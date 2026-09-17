La XPeng G6 embarque une suite technologique dense — assistance à la conduite, assistant vocal, apprentissage des habitudes — qui n’est pas toujours mise en avant lors de la livraison. Voici ce qui vaut la peine d’être exploré.

Tableau récapitulatif

Catégorie Astuce Gain Conduite assistée Activer XPILOT ASSIST et le NGP sur autoroute Changement de voie et dépassements assistés Conduite assistée Découvrir le City NGP (XPILOT 4.0) Navigation assistée en ville Voix Utiliser l’assistant « Hey XPENG » (4 zones) Contrôle mains libres pour chaque passager Confort Préconditionner l’habitacle depuis l’application Cabine à bonne température au départ Recharge Programmer la recharge en heures creuses Coût de recharge réduit Personnalisation Laisser le système apprendre trajets et préférences Climatisation et bornes favorites mémorisées Connectivité Connecter Apple CarPlay ou Android Auto Intégration smartphone complète Logiciel Vérifier les mises à jour OTA régulièrement Nouvelles fonctionnalités sans passer en concession

XPILOT ASSIST et NGP : l’aide à la conduite au quotidien

De série, la G6 embarque XPILOT ASSIST, qui regroupe les principales aides à la conduite. Sa fonction phare, le NGP (Navigation Guided Pilot), assure une navigation assistée sur autoroute : maintien de trajectoire, changements de voie fluides, ajustement de la vitesse au trafic et dépassements. Avec la mise à jour XPILOT 4.0, le City NGP étend cette assistance à la ville — reconnaissance des feux, détection des piétons et des obstacles, gestion des intersections et des ronds-points. Comme pour tout système d’aide à la conduite de ce niveau, il reste supervisé : le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main.

« Hey XPENG » : l’assistant vocal à quatre zones

L’assistant vocal se déclenche avec « Hey XPENG » et fonctionne sur quatre zones distinctes de l’habitacle, ce qui lui permet de répondre à la bonne personne au bon endroit — pratique pour régler la climatisation d’un passager sans changer celle du conducteur. Il propose aussi des recommandations contextuelles selon le trajet ou l’heure.

Préconditionnement, recharge programmée et apprentissage

Depuis l’application mobile XPENG, l’habitacle peut être préconditionné à distance avant le départ. La recharge peut être programmée sur les heures creuses directement depuis l’écran central ou l’application, pour limiter le coût de charge à domicile. Le véhicule mémorise progressivement les trajets fréquents, la climatisation préférée et les stations de recharge habituelles — plus l’usage est régulier, plus les suggestions deviennent pertinentes.

Connectivité et mises à jour

La G6 est compatible Apple CarPlay et Android Auto, pour ceux qui préfèrent garder leur écosystème smartphone habituel plutôt que l’interface native. Elle reçoit aussi des mises à jour logicielles à distance (OTA), qui ajoutent régulièrement de nouvelles fonctionnalités sans passage en concession — un réflexe à prendre : vérifier régulièrement la disponibilité d’une mise à jour dans les réglages.

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Sources : XPENG, Even Motors, Groupe Grim.