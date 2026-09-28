Longtemps, le camion électrique coûtait plus cher qu’un diesel sur l’ensemble de sa vie utile, malgré une énergie moins chère. Depuis la révision des aides CEE au 1er juin 2026, ce n’est plus vrai en France, à condition de mobiliser ces aides : selon une étude de l’IRU (Union internationale des transports routiers), le coût total de possession d’un poids lourd électrique passe désormais sous celui d’un diesel équivalent.

-13 % pour un tracteur, -7 % pour un porteur

L’étude chiffre l’écart à -13 % pour un ensemble articulé (tracteur + semi-remorque) et -7 % pour un porteur, aides comprises. Ce basculement repose directement sur la bonification CEE entrée en vigueur le 1er juin 2026 (jusqu’à ×9 le forfait de base pour un véhicule fabriqué dans l’Espace économique européen), à laquelle l’étude ajoute une aide complémentaire d’EDF de 15 000 € pour les TPE-PME.

Sans ces dispositifs, l’écart s’inverse complètement : le TCO de l’électrique remonte 25 à 30 % au-dessus du diesel. Autrement dit, la rentabilité du camion électrique en 2026 n’est pas encore acquise par la seule technologie : elle dépend directement des aides mobilisées sur le dossier.

L’écart se joue d’abord sur l’énergie

Le coût énergétique aux 100 km d’un poids lourd électrique rechargé au dépôt se situe entre 15 et 25 €, contre 35 à 45 € pour un diesel équivalent — une économie de 40 à 50 % sur ce seul poste. C’est le principal moteur du basculement : l’entretien, avec moins de pièces d’usure sur un groupe motopropulseur électrique, joue aussi, mais dans une moindre mesure.

Ce que ce calcul ne dit pas

Le TCO ne capture ni le coût du raccordement électrique du dépôt (souvent le poste le plus long et le plus incertain d’un projet), ni la valeur de revente réelle d’un poids lourd électrique d’occasion, un marché encore jeune. À intégrer au calcul avant toute décision d’achat ou de location.

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Foire aux questions

Le camion électrique est-il moins cher que le diesel en 2026 ? Oui, sur le coût total de possession, aides comprises : -13 % pour un ensemble articulé et -7 % pour un porteur, selon une étude de l’IRU. Cet avantage tient-il sans les aides publiques ? Non. Sans les aides CEE et complémentaires, le TCO de l’électrique remonte 25 à 30 % au-dessus du diesel. Où se joue l’essentiel de l’économie ? Sur l’énergie : 15 à 25 € aux 100 km en recharge au dépôt, contre 35 à 45 € pour un diesel équivalent, soit 40 à 50 % d’économie sur ce poste.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Source : étude IRU (Union internationale des transports routiers) intégrant les aides en vigueur au 1er juin 2026.