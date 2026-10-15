Avant d’acheter une petite voiture électrique d’occasion, le chiffre à obtenir est l’état de santé de sa batterie, le SoH, exprimé en pourcentage de sa capacité d’origine. Depuis août 2026, la France en a pour la première fois une définition officielle, qui fait de la valeur lue dans l’électronique de la batterie la référence pour les ventes aux particuliers. Voici comment lire un diagnostic, quel niveau d’usure accepter sur une voiture de trois ans, et comment s’en servir pour négocier.

Pour les pressés

Exigez un SoH écrit , daté, avec le numéro de série de la voiture (VIN) et la méthode utilisée.

, daté, avec le numéro de série de la voiture (VIN) et la méthode utilisée. À 3 ans , une batterie normale est nettement au-dessus de 80 % : c’est le plancher que les règles européennes fixent pour 5 ans ou 100 000 km.

, une batterie normale est nettement au-dessus de 80 % : c’est le plancher que les règles européennes fixent pour 5 ans ou 100 000 km. Sous 80 % , la voiture n’ouvre pas droit à la nouvelle prime CEE pour l’occasion, et c’est un argument de négociation.

, la voiture n’ouvre pas droit à la nouvelle prime CEE pour l’occasion, et c’est un argument de négociation. Sous 70 % pendant la garantie, la batterie relève en général de la garantie du constructeur.

Le SoH, ce qu’il mesure

Le SoH (state of health, état de santé) compare l’énergie que la batterie peut encore stocker à celle qu’elle stockait neuve. Les textes européens parlent d’« état de l’énergie certifiée ». Une batterie à 90 % stocke donc 90 % de son énergie d’origine, et offre à peu près 90 % de son autonomie de départ.

Un point à connaître : chaque constructeur calcule le SoH avec son propre algorithme. Deux voitures de marques différentes affichant 90 % ne sont donc pas strictement comparables au point près.

Ce que dit la nouvelle règle française

L’arrêté du 10 août 2026, publié au Journal officiel le 12 août, a créé une prime CEE pour l’achat ou la location d’une voiture électrique d’occasion chez un professionnel (fiche TRA-EQ-133, pour les opérations engagées à partir du 1er septembre 2026). Il a surtout donné la première définition réglementaire du SoH en France, avec trois façons de l’obtenir :

la valeur affichée au tableau de bord ; la valeur lue dans le système de gestion de la batterie (BMS), selon les procédures du constructeur, présentée comme « le standard de référence pour les transactions commerciales » d’occasion à destination des particuliers ; une valeur calculée par un prestataire indépendant, avec une méthode documentée.

Le document doit indiquer la valeur en pourcentage, la date du relevé, le numéro VIN de la voiture, le mode d’obtention et l’identité de celui qui l’a établi (raison sociale et SIRET). C’est la bonne grille pour juger n’importe quel rapport, prime ou pas.

Lire un rapport de diagnostic

Ce que vous devez trouver Pourquoi Le SoH en % C’est le chiffre qui compte, à comparer aux seuils ci-dessous La date et le kilométrage Un relevé ancien ne dit rien de l’état actuel Le VIN Il prouve que le rapport concerne bien cette voiture La méthode (BMS, test de roulage, test en atelier) La lecture BMS est la référence ; un essai routier seul ne mesure pas le SoH L’identité du prestataire Un rapport anonyme ne vaut rien en cas de litige Grille Tesla Mag, d’après l’annexe 8 de l’arrêté du 22 décembre 2014 créée par l’arrêté du 10 août 2026.

Les rapports grand public que nous avons consultés n’affichent ni le nombre de cycles ni le nombre de recharges rapides. Le futur passeport batterie européen contiendra ces données, mais seulement pour les batteries mises sur le marché à partir du 18 février 2027, et elles seront réservées aux personnes ayant un « intérêt légitime ».

Quel niveau d’usure accepter sur une voiture de 3 ans ?

Il n’existe pas de seuil légal pour une voiture donnée, mais trois repères officiels encadrent la réponse :

80 % jusqu’à 5 ans ou 100 000 km : c’est le plancher de durabilité que fixent le règlement technique mondial de l’ONU n° 22 et la norme européenne Euro 7. Il s’applique à l’ensemble d’une gamme, pas à chaque voiture, mais il donne l’ordre de grandeur attendu.

