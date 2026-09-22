Tesla Semi en Europe : ce que l’on sait en 2026

Tesla a profité de l’IAA Transportation 2026 de Hanovre pour dévoiler la version européenne du Semi, et l’indique désormais directement sur son site français : les livraisons débutent en 2027. Voici ce que l’on sait précisément, sans extrapoler au-delà de ce que le constructeur a communiqué.

Autonomie et consommation

Tesla annonce jusqu’à 550 km d’autonomie estimée pour la version européenne, mesurée à 40 tonnes de poids total combiné, 80 km/h, 20 °C, sur terrain plat, avec kit aérodynamique et semi-remorque conforme aux normes CARB. La consommation annoncée est de 1,0 kWh/km. À titre de comparaison, la version nord-américaine Long Range revendique environ 800 km, mais dans des conditions de mesure différentes : les deux chiffres ne se comparent pas terme à terme.

Recharge : Mégachargeur et Basechargeur

Le Semi se recharge sur le réseau Mégachargeur de Tesla, jusqu’à 800 kW, avec 60 % d’autonomie récupérée en 30 minutes. Pour les arrêts longs en dépôt ou de nuit, Tesla propose aussi le Basechargeur, une solution à 120 kW pensée pour équiper directement les sites des transporteurs plutôt que la route.

Fabrication, prix : ce qui manque encore

Deux informations ne sont pas communiquées à ce stade : le prix, et le lieu de fabrication des unités destinées à l’Europe. La production en volume actuelle du Semi reste basée dans une usine dédiée accolée à la Gigafactory Nevada, aux États-Unis. Or la prime CEE bonifiée pour l’achat d’un poids lourd électrique (fiche TRA-EQ-129) exige que le véhicule soit fabriqué dans l’Espace économique européen et inscrit sur une liste publiée par l’ADEME. Tant que Tesla n’aura pas précisé l’origine de fabrication des Semi vendus en Europe, l’éligibilité à cette bonification reste incertaine.

Notre simulateur de prime CEE calcule le montant selon le tonnage et l’origine de fabrication de votre véhicule — camion Tesla Semi ou l’un des sept modèles déjà commercialisés en France. Et si vous exploitez un site logistique ou tertiaire, notre page dédiée à la recharge des poids lourds vous permet de nous transmettre votre projet.

Foire aux questions

Quand le Tesla Semi arrive-t-il en Europe ? Tesla annonce sur son site français que les livraisons débutent en 2027, sans date plus précise à ce stade. Quelle est l’autonomie du Tesla Semi européen ? Jusqu’à 550 km (estimation constructeur), mesurée à 40 tonnes de poids total combiné, 80 km/h, 20°C, sur terrain plat. Le Tesla Semi est-il éligible à la prime CEE bonifiée ? Pas de certitude à ce jour : la bonification exige une fabrication dans l’Espace économique européen et une inscription sur la liste ADEME, et Tesla n’a pas précisé le lieu de fabrication des unités européennes.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Chiffres constructeur (« est. »), relevés directement sur tesla.com le 19 septembre 2026.