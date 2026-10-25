69 Cybercab déclarés en un jour au Texas : le robotaxi sans volant passe à 420 exemplaires

Mise à jour du 25 octobre 2026 à 12 h : un nouveau relevé du registre en compte 970, dont 463 Cybercab (43 de plus depuis le 24 octobre à 16 h 07). Le suivi complet est dans notre page sur la flotte Tesla Robotaxi.

Tesla a déclaré 69 Cybercab de plus au registre public du Texas en vingt-quatre heures : le biplace sans volant ni pédales y compte désormais 420 exemplaires. Tesla Mag a relevé ce registre samedi 24 octobre à 16 h 07. Vendredi à 16 h 08, il n’avait pas bougé depuis la veille. C’est le plus gros lot de Cybercab enregistré depuis notre premier relevé, le 9 octobre.

Ce que dit le registre, samedi 24 octobre

Au Texas, tout véhicule autonome mis en circulation par un opérateur doit être déclaré auprès du DMV, l’administration des véhicules de l’État. La liste est publique, sur le portail TxMCCS. L’opérateur s’appelle Tesla Robotaxi, LLC, autorisé le 14 mai 2026.

927 véhicules au total, samedi 24 octobre à 16 h 07 ;

au total, samedi 24 octobre à 16 h 07 ; 420 Cybercab , soit 69 de plus que vendredi ;

, soit 69 de plus que vendredi ; 507 Model Y , sans changement ;

, sans changement ; aucun véhicule retiré de la liste depuis le premier relevé.

Le lot de samedi est fait uniquement de Cybercab. C’est l’inverse de celui de jeudi 22 octobre, au lendemain des résultats du troisième trimestre : 55 véhicules ajoutés, dont 53 Model Y et 2 Cybercab seulement.

101 Cybercab de plus en quinze jours

Nos relevés, archivés, donnent l’évolution du nombre de Cybercab déclarés :

9 octobre : 319 ;

18 octobre : 349 (+30) ;

22 octobre : 351 (+2) ;

24 octobre : 420 (+69).

Sur la même période, la flotte déclarée est passée de 739 à 927 véhicules, soit 188 de plus, ou 25 % (calcul Tesla Mag). Le Cybercab en représente désormais 45 %, contre 43 % le 9 octobre. Les déclarations arrivent toujours par lots : plusieurs dizaines de véhicules le même jour, puis plus rien pendant quelques jours.

Tous sortis de la Gigafactory Texas

Le registre publie le numéro de série, le VIN, de chaque véhicule. Son dixième caractère donne l’année-modèle, son onzième l’usine. Les 69 Cybercab ajoutés samedi portent tous l’année-modèle 2026 et le code de la Gigafactory Texas, à Austin, comme les 351 déjà déclarés. Les Model Y de la flotte, eux, viennent tous de l’usine de Fremont, en Californie.

Les six derniers caractères du VIN forment un numéro de série. Pour les Cybercab, le plus élevé du registre était 4 055 vendredi ; il est de 4 292 samedi. Ce numéro ne dit pas combien de Cybercab ont été fabriqués : un constructeur ne les attribue pas forcément dans l’ordre, ni sans trous.

Ce que le registre ne dit pas

Un véhicule déclaré n’est pas forcément un véhicule qui transporte des clients. Le registre ne précise ni la ville d’exploitation, ni le nombre de courses, ni la présence d’une personne de sécurité à bord. Il donne la flotte que Tesla est autorisé à faire rouler sans conducteur au Texas, pas celle qui roule chaque jour.

C’est en revanche le seul chiffre public, daté et vérifiable, sur la montée en cadence du Cybercab. Mercredi 21 octobre, Tesla a annoncé des Cybercab chez des clients fin 2026. Trois jours plus tard, le robotaxi sans volant gagne plus d’exemplaires déclarés en une journée qu’en deux semaines.

Notre suivi

Tesla Mag relève le registre chaque jour. Les chiffres sont reportés dans notre suivi de la flotte Tesla Robotaxi. Pour le contexte, lire aussi ce qu’il fallait surveiller aux résultats de Tesla.

Source : registre public des véhicules automatisés du DMV du Texas (TxMCCS), opérateur Tesla Robotaxi, LLC, autorisation AV8313426653583. Relevés Tesla Mag du 9 au 24 octobre 2026, archivés ; calculs et lecture des numéros de série par Tesla Mag.