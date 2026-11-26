Lexar SL500 : le SSD magnétique léger et rapide pour la dashcam et le mode Sentinelle de votre Tesla

Nous avons déballé le SSD Lexar SL500 avec kit magnétique : 95 g, 2 000 Mo/s, et toutes les exigences Tesla pour la dashcam et le mode Sentinelle.

Pour enregistrer la dashcam et le mode Sentinelle, une Tesla a besoin d’un support de stockage branché en USB. La plupart des conducteurs se contentent d’une clé. Nous avons reçu le SSD portable Lexar SL500 avec son kit magnétique, en version 2 To : 95 grammes, jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture, et un étui qui se colle au dos d’un iPhone. Notre verdict après déballage : léger, performant et rapide. Voici ce qu’il faut savoir avant de le brancher dans sa voiture.

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Ce qu’il y a dans la boîte

Le coffret est compact, à peine plus grand qu’un smartphone. À l’intérieur, Lexar livre :

le SSD SL500, un boîtier noir et gris de 89,5 x 59 x 13,6 mm ;

un étui magnétique en silicone, dans lequel le SSD vient se loger ;

un anneau magnétique adhésif, à coller sur une coque de téléphone qui n’est pas aimantée ;

un câble USB-C vers USB-C de 15 cm et une notice de montage illustrée.

Le contenu du kit : le SSD, son étui magnétique, l’anneau adhésif et la notice. Photo Tesla Mag.

Les caractéristiques officielles

Lexar SL500 avec kit magnétique Donnée constructeur Capacités 1 To, 2 To, 4 To (notre exemplaire : 2 To) Interface USB 3.2 Gen 2×2, connecteur USB-C Débits jusqu’à 2 000 Mo/s en lecture et 1 800 Mo/s en écriture Poids 95 g Dimensions 89,5 x 59 x 13,6 mm Température de fonctionnement 0 à 50 °C Température de stockage -40 à 85 °C Garantie 3 ans pour le SSD, 3 ans pour le kit magnétique

Lexar précise que les débits maximaux ne sont atteints que sur un port USB 3.2 Gen 2×2. Le kit magnétique permet de fixer le SSD au dos d’un iPhone 15 ou plus récent pour filmer directement dessus, mais il ne laisse pas passer la recharge sans fil MagSafe.

Dans une Tesla : ce que demande la voiture

Le manuel du conducteur du Model Y fixe quatre conditions pour le support qui enregistre la dashcam et le mode Sentinelle :

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Exigence Tesla Lexar SL500 64 Go minimum, « la capacité la plus grande possible » 2 To sur notre exemplaire, soit plus de 30 fois le minimum vitesse d’écriture constante d’au moins 4 Mo/s jusqu’à 1 800 Mo/s annoncés en écriture compatible USB 2.0 norme USB rétrocompatible formaté en exFAT, MS-DOS FAT, ext3 ou ext4, avec un dossier TeslaCam (NTFS non pris en charge) à formater par la voiture ou sur ordinateur

La méthode la plus simple : brancher le SSD sur un port avant qui gère la vidéo, puis appuyer sur Contrôles > Sécurité > Formater USB. La voiture le formate en exFAT et crée elle-même les dossiers TeslaCam. Attention, tout le contenu est effacé : on vide le SSD avant.

Deuxième point pratique, le port. Sur de nombreux véhicules fabriqués après le 1er novembre 2021, les ports USB de la console centrale ne servent qu’à la recharge, et Tesla demande d’utiliser le port de la boîte à gants. Le manuel du Model Y le décrit comme un port USB-A : le câble USB-C vers USB-C fourni par Lexar ne suffit donc pas, il faut prévoir un câble ou un adaptateur USB-C vers USB-A. Vérifiez le port de votre voiture avant de brancher.

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Pourquoi un SSD plutôt qu’une clé

Soyons honnêtes : dans la voiture, le SSD ne travaillera jamais à 2 000 Mo/s. Une Tesla n’a besoin que de 4 Mo/s pour enregistrer ses six caméras. L’intérêt est ailleurs.

La capacité : avec 2 To, la place ne manque pas pour garder la dashcam, le mode Sentinelle et ses fichiers musicaux, que Tesla autorise sur le même support à condition de les séparer dans des dossiers ou partitions distincts.

: avec 2 To, la place ne manque pas pour garder la dashcam, le mode Sentinelle et ses fichiers musicaux, que Tesla autorise sur le même support à condition de les séparer dans des dossiers ou partitions distincts. La récupération des vidéos : c’est là que la vitesse compte. Après un accrochage ou une alerte Sentinelle, on branche le SSD sur un ordinateur ou un iPhone récent, et les débits annoncés permettent de copier les séquences sans attendre.

: c’est là que la vitesse compte. Après un accrochage ou une alerte Sentinelle, on branche le SSD sur un ordinateur ou un iPhone récent, et les débits annoncés permettent de copier les séquences sans attendre. La polyvalence : le même SSD sert, hors de la voiture, de stockage pour les vidéos du téléphone grâce à l’étui magnétique.

Le SSD dans son écrin : il tient dans la paume de la main. Photo Tesla Mag.

Prix et disponibilité

Le Lexar SL500 avec kit magnétique existe en 1, 2 et 4 To. La version 2 To était affichée à 299,99 € sur Amazon le 25 novembre 2026. Le prix varie souvent, en particulier pendant le Black Friday : vérifiez-le au moment de l’achat.

Ce paragraphe contient un lien partenaire rémunéré.

La boîte du modèle 2 To. Photo Tesla Mag.

Notre avis

Le Lexar SL500 coche toutes les cases demandées par Tesla, avec une marge énorme. Sa vraie force pour un conducteur, c’est le confort : un support léger, performant et rapide, qui a toute la place pour les séquences sauvegardées et les restitue vite le jour où on en a besoin. Seul bémol à anticiper, le câble : prévoyez un adaptateur USB-A si votre boîte à gants n’a pas de port USB-C. Pour un propriétaire de Tesla qui utilise vraiment le mode Sentinelle, c’est une montée en gamme nette par rapport à une clé USB.

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Ce produit nous a été offert en dotation par Lexar, via son agence de relations presse, sans aucun droit de regard sur le contenu de cet article. Le lien Amazon est un lien affilié : Tesla Mag peut percevoir une commission sur un achat, sans surcoût pour vous.

Sources : Lexar, fiche officielle du SSD portable SL500 avec kit magnétique ; Tesla, manuel du conducteur du Model Y, « Exigences en matière de clé USB pour l’enregistrement de vidéos » ; fiche Amazon.fr du produit. Consultés le 25 novembre 2026.

Photos : Tesla Mag.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication.