Le guide ultime des bornes de recharge électrique

Bien choisir la borne de recharge de son véhicule électrique n’est pas chose aisée. Dans ce milieu très concurrentiel et aux multiples acteurs, quelle est la borne électrique qui convient le mieux à mon dispositif ? Laquelle rechargera mon véhicule sans accélérer l’usure de la batterie ? Nous avons mené notre enquête sur les marques

La marque Hager fournit les foyers en prises et bornes de recharges pour les scooters, motos, voitures et utilitaires électriques. Son offre se compose de la witty prise, la witty, la witty premium et la witty park. Les deux premières sont des petits modèles, parfaitement adaptés aux petits habitats et les recharges à la maison, tandis que les deux dernières sont destinées aux parkings et garages publics et privés. Selon la borne choisie, on bénéficie d’une puissance de recharge allant de 2,3 kW à 22 kW.

Borne witty Premium

La EVBox Homeline est une valeur sûre pour recharger votre véhicule électrique à la maison. Son petit format la rend facilement installable et elle offre une recharge 8 fois plus rapide qu’une prise classique. Les experts EVBox, en charge de l’installation de la borne de recharge, s’occupent de venir sur le lieu où votre borne de recharge sera installée et paramètrent la borne pour qu’elle soit reliée au Cloud d’EVBox. Chaque borne dispose d’une puissance comprise entre 10 et 32 Ampères.

Borne EVBox Homeline

Le fleuron de l’industrie française Schneider Electrics met l’accent sur la robustesse de ses bornes EVlink Wallbox, en promettant une résistance aux climats rugueux et aux intempéries. Vous l’aurez compris, leur terrain de prédilection est le grand air, même si une utilisation en intérieur est possible. Le prix des bornes est compris entre 1318€ et 1750€ pour des puissances de 3kW à 22kW.

Avec Fasteo, City, Access et Boxeo, le groupe Cahors se fait une place sur le marché de la mobilité électrique en tant que fabricant de bornes de recharge. Adapté aussi bien à l’usage privé que public, les bornes Cahors sont aussi complètes avec un produit pour tous les temps d’arrêt : arrêts supérieurs ou égal à 1h (borne de recharge normale et accélérée) et arrêts inférieurs à 1h (borne de recharge rapide) et inférieur à 15/20 minutes (borne de recharge ultra-rapide – UFC, Ultra Fast Charger).

Wattpark offre la possibilité aux détenteurs de bornes électriques de passer en mode public et ainsi de générer des revenus. Tout est centralisé sur l’App pour gérer vos recharges et vos gains, facilitant la vie de l’utilisateur. Le produit est en précommande au prix de 599€, avec un premier versement de 200€.

Borne Wattpark

Laboratoire de recherches spécialisé en solutions intelligentes reposant sur l’Internet des objets (IoT), Technocity apporte des solutions de recharges aux municipalités et aux entreprises travaillant pour des collectivités faites sur mesure pour chaque situation. L’objectif est d’avoir un mobilier urbain connecté et optimisé pour faire un pas de plus dans le futur de la mobilité.

La borne de recharge électrique Sésame est conçue pour un usage urbain et elle s’installe sur la voie publique. C’est une borne de recharge sur pied, possédant une ergonomie optimisée et une interface homme machine (IHM) pensée pour rendre l’expérience client plus ludique. Les bornes possèdent une puissance entre 3,7 kW et 22 kW.

Avec une puissance maximum de 300 kW, une offre unique sur le marché, Siemens cherche à accélérer à vitesse grand V les recharges de véhicules électriques. Récente gagnante des Design Awards, la SICHARGE-D est aussi une merveille d’expérience utilisateur (UI design). Des bornes de recharges électriques qui chamboulent le marché ? À vous de nous le dire dans la section commentaires de cet article.

Borne SICHARGE-D

Le groupe ABB propose ses 4 modèles Terra AC Destination, Terra DC Destination, DC Fast et DC High Power. La puissance varie de 3 kW à plus de 350 kW pour les stations de charge rapide, adaptées aux environnements extérieurs. Si vous souhaitez une borne de recharge compacte et esthétique, optez pour la Terra AC Destination ou la Terra DC Destination, selon votre installation électrique.

Agicity, ce sont 7 bornes de recharge électrique. Ici, nous allons nous intéresser au modèle AGICITY FAST, qui est la meilleure alternative pour une recharge électrique rapide et surtout à double entrée, permettant de recharger 2 véhicules à la fois. Cette borne possède une puissance de 24 kW DC et 22 kW AC, selon l’installation électrique mise en place sur le site d’installation. Le point fort, ce sont les Agicity Experts qui offrent une hotline technique pour une supervision en temps réel.

Borne Agicity

Les bornes de recharge électrique Green’Up Premium ont un prix allant de 1198€ à 4679€, pour une puissance variant entre 3.7 kW et 7,4 kW pour les modèles les plus puissants. Vous pouvez également choisir entre une borne plastique et une borne métallique. L’avantage majeur de la gamme Green’Up Premium est le large choix de bornes, permettant de trouver LA borne qui convient le mieux à son véhicule électrique.

La grande force de la Pulse WB-AC n’est autre que sa fonctionnalité Smart Charging et la gestion de grappe qui permet de se connecter à un réseau de recharge intelligent, avec une puissance de 3 kW à 22 kW. Avec son installation murale, la Pulse WB-AC est idéale pour être placée dans un parking ou une copropriété. Voici ses atouts majeurs :

Facilité d’installation et de maintenance

Chargeur AC de 3,7 à 11kW

Mode autonome libre-service

Mode OCPP 1.6

Prise domestique EF disponible en option

Personnalisable : couleur, logo

Une solution de recharge conçue et créée pour une installation à la maison, la borne KeContact P30 bénéficie d’une puissance allant jusqu’à 22 kW. Ses multiples options offrent une recharge facile et rapide à tout type de véhicule électrique, faisant de cette borne de recharge une aubaine si vous êtes 100% véhiculé à l’électrique. Optez pour un chargement monophasé ou triphasé, selon vos besoins.

L’eBox smart est une borne de recharge adaptée à l’espace privé et commercial. La borne peut être mise en réseau grâce à la technologie WLAN et sa puissance monte jusqu’à 22 kW. Cette borne de recharge électrique convient à merveille à votre maison, avec une installation murale ou sur pied et son option de gratuité pour les utilisateurs privés avec son App Innogy eCharge +.

Borne eBox smart

L’entreprise IES propose deux types de bornes de recharge électrique pour les véhicules légers : 24 kW et 50 kW. Ces deux solutions universelles permettent une charge rapide de n’importe quel véhicule électrique léger, allant de 1 h à 30 min. Sa prise universelle accepte une large gamme de véhicules électriques comme la Tesla Model 3, la Renault Zoé New, la Nissan Leaf, la Peugeot 208, La Hyundai Kona, la Kia e-Niro et bien d’autres.

Borne Keywatt

Avec ses 4 options de puissance, allant de 3 kW à 22 kW, Ensto propose une solution de recharge électrique simple, sécurisée et smart ! C’est la solution idéale pour votre habitation privée ou un parking collectif. Les installateurs Ensto font partie des pionniers du EV Charging, avec une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de l’électrique.

La carte d’accès e-Totem permet de payer sa recharge sur tout le réseau de bornes électriques partenaires. Au choix, deux formules : la formule Liberté et la formule Sérénité. La première option est compatible multi réseaux, tandis que la deuxième se concentre sur les bornes de recharge électrique localisées sur le réseau de Saint-Etienne Métropole. Cette alternative permet de payer uniquement ce que l’on consomme, en ajoutant 20€ pour obtenir sa carte e-Totem.

DriveCo et sa borne de recharge Kino One offrent une solution complète à vos véhicules électriques. La puissance de la Kino One oscille entre 3 kW et 22 kW, idéale pour des véhicules légers. De plus, la compatibilité SmartGrid Driveco optimise l’apport en énergie solaire en fonction de vos besoins. Profitez également d’un décompte de consommation accessible en temps réel depuis l’App.

Borne Kino One

Comme la Keywatt, la Quick Charger de DBT-CEV propose une recharge rapide en 30 minutes. Cette rapidité implique une puissance entre 43 kW et 50 kW, permettant une arrivée d’énergie plus conséquente, dans un laps de temps plus court. Cette borne est destinée à être installée dans les lieux publics pour un confort optimal en milieu urbain, avec une pose par ancrage au sol, aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Modèle compact – et donc adapté aux habitations et lieux privés – la EVE Single S-line possède une puissance électrique comprise entre 3 kW et 11 kW. C’est une borne de recharge parfaite pour vos véhicules légers, comme une voiture, une moto ou un vélo électrique. Vous pouvez également associer la borne à un compteur intelligent.

Borne EVE Single S-Line

Nous voici à la fin de ce guide qui vous aide à y voir plus clair de la sélection de votre borne électrique, que cela soit pour une installation à domicile ou une utilisation en ville. Il est temps de parcourir les kilomètres avec votre véhicule électrique et de vous référer à cet article pour trouver la borne idéale.

