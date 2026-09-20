En tant que Partenaire Amazon, Tesla Mag réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
L’écran de votre Tesla affiche un pourcentage de charge, pas l’état de santé réel de la batterie. Pour le connaître précisément — utile avant une revente, ou pour vérifier l’éligibilité à une aide qui exige un seuil de capacité — il faut passer par un boîtier de diagnostic et une application dédiée.
Ce qu’il faut : un boîtier, un adaptateur, une application
Une Tesla n’a pas de prise OBD2 standard visible : il faut un petit adaptateur qui convertit son connecteur propriétaire (sous le tableau de bord, côté conducteur) en prise OBD2 classique. Deux éléments sont nécessaires :
- Adaptateur SL Elements 26 broches vers OBD2, spécifique Model 3 et Model Y
- Boîtier OBDLink MX+ Bluetooth, le modèle recommandé par le développeur de l’application Scan My Tesla — il encaisse le débit rapide du bus CAN de Tesla sans perdre de trames, contrairement à des boîtiers d’entrée de gamme
Côté logiciel, l’application Scan My Tesla (disponible sur iOS et Android, en dehors d’Amazon) se connecte au boîtier en Bluetooth et affiche l’état de santé de la batterie, la capacité réelle et la dégradation depuis l’origine.
Pourquoi vérifier sa capacité maintenant
Plusieurs aides à l’achat d’un véhicule électrique d’occasion exigent une capacité de batterie certifiée au-dessus d’un seuil (généralement 80 %) pour rester éligibles. Un rapport clair, sorti avant la mise en vente ou avant l’achat, évite les mauvaises surprises et les contestations a posteriori.
Foire aux questions
Le diagnostic OBD abîme-t-il la garantie Tesla ?
Non : l’adaptateur ne fait que lire les données du bus CAN, il n’écrit rien et ne modifie aucun paramètre du véhicule. C’est un usage passif, sans risque pour la garantie.
Un boîtier OBD2 générique fonctionne-t-il avec Scan My Tesla ?
Certains boîtiers d’entrée de gamme fonctionnent mais avec des lectures plus lentes et parfois incomplètes, car le bus CAN de Tesla envoie beaucoup de données très vite. L’OBDLink MX+ est le modèle recommandé par le développeur de l’application pour une lecture fiable.
Le boîtier draine-t-il la batterie 12V si on l’oublie branché ?
Un bon boîtier comme l’OBDLink MX+ se met en veille correctement quand la voiture dort, contrairement à des adaptateurs bas de gamme qui peuvent continuer à consommer et vider la batterie 12V.