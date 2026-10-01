La mise à jour Tesla 2026.38 est diffusée depuis le 30 septembre 2026, pour l’instant à une petite partie de la flotte. Elle vise surtout les anciennes Tesla : images plus fines sur l’écran des Model 3 et Model Y HW3 à processeur AMD Ryzen, plans de certains Superchargeurs sur les voitures à processeur Intel Atom, réglage dynamique des feux de croisement sur certaines Model 3. S’y ajoutent des correctifs de sécurité.

Tesla n’a pas publié de liste des voitures éligibles. Cet article s’appuie sur les notes de version officielles de Tesla, recoupées entre plusieurs relevés, et sur les documents de Tesla et de la NHTSA, l’autorité américaine de sécurité routière. Cette version succède à la Summer Update 2026 et à la mise à jour 2026.32.

De nouveaux visuels pour les Model 3 et Model Y HW3 à processeur AMD

Première nouveauté, « Visual Updates » : selon les notes de version, l’écran central affiche désormais des images de meilleure qualité de votre Tesla, ainsi qu’un environnement amélioré pour la « park scene », la vue affichée lorsque la voiture est en stationnement.

D’après les premières installations observées, que Tesla n’a pas confirmées, elle ne concerne que les Model 3 et Model Y d’avant restylage qui combinent l’ordinateur HW3 (ou AI3) et le processeur multimédia AMD Ryzen. Votre équipement figure dans Contrôles > Logiciel, parmi les informations supplémentaires sur le véhicule. Notre guide du hardware Tesla, de l’Autopilot 1 à l’AI5, détaille ces générations.

Un réglage dynamique des feux de croisement, sur certaines Model 3

Deuxième nouveauté, « Dynamic Headlight Leveling » : selon les notes de version, les feux de croisement ajustent automatiquement leur orientation selon les conditions de conduite et la circulation, pour mieux éclairer la route en éblouissant moins les autres usagers.

Tesla ne précise pas quelles voitures en profitent. La note n’a été relevée que sur une partie des Model 3 mises à jour ; des observateurs l’associent aux phares matriciels, sans confirmation de Tesla. Rien n’indique encore qu’elle sera activée en France.

Aux États-Unis, la fonction a été rapprochée du rappel 26V-507, déposé le 4 août : 20 349 Model 3 et Model Y dont les feux de croisement dépassent par endroits l’intensité maximale permise par la norme fédérale FMVSS 108. Aucun document officiel n’établit ce lien : pour ces phares au standard nord-américain (SAE), la NHTSA indique que Tesla les remplacera gratuitement, avec des lettres aux propriétaires attendues le 3 octobre.

Les plans des Superchargeurs arrivent sur les Tesla à processeur Intel

Troisième nouveauté, « Supercharger Site Maps » : la commande « View Site Map » affiche une vue détaillée de certains Superchargeurs. En navigation vers un site pilote, son plan et l’occupation des bornes en temps réel (disponible, occupée, hors service) s’affichent à l’arrivée.

Annoncée début décembre 2025 par Tesla Charging, avec un pilote sur 18 sites, la fonction montre la disposition des bornes, les commerces voisins et la disponibilité en direct. Elle existe aussi dans l’application Tesla depuis la mi-septembre. La 2026.38 l’étend aux voitures à processeur multimédia Intel Atom : Model S et Model X d’ancienne génération, premières Model 3 et Model Y.

Tesla n’a pas publié la liste des Superchargeurs couverts, et aucun site pilote n’est officiellement confirmé en France. Notre dossier sur les Superchargeurs Tesla en France fait le point sur le réseau.

Des correctifs de sécurité pour toutes les voitures

Enfin, les notes de version annoncent d’importants correctifs et améliorations de sécurité, sans plus de détails. Les voitures qui n’avaient pas encore la 2026.32 récupèrent aussi au passage ses nouveautés, selon leur équipement.

La mise à jour s’installe à distance, sans passage en atelier. Pour la recevoir au plus tôt :

laissez le Wi-Fi activé et connecté : le manuel du conducteur rappelle qu’il est le plus souvent indispensable au téléchargement ;

dans Contrôles > Logiciel, réglez la « Préférence de mise à jour logicielle » sur « Avancé », pour recevoir les mises à jour dès qu’elles sont disponibles pour la configuration et la région de votre voiture ;

surveillez ce même menu Contrôles > Logiciel : c’est là que la mise à jour s’affiche, se télécharge et s’installe.

Pourquoi vous ne l’avez peut-être pas encore

Tesla procède par vagues, et la première ne touche qu’une petite partie de la flotte. Le constructeur dit choisir comment, quand et où envoyer chaque version : même en mode « Avancé », il faut attendre son ouverture à votre configuration et à votre région. Certaines fonctions dépendent aussi du matériel. Retrouvez toutes les mises à jour Tesla de 2026 dans notre récapitulatif.

La mise à jour 2026.38 en un coup d’œil

Fonction Modèles et matériel En France Visual Updates (visuels) Model 3 et Model Y d’avant restylage, HW3 et AMD Ryzen Non précisé par Tesla Dynamic Headlight Leveling (phares) Certaines Model 3, liste non publiée Non confirmée Supercharger Site Maps (plans) Model S, X, 3 et Y à processeur Intel Atom Aucun site pilote confirmé Correctifs de sécurité Toutes les voitures mises à jour Oui Notes de version officielles de Tesla et premières installations, au 1er octobre 2026.

Questions fréquentes

Ma Tesla est-elle concernée par la mise à jour 2026.38 ?

Toutes les Tesla qui la reçoivent ont les correctifs de sécurité. Les visuels visent les Model 3 et Model Y HW3 à processeur AMD Ryzen, les plans des Superchargeurs les voitures à processeur Intel Atom, le réglage des phares certaines Model 3.

Les plans des Superchargeurs fonctionnent-ils en France ?

La fonction arrive avec la mise à jour, mais ne s’affiche que sur les sites pilotes, dont Tesla n’a pas publié la liste. Aucun site n’est annoncé en France.

Le réglage dynamique des phares corrige-t-il le rappel américain ?

Aucun document officiel ne l’affirme. Pour le rappel 26V-507, qui concerne des voitures américaines, la NHTSA indique que Tesla remplacera gratuitement les phares.

Sources