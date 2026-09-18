Depuis janvier 2026, la Marne héberge l’un des plus grands sites de stockage d’énergie de France — construit entièrement en batteries Tesla Megapack. À quoi ressemble concrètement une installation de ce type, et à quoi sert-elle vraiment ?

140 unités Megapack, un projet développé avec TagEnergy

Le site de Cernay-lès-Reims, développé avec l’énergéticien TagEnergy, aligne 140 unités Tesla Megapack pour une puissance de 240 MW et une capacité de stockage de 480 MWh. Entré en service en janvier 2026, il figure parmi les plus grandes batteries de France, capable de couvrir jusqu’à 20 % des besoins électriques de la Marne — un département de plus de 500 000 habitants — aux heures de pointe.

À quoi sert un site de cette taille ?

Un site Megapack de cette envergure ne produit pas d’électricité : il en stocke, pour la restituer au moment où le réseau en a besoin. Concrètement, il se charge lorsque la production (notamment éolienne et solaire) dépasse la consommation, et il la restitue lors des pics de demande — le matin et en fin de journée notamment — ou lorsque la production renouvelable faiblit. C’est ce qui permet d’intégrer davantage d’énergies renouvelables sur le réseau sans risquer d’instabilité : le stockage absorbe les à-coups que le réseau électrique, seul, ne sait pas lisser.

Notre article sur Megapack 3 et Megablock détaille la nouvelle génération de ces unités, et la place grandissante du stockage d’énergie dans l’activité de Tesla à l’échelle mondiale.

Une région déjà équipée, un deuxième projet en préparation

Cernay-lès-Reims n’est pas un cas isolé : un second projet mené avec SPIE, de 100 MW et 200 MWh, doit entrer en service fin 2026, avec la construction d’un poste électrique 90 kV dédié pour le raccordement au réseau. Le stockage à grande échelle progresse ainsi discrètement, loin des annonces produit, mais avec un effet réel et mesurable sur la stabilité du réseau électrique régional.

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Sources : Revolution Énergétique, Teslarati, Tesla Mag.