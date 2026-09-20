En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.

L’écran de votre Tesla affiche un pourcentage de charge, pas l’état de santé réel de la batterie. Pour le connaître précisément — utile avant une revente, ou pour vérifier l’éligibilité à une aide qui exige un seuil de capacité — il faut passer par un boîtier de diagnostic et une application dédiée.

Ce qu’il faut : un boîtier, un adaptateur, une application

Une Tesla n’a pas de prise OBD2 standard visible : il faut un petit adaptateur qui convertit son connecteur propriétaire (sous le tableau de bord, côté conducteur) en prise OBD2 classique. Deux éléments sont nécessaires :

Adaptateur SL Elements 26 broches vers OBD2, spécifique Model 3 et Model Y

Boîtier OBDLink MX+ Bluetooth, le modèle recommandé par le développeur de l’application Scan My Tesla — il encaisse le débit rapide du bus CAN de Tesla sans perdre de trames, contrairement à des boîtiers d’entrée de gamme

Côté logiciel, l’application Scan My Tesla (disponible sur iOS et Android, en dehors d’Amazon) se connecte au boîtier en Bluetooth et affiche l’état de santé de la batterie, la capacité réelle et la dégradation depuis l’origine.

Pourquoi vérifier sa capacité maintenant

Plusieurs aides à l’achat d’un véhicule électrique d’occasion exigent une capacité de batterie certifiée au-dessus d’un seuil (généralement 80 %) pour rester éligibles. Un rapport clair, sorti avant la mise en vente ou avant l’achat, évite les mauvaises surprises et les contestations a posteriori.

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