: c’est le plancher de durabilité que fixent le règlement technique mondial de l’ONU n° 22 et la norme européenne Euro 7. Il s’applique à l’ensemble d’une gamme, pas à chaque voiture, mais il donne l’ordre de grandeur attendu. 80 % pour la prime CEE occasion : en dessous, l’acheteur perd cette aide.

: en dessous, l’acheteur perd cette aide. 70 % pendant la garantie : la plupart des constructeurs garantissent ce seuil pendant 8 ans ou 160 000 km. Kia ajoute, à partir des modèles 2026, un palier de 80 % à 5 ans ou 100 000 km.

Notre lecture : à 3 ans et 30 000 à 50 000 km, une batterie en bonne santé se situe nettement au-dessus de 80 %. Un SoH proche de 80 % à cet âge est un signal d’alerte, à faire expliquer par le vendeur.

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Faire contrôler la batterie par un expert

Le constructeur : Kia, Toyota, MG ou BMW proposent un contrôle de capacité dans leur réseau, et Citroën et Fiat remettent un document d’état de santé après l’entretien.

: Kia, Toyota, MG ou BMW proposent un contrôle de capacité dans leur réseau, et Citroën et Fiat remettent un document d’état de santé après l’entretien. Un prestataire indépendant : AVILOO, par exemple, affiche 99 € pour son certificat complet, obtenu après un test de roulage de 100 à 10 % de charge sur 7 jours.

: AVILOO, par exemple, affiche 99 € pour son certificat complet, obtenu après un test de roulage de 100 à 10 % de charge sur 7 jours. Sur une Tesla : le menu Service de l’écran, rubrique de santé de la batterie (« Battery Health » dans le manuel), propose sur les voitures équipées un test qui demande jusqu’à 24 heures sur une borne de 5 kW au moins, en partant de moins de 20 % de charge, selon le manuel du propriétaire. Notre guide pour tester la santé d’une batterie Tesla détaille aussi les boîtiers OBD.

Négocier le prix avec l’état de la batterie

Aucun barème officiel ne relie le SoH au prix. On peut en revanche raisonner sur ce que vous achetez réellement : de l’autonomie et de la garantie restante.

Traduisez le SoH en autonomie : une citadine homologuée 320 km avec un SoH de 85 % offre environ 270 km. Comparez au prix d’une voiture équivalente avec une meilleure batterie. Comptez la garantie restante : une voiture de 3 ans garde 5 ans de garantie batterie chez la plupart des marques. Vérifiez qu’elle est transférable : Peugeot et Kia la conditionnent à l’entretien, MG la transfère à chaque propriétaire. Sous 80 %, faites valoir la perte de la prime CEE occasion pour l’acheteur. Faites écrire le SoH dans l’annonce ou sur la facture : il devient alors une caractéristique contractuelle de la vente.

Vos recours si la batterie déçoit

Achat chez un professionnel : la garantie légale de conformité s’applique pendant 2 ans (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation). Pour un bien d’occasion, le défaut est présumé exister à la vente pendant un an.

: la garantie légale de conformité s’applique pendant 2 ans (articles L217-3 et suivants du Code de la consommation). Pour un bien d’occasion, le défaut est présumé exister à la vente pendant un an. Achat à un particulier : seule la garantie des vices cachés s’applique (articles 1641 et suivants du Code civil). C’est à l’acheteur de prouver le défaut, dans les 2 ans suivant sa découverte.

Questions fréquentes

Vérifiez le SoH en pourcentage, la date, le VIN, la méthode et l’identité du prestataire. La lecture du BMS est la référence officielle depuis août 2026.

Quel niveau d’usure accepter pour une petite électrique de 3 ans ?

Une batterie normale est nettement au-dessus de 80 % à cet âge. Sous 80 %, la voiture perd l’éligibilité à la prime CEE occasion ; sous 70 %, elle relève en général de la garantie.

Traduisez le SoH en autonomie réelle, comptez la garantie restante et transférable, et faites inscrire le SoH sur la facture.

Quel contrôle faire faire par un expert avant l’achat ?

Un relevé du BMS par le réseau du constructeur, ou un certificat d’un prestataire indépendant qui documente sa méthode.

Sources : arrêté du 10 août 2026 (JO du 12 août 2026) et fiche CEE TRA-EQ-133 ; règlement technique mondial ONU n° 22 (2022) ; règlement (UE) 2024/1257 (Euro 7) ; règlement (UE) 2023/1542 (batteries) ; pages garantie des constructeurs ; AVILOO ; manuel du propriétaire Tesla ; fiches service-public.fr F11094 et F11007. Consultés le 12 octobre 2026.