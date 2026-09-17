Véhicule électrique XPeng G6 : les astuces de propriétaire à connaître (2026)
ParTeslam

XPeng G6 : les astuces de propriétaire à connaître (2026)

La XPeng G6. Photo : XPeng.
Sommaire

La XPeng G6 embarque une suite technologique dense — assistance à la conduite, assistant vocal, apprentissage des habitudes — qui n’est pas toujours mise en avant lors de la livraison. Voici ce qui vaut la peine d’être exploré.

Tableau récapitulatif

CatégorieAstuceGain
Conduite assistéeActiver XPILOT ASSIST et le NGP sur autorouteChangement de voie et dépassements assistés
Conduite assistéeDécouvrir le City NGP (XPILOT 4.0)Navigation assistée en ville
VoixUtiliser l’assistant « Hey XPENG » (4 zones)Contrôle mains libres pour chaque passager
ConfortPréconditionner l’habitacle depuis l’applicationCabine à bonne température au départ
RechargeProgrammer la recharge en heures creusesCoût de recharge réduit
PersonnalisationLaisser le système apprendre trajets et préférencesClimatisation et bornes favorites mémorisées
ConnectivitéConnecter Apple CarPlay ou Android AutoIntégration smartphone complète
LogicielVérifier les mises à jour OTA régulièrementNouvelles fonctionnalités sans passer en concession

XPILOT ASSIST et NGP : l’aide à la conduite au quotidien

De série, la G6 embarque XPILOT ASSIST, qui regroupe les principales aides à la conduite. Sa fonction phare, le NGP (Navigation Guided Pilot), assure une navigation assistée sur autoroute : maintien de trajectoire, changements de voie fluides, ajustement de la vitesse au trafic et dépassements. Avec la mise à jour XPILOT 4.0, le City NGP étend cette assistance à la ville — reconnaissance des feux, détection des piétons et des obstacles, gestion des intersections et des ronds-points. Comme pour tout système d’aide à la conduite de ce niveau, il reste supervisé : le conducteur doit rester attentif et prêt à reprendre la main.

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« Hey XPENG » : l’assistant vocal à quatre zones

L’assistant vocal se déclenche avec « Hey XPENG » et fonctionne sur quatre zones distinctes de l’habitacle, ce qui lui permet de répondre à la bonne personne au bon endroit — pratique pour régler la climatisation d’un passager sans changer celle du conducteur. Il propose aussi des recommandations contextuelles selon le trajet ou l’heure.

Préconditionnement, recharge programmée et apprentissage

Depuis l’application mobile XPENG, l’habitacle peut être préconditionné à distance avant le départ. La recharge peut être programmée sur les heures creuses directement depuis l’écran central ou l’application, pour limiter le coût de charge à domicile. Le véhicule mémorise progressivement les trajets fréquents, la climatisation préférée et les stations de recharge habituelles — plus l’usage est régulier, plus les suggestions deviennent pertinentes.

Connectivité et mises à jour

La G6 est compatible Apple CarPlay et Android Auto, pour ceux qui préfèrent garder leur écosystème smartphone habituel plutôt que l’interface native. Elle reçoit aussi des mises à jour logicielles à distance (OTA), qui ajoutent régulièrement de nouvelles fonctionnalités sans passage en concession — un réflexe à prendre : vérifier régulièrement la disponibilité d’une mise à jour dans les réglages.

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Sources : XPENG, Even Motors, Groupe Grim.

Teslam

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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