 6 406 voitures de plus (+1,3 %) et en a produit 12 633 de plus (+2,8 %), d’après son communiqué de juillet.

Sur un an, les livraisons reculent de 10 567 voitures (−2,1 %). Le troisième trimestre 2025 reste le record de Tesla, avec 497 099 livraisons (communiqué d’octobre 2025). Il avait profité d’un effet d’aubaine aux États-Unis : le crédit d’impôt fédéral de 7 500 dollars a disparu pour les voitures acquises après le 30 septembre 2025 (IRS). La production, elle, progresse de 3,8 % sur un an.

Avec 486 532 voitures, ce trimestre est le troisième meilleur de l’histoire de Tesla, derrière le troisième trimestre 2025 et le quatrième trimestre 2024 (495 570 livraisons, communiqué de janvier 2025).

Sur les neuf premiers mois de 2026, Tesla a livré 1 324 681 voitures, soit 8,8 % de plus que sur la même période de 2025 (1 217 902). Calcul Tesla Mag à partir des communiqués des premier et deuxième trimestres 2026, et des premier et deuxième trimestres 2025.

Model 3 et Model Y portent les livraisons

Le Model 3 et le Model Y représentent 98 % des livraisons, avec 478 237 voitures : une hausse de 2,2 % sur trois mois, et un recul de 0,6 % seulement sur un an. En France, le Model Y a été la voiture électrique la plus vendue en septembre.

Les autres modèles, c’est-à-dire les Model S, Model X et Cybertruck, tombent à 8 295 livraisons, contre 12 364 au deuxième trimestre. Tesla a mis hors service en juillet les lignes des Model S et X à Fremont, pour y installer celle de son robot Optimus.

Tesla a livré 22 141 voitures de plus qu’elle n’en a produit ce trimestre : elle a donc puisé dans ses stocks (calcul Tesla Mag).

Stockage d’énergie : 13,7 GWh

Tesla a installé 13,7 GWh de batteries stationnaires, Megapack et Powerwall, contre 13,5 GWh au deuxième trimestre (+1,5 %) et 12,5 GWh un an plus tôt (+9,6 %). Le record reste celui du quatrième trimestre 2025, avec 14,2 GWh (communiqué de janvier 2026).

Sur neuf mois, le stockage atteint 36,0 GWh, contre 32,5 GWh en 2025 (+10,8 %, calcul Tesla Mag). Nous avons expliqué pourquoi le stockage est devenu un moteur de croissance pour Tesla.

Prochaine étape : les résultats du 21 octobre

Tesla publiera ses résultats financiers du troisième trimestre le mercredi 21 octobre 2026, après la clôture de Wall Street. La séance de questions-réponses de la direction est prévue à 16 h 30, heure du Texas, soit 23 h 30 à Paris. Le communiqué rappelle que les livraisons ne suffisent pas à prédire les résultats, qui dépendent aussi du prix de vente moyen et des coûts.

Chaque trimestre rapproche aussi Tesla de l’objectif de 20 millions de véhicules livrés fixé par le plan de rémunération d’Elon Musk.

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Sources : communiqués de Tesla sur la production et les livraisons (T3 2026, T2 2026, T1 2026, T4 2025, T3 2025, T2 2025, T1 2025, T4 2024) ; IRS, crédit d’impôt pour les véhicules propres